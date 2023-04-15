Dàn sao 'Đất Phương Nam' ngày ấy và bây giờ: Người lang bạt kiếm sống, người khó khăn trăm bề

Hùng Thuận sinh năm 1983, được khán giả biết đến qua vai diễn bé An trong Đất phương Nam. Khi phim lên sóng, hình ảnh bé An gan dạ, giàu tình cảm từng lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Dù đảm nhận vai diễn khi chỉ mới 12 tuổi nhưng khả năng diễn xuất của Hùng Thuận đã được đánh cao khi nhân vật Bé An trở thành "tượng đài" trong lòng khán giả. Tuy nhiên, đây có lẽ cũng là cái bóng quá lớn khiến anh khó có thể vượt qua khi trở thành "sao nhí" nổi bật sau bộ phim.

Sau khi có thông tin về dự án bản điện ảnh "Đất rừng Phương Nam" sẽ ra mắt trong thời gian tới của đạo diễn Nguyễn Quang Dung. Khán giả không khỏi quan tâm về dàn diễn viên sẽ đảm nhận vai trò trong bộ phim này. Có thể đối với khán giả, chắc hẳn không ai có thể vượt qua cái bóng quá lớn của các nhân vật trong bản truyền hình. Trước những luồng thông tin đó, không biết những cái tên gắn liền với các nhân vật Bác Ba Phi, Võ Tòng, Thằng Cò... giờ ra sao.

Hùng Thuận kết hôn năm 2008 và có một con trai chung với vợ cũ. Sau khi cuộc hôn nhân kết thúc năm 2014, Hùng Thuận sống độc thân. Vì nghĩ mình "lận đận tình duyên" nên anh cũng ngại tìm hiểu, hẹn hò. Thay vào đó anh dành thời gian cho công việc, chăm sóc mẹ và người thân.

Xuất phát điểm với hàng loạt vai chính trên phim nhưng khi trưởng thành anh chỉ có thể đảm nhận các vai phụ. Có thời gian anh chuyển sang con đường ca hát và hoạt động trong ban nhạc MBK. Anh cũng đã tham gia khá nhiều những bộ phim truyền hình như Hoa ngũ sắc, Cổng Mặt trời, Nàng dâu bất đắc dĩ, Dòng đời… nhưng sự nghiệp diễn xuất lẫn ca hát của anh vẫn không toả sáng như mong đợi.

Hùng Thuận, vợ cũ và con - Ảnh: Internet

Nguồn thu nhập không ổn định khiến anh phải ở nhà thuê, chật vật kinh tế suốt nhiều năm. Hùng Thuận từng thử sức làm nhiều nghề tay trái như mở quán ăn nhưng việc kinh doanh của anh cũng không suôn sẻ.

Hùng Thuận hiện tại đang kinh doanh bất động sản - Ảnh: Internet

Trong một cuộc trò chuyện với truyền thông hồi tháng 3 vừa qua, Hùng Thuận cho biết anh hiện vẫn ở nhà thuê nhưng không gian sống thoải mái, tiện nghi hơn. Mục tiêu của anh là năm nay hoặc năm tới sẽ mua được nhà.

Bác Ba Phi - Mạc Can

Đảm nhận vai bác Ba Phi trong phim "Đất Phương Nam", Mạc Can gây ấn tượng với sự chân thực từ lối ăn nói đến ngoại hình, tính cách "gặt" Nam Bộ. Được xem là một người đa tài đa nghệ, nhưng ông có cuộc đời gian truân phiêu bạt khắp nơi.

Mạc Can ngày ấy và bây giờ - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Mạc Can tên thật Lê Trung Can, sinh năm 1945 tại Tiền Giang. Ông được xem là có hoạt động nghệ thuật rất đa dạng. Ông từng hoạt động ở nhiều lĩnh vực như viết sách, đóng phim, biên kịch, làm ảo thuật, diễn hài... Năm 2005, nghệ sĩ nhận Giải A cuộc thi viết tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam (cuốn Tấm ván phóng dao).

