Cát Tường tự tin nhan sắc sau 5 lần sửa mũi, U50 vẫn nghiện tạo dáng khoe vòng 1 'nảy nở'

Hậu trường 15/04/2023 14:42

Cát Tường là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim và các gameshow hẹn hò. Dù ở độ tuổi U50 nhưng nữ diễn viên vẫn không từ bỏ đam mê diện đồ khoe dáng, mặc kệ dân mạng 'lời ra tiếng vào'.

Trên trang cá nhân của mình, Cát Tường thường xuyên đăng tải hình ảnh đi chơi cùng bạn bè. Không phải tham gia hoạt động showbiz rầm rộ nhưng nữ diễn viên vẫn chăm chút ngoại hình cá nhân. Hiện tại ở độ tuổi 45, nữ diễn viên vẫn ưu tiên những bộ trang phục có màu sắc nổi bật, tôn lên nước da trắng, giúp cô trẻ trung hơn trong mắt người hâm mộ.

Cát Tường tự tin nhan sắc sau 5 lần sửa mũi, U50 vẫn nghiện tạo dáng khoe vòng 1 'nảy nở' - Ảnh 1
Nữ diễn viên vẫn ưu tiên những bộ trang phục có màu sắc nổi bật - Ảnh: FBNV
Cát Tường tự tin nhan sắc sau 5 lần sửa mũi, U50 vẫn nghiện tạo dáng khoe vòng 1 'nảy nở' - Ảnh 2
 Nữ diễn viên vẫn chăm chút ngoại hình cá nhân - Ảnh: FBNV

Cát Tường tuổi 45 vẫn sống lạc quan yêu đời, thể hiện sự năng động qua cách ăn mặc hằng ngày. Ngoài các kiểu trang phục có màu sắc rực rỡ, cô cũng không ngại diện đồ tắm để khoe dáng. Dù đã làm mẹ một con những cô vẫn tự tin với hình thể của mình.

Cát Tường tự tin nhan sắc sau 5 lần sửa mũi, U50 vẫn nghiện tạo dáng khoe vòng 1 'nảy nở' - Ảnh 3
Cô không ngại diện đồ tắm để khoe dáng - Ảnh: FBNV
Cát Tường tự tin nhan sắc sau 5 lần sửa mũi, U50 vẫn nghiện tạo dáng khoe vòng 1 'nảy nở' - Ảnh 4
Dù đã làm mẹ một con những cô vẫn tự tin với hình thể của mình - Ảnh: FBNV
Cát Tường tự tin nhan sắc sau 5 lần sửa mũi, U50 vẫn nghiện tạo dáng khoe vòng 1 'nảy nở' - Ảnh 5
Sở thích khoe dáng của bà mẹ một con - Ảnh: FBNV

Để sỡ hữu diện mạo trẻ trung như bây giờ, nữ diễn viên cũng từng can thiệp thẩm mỹ. Được biết, sau 5 lần 'trùng tu' cô mới cảm thấy ưng ý chiếc mũi hiện tại. Cô thường xuyên selfie cận mặt, tự tin khoe gương mặt trước công chúng.

Cát Tường tự tin nhan sắc sau 5 lần sửa mũi, U50 vẫn nghiện tạo dáng khoe vòng 1 'nảy nở' - Ảnh 6
Sau 5 lần 'trùng tu' cô mới cảm thấy ưng ý chiếc mũi hiện tại - Ảnh: FBNV
Cát Tường tự tin nhan sắc sau 5 lần sửa mũi, U50 vẫn nghiện tạo dáng khoe vòng 1 'nảy nở' - Ảnh 7
Cô thường xuyên selfie cận mặt, tự tin khoe gương mặt trước công chúng - Ảnh: FBNV

Bên cạnh diện mạo tự tin và gu ăn mặc trẻ trung, Cát Tường vẫn nhiều ý kiến trái chiều vì những lần cố "cưa sừng làm nghé" qua các cách tạo dáng khó hiểu. Thế nhưng, nữ diễn viên vẫn bỏ ngoài tai và làm những việc mà cô yêu thích.

Cát Tường tự tin nhan sắc sau 5 lần sửa mũi, U50 vẫn nghiện tạo dáng khoe vòng 1 'nảy nở' - Ảnh 8
Cát Tường vẫn nhiều ý kiến trái chiều vì những lần cố "cưa sừng làm nghé" qua các cách tạo dáng khó hiểu - Ảnh: FBNV
Cát Tường tự tin nhan sắc sau 5 lần sửa mũi, U50 vẫn nghiện tạo dáng khoe vòng 1 'nảy nở' - Ảnh 9
Nữ diễn viên vẫn bỏ ngoài tai và làm những việc mà cô yêu thích- Ảnh: FBNV

Hiện tại, Cát Tường làm mẹ đơn thân, có cô con gái nhan sắc kém cạnh bất kỳ ai. Cô chia sẻ về con gái: "Con Tường có nói, con sẽ về Việt Nam luôn, để ở với mẹ. Tường không đồng ý. Cũng có thể là Tường tạo áp lực cho con nhưng Tường với con Tường rất sòng phẳng và rõ ràng. Con muốn làm gì cũng được, mẹ không can thiệp vào cuộc đời của con. Sau này con muốn lấy ai, sinh sống ở đâu thì tùy con. Nhưng mẹ đã đầu tư cho con đi Úc từ năm con mới học lớp 9 thì làm gì làm phải lấy bằng tốt nghiệp ở nước ngoài về cho mẹ".

Cát Tường tự tin nhan sắc sau 5 lần sửa mũi, U50 vẫn nghiện tạo dáng khoe vòng 1 'nảy nở' - Ảnh 10
Cát Tường và con gái - Ảnh: FBNV

Mặc dù là mẹ đơn thân nhưng Cát Tường vẫn chăm chỉ làm việc để tài chính ổn định, bên cạnh đó cô cũng không ngừng chăm chút vẻ ngoài của bản thân để ngày càng hoàn hảo hơn.

Cát Tường tiết lộ nỗi lo khi con gái ở tuổi đôi mươi, nhắn nhủ tới ái nữ: Cứ yêu đi, sai thì làm lại

Cát Tường tiết lộ nỗi lo khi con gái ở tuổi đôi mươi, nhắn nhủ tới ái nữ: Cứ yêu đi, sai thì làm lại

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