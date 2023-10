Dàn sao 'Đất Phương Nam' ngày ấy và bây giờ: Người lang bạt kiếm sống, người khó khăn trăm bề

Sau khi có thông tin về dự án bản điện ảnh "Đất rừng Phương Nam" sẽ ra mắt trong thời gian tới của đạo diễn Nguyễn Quang Dung. Khán giả không khỏi quan tâm về dàn diễn viên sẽ đảm nhận vai trò trong bộ phim này. Có thể đối với khán giả, chắc hẳn không ai có thể vượt qua cái bóng quá lớn của các nhân vật trong bản truyền hình. Trước những luồng thông tin đó, không biết những cái tên gắn liền với các nhân vật Bác Ba Phi, Võ Tòng, Thằng Cò... giờ ra sao.

Bé An - Hùng Thuận

Hùng Thuận sinh năm 1983, được khán giả biết đến qua vai diễn bé An trong Đất phương Nam. Khi phim lên sóng, hình ảnh bé An gan dạ, giàu tình cảm từng lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Dù đảm nhận vai diễn khi chỉ mới 12 tuổi nhưng khả năng diễn xuất của Hùng Thuận đã được đánh cao khi nhân vật Bé An trở thành "tượng đài" trong lòng khán giả. Tuy nhiên, đây có lẽ cũng là cái bóng quá lớn khiến anh khó có thể vượt qua khi trở thành "sao nhí" nổi bật sau bộ phim.