Sau hơn 50 năm làm nghệ thuật, cát-xê với ông vẫn không đủ sống. Nghệ sĩ cũng từng có nhiều năm cô đơn trong căn nhà thuê rộng hơn 20m2 và phải chống chọi với bệnh tật. Từ năm 2019 đến giữa năm 2020, ông nhiều lần nhập viện vì bị viêm loét dạ dày, thấp khớp, gút...

Cuộc sống hiện tại của Mạc Can - Ảnh: Internet

Hiện tại, tuy đã ở tuổi 80, nghệ sĩ Mạc Can vẫn muốn cống hiến cho nghệ thuật. Ông kiếm những đồng tiền ít ỏi từ việc viết bản thảo và sống trong ngôi trọ ở quận Tân Binh (TPHCM). Gần đây nhất, vai diễn của ông trong Chuyện ma gần nhà (2022) được nhiều khán giả yêu thích và ông cảm thấy vô cùng cảm động khi được khen là diễn hay, có hồn.

Bà Tư Ù - Mai Thanh Dung

Với vai diễn ấn tượng bà Tư Ù trong "Đất Phương Nam", Mai Thanh Dung nhận được nhiều tình thương từ phía khán giả. Ngoài hoạt động diễn xuất, nữ nghệ sĩ còn là giảng viên môn Tiếng nói sân khấu của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu, diễn viên Thanh Thủy cùng dàn diễn viên lồng tiếng phim TVB hiện nay… đều trưởng thành từ lớp học của bà.

Mai Thanh Dung tại chương trình "Mẹ chồng nàng dâu" - Ảnh: Internet

Nhiều năm qua, nghệ sĩ Mai Thanh Dung ngừng hoạt động nghệ thuật vì sức khỏe không đảm bảo. Hồi tháng 8/2022, ông xã qua đời để lại nỗi mất mát lớn cho bà.

Chồng "bà Tư Ù" qua đời vì bạo bệnh - Ảnh: Internet

Ở tuổi U70, Mai Thanh Dung đang phải chống chọi với bệnh tật. Bà mắc bệnh tim, bị trượt đốt sống lưng có nguy cơ bị liệt và chứng tổn thương gai thị có thể dẫn đến khiếm thị. Ngoài ra nữ nghệ sĩ còn mang thêm căn bệnh tiểu đường.

Gần đây nhất, diễn viên Phi Phụng đã có dịp ghé thăm Mai Thanh Dung và chia sẻ rằng sức khỏe của bà đã ổn định hơn. Dù mắc bệnh hiểm nghèo nhưng nữ nghệ sĩ luôn giữ tinh thần lạc quan và vui vẻ.

Mai Thanh Dung vẫn luôn lạc quan, vui vẻ - Ảnh: Internet

Võ Tòng - Lê Quang

Hình ảnh Võ Tòng râu tóc dài, tay không giết cá sấu có thể nói đã từng để lại ấn tượng sâu sắc với người xem. Vì cái bóng của nhân vật Võ Tòng quá lớn, các vai diễn sau này của diễn viên Lê Quang lại không còn được khán giả đón nhận như vậy.

Lê Quang trong vai Võ Tòng - Ảnh: Internet

Sau một loạt vai chính nhưng vẫn không để lại dấu ấn trong lòng khán giả, anh chán nản bỏ về quê buôn bán và không ít lần rơi vào ảnh trắng tay.

Lê Quang từ bỏ nghiệp diễn - Ảnh: Internet

Theo Lê Quang thì nghiệp diễn đối với ông vô cùng khắc nghiệt, ông sẵn sàng từ bỏ công việc nuôi sống gia đình để đi theo nghiệp diễn nhưng lại bị nó cho vào đường cùng, lang thang không nơi nương tựa.

Để kiếm thêm thu nhập lo cho vợ con, Lê Quang không ngại làm đủ nghề từ chạy xe ôm, nhiếp ảnh đến thu gom vải vụn để may thành thảm đem bán. Những năm gần đây, Lê Quang ngưng nghiệp diễn, chuyển sang ca hát theo lời mời từ các bầu show diễn tỉnh.