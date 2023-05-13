Phương Trinh Jolie tự tin diện bikini khoe bụng bầu ở tháng thứ 8 thai kỳ, như nào mà được khen nức nở?

Trưa 13/5, trên Facebook Phương Trinh Jolie vừa đăng tải loạt khoảnh khắc diện bikini tự tin khoe bụng bầu. Theo chia sẻ, bà xã Lý Bình đang mang thai tháng thứ 8. Dù vậy, visual của mẹ bầu vẫn xinh đẹp, tươi tắn và rạng rỡ. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng nhận được lời khen ngợi vì vóc dáng thon gọn.

Không ít khán giả để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của nữ diễn viên dù mang thai nhưng sắc vóc vẫn vô cùng thon gọn và nhan sắc có phần mặn mà hơn.

Phương Trinh Jolie cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh diện trang phục hở bạo khoe bụng bầu trên trang cá nhân. Cô cho biết mẹ chồng rất thoải mái và không có ý kiến về vấn đề này. Bên cạnh đó, mẹ bầu tiết lộ vẫn duy trì thói quen ăn uống khoa học và tập luyện chăm chỉ để duy trì vóc dáng.

Rất nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi sắc vóc của bà bầu 8 tháng Phương Trinh Jolie

Trước đó trên trang cá nhân Phương Trinh Jolie xả kho loạt khoảnh khắc tập luyện yoga dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên. Bà xã Lý Bình không ngại tập những bài tập khó, chăm chỉ, duy trì điều độ bộ môn yoga mỗi ngày.





Phương Trinh Jolie kiên trì luyện tập yoga kể cả trong thời kỳ bầu bí

Nhiều người nể phục bởi độ quyết tâm, chăm chỉ của nữ diễn viên. Tuy nhiên, phía dưới bài viết có khán giả để lại lời lẽ kém duyên. Người này viết: "Bầu bí mà làm không giống ai". Ngay lập tức, Phương Trinh Jolie đáp trả: "Mỗi người có lối đi riêng, không giống ai không có nghĩa là không tốt bạn ạ".

Bà xã Lý Bình không ngại tập những bài tập khó, chăm chỉ, duy trì điều độ bộ môn yoga mỗi ngày.

Tháng 4 năm 2022, Phương Trinh Jolie và Lý Bình quyết định về chung một nhà sau gần bốn năm hẹn hò. Những tháng cuối năm, nữ ca sĩ hân hoan chia sẻ mình đang mang bầu tháng thứ ba và sức khỏe thai kỳ vô cùng ổn định. “Em bé được 10 tuần, trộm vía là tôi không bị nghén. Lần mang thai này với tôi hơi vất vả vì vợ chồng 'thả' hơn một năm, phải nhờ y khoa can thiệp mới dính bầu", Phương Trinh chia sẻ với truyền thông.