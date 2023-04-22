Bầu vượt mặt ở tháng thứ 7, Phương Trinh Jolie vẫn tự tin diện váy cưới cắt xẻ táo bạo trong dịp kỉ niệm 1 năm ngày cưới

Mới đây, Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã tổ chức tiệc kỉ niệm một năm ngày cưới. Do cận lễ lại bận lịch làm việc nên cặp đôi thực hiện tiệc sớm hơn ngày chính thức tận một tuần. Lý Bình mặc áo sơ mi ren và quần lụa màu trắng. Còn Phương Trinh Jolie chọn đầm cổ yếm quyến rũ. Dù đang mang thai ở tháng thứ 7 nhưng vóc dáng của cô vẫn được khen đẹp "hết nước chấm".

Phương Trinh Jolie tổ chức kỷ niệm ngày cưới khi mang thai tháng thứ 7 - Ảnh: Internet

Góp mặt trong buổi tiệc có sự chúc phúc của bạn bè và người thân của cả hai - Ảnh: Internet

Phương Trinh Jolie cho biết, thời gian qua, Lý Bình là người đưa đón bé Mia đi học. Anh cũng giành làm hết việc nhà và chăm sóc vợ bầu từng ly từng tí: "Anh Bình rất cưng và mê con nên đang đếm từng ngày chờ đón em bé chào đời vào tháng 6". Cô cũng tiết lộ sự đổi khác ở chồng so với trước đây: "Sau này, tôi nhận ra nếu muốn chồng thay đổi thì bản thân mình cũng phải thay đổi. Tôi nhẹ nhàng, dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ và nhắc nhở anh một cách tinh tế hơn. Anh Bình có những thay đổi tích cực theo cách cả hai mong muốn. Hiện, chúng tôi đều cảm thông, chia sẻ với nhau nhiều chuyện. Cả hai biết chấp nhận những khuyết điểm của đối phương để ở được ở bên nhau. Chúng tôi muốn cùng nhau đi suốt quãng đời còn lại" - nữ diễn viên chia sẻ