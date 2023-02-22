Sự thật việc Thanh Bình ủng hộ bài viết chê Quyền Linh 'giả tạo', lừa khán giả quảng cáo sai sự thật?

Hậu trường 22/02/2023 10:15

Việc Thanh Bình ấn nút "like" bài viết chỉ trích MC Quyền Linh khiến cộng đồng mạng dậy sóng những ngày qua.

Quyền Linh và câu chuyện quảng cáo sai sự thật trở thành chủ đề gây bàn tán trong thời gian này. Nam MC bị chê trách vì có mặt trong những video quảng cáo sai sự thật, nói quá tác dụng của sản phẩm. Quyền Linh sau đó đã nhanh chóng lên tiếng đính chính, khẳng định mình không liên quan và đang bị lợi dụng hình ảnh để lừa đảo.

Sự thật việc Thanh Bình ủng hộ bài viết chê Quyền Linh 'giả tạo', lừa khán giả quảng cáo sai sự thật? - Ảnh 1

Sau khi Quyền Linh lên tiếng minh oan, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng "ném đá" nam MC bằng những cụm từ như giả tạo, che giấu,... Gây chú ý hơn cả chính là việc netizen phát hiện động thái "like" bài viết "ném đá" trên từ Thanh Bình. Từ đó dân tình đặt nghi vấn nam diễn viên đang ủng hộ bài viết có quan điểm chê trách thẳng mặt MC Quyền Linh. Liên tục bị réo tên, mới đây, diễn viên Thanh Bình đã lên tiếng về câu chuyện này.

Thanh Bình chia sẻ thời gian qua anh hạn chế lên mạng xã hội vì muốn tập trung thời gian cho công việc cũng như tránh những điều tiêu cực xung quanh. Tuy nhiên, những bài viết, video với nội dung Thanh Bình ủng hộ quan điểm chửi MC Quyền Linh quảng cáo sai sự thật được phát tán khắp mạng xã hội buộc nam diễn viên phải lên tiếng đính chính.

"Trước hết Thanh Bình khẳng định bài viết này một chiều và 100% Thanh Bình hoàn toàn không đồng tình với những gì mà bài viết đã nêu, đây là thông tin không tin cậy! Thứ 2, Thanh Bình không hề biết gì đến câu chuyện mà người đó đã nêu và nút like đó không phải do tôi bấm, vì Facebook của Thanh Bình đăng nhập trên ipad, đi làm hay ở nhà đều có nhiều người khác sử dụng.

Sự thật việc Thanh Bình ủng hộ bài viết chê Quyền Linh 'giả tạo', lừa khán giả quảng cáo sai sự thật? - Ảnh 2

Thứ 3, từ lúc vào nghề tới giờ, anh Quyền Linh là 1 người anh mà Thanh Bình luôn nể trọng và luôn xem anh như một người anh lớn trong nghề! Không có chuyện dám hỗn hào hay có điều gì mạo phạm đến anh. Ngoài ra Thanh Bình không phải dạng người thích bình phẩm, bình luận hay quan tâm đến chuyện riêng của người khác. Cuối cùng nếu xem kỹ thì từ bài viết lên video, họ đã cố tình lượt bớt chữ để khán giả xem không kỹ sẽ hiểu lầm là Thanh Bình đang chửi anh Quyền Linh", nam diễn viên chia sẻ.

Bên cạnh đó, Thanh Bình cho biết đang cố gắng làm sáng tỏ vụ việc đang gây ảnh hưởng rất nhiều đến tên tuổi và hình ảnh của nam diễn viên: "Từ trưa nay, Bình đã cố gắng liên lạc với các bên liên quan để gỡ bỏ những thông tin kia. Chuyện này đang gây ảnh hưởng đến nhiều thứ vì đã đưa thông tin và hình ảnh của Thanh Bình vào một sự việc sai lệch, đánh lừa người đọc, nên Thanh Bình sẽ cố gắng làm sáng tỏ sớm nhất có thể.

Thanh Bình dám khẳng định tác giả bài viết đó đang cố tình tạo drama hãm hại, gây chia rẽ cho anh chị em nghệ sĩ mà ở đây là giữa Thanh Bình và anh Quyền Linh. Nhân đây em cũng xin lỗi anh Quyền Linh và mọi người vì sự việc không đáng có này! Bình cũng chỉ là nạn nhân thôi!".

 

 

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Từ khóa:   MC Quyền Linh Thanh Bình showbiz Việt

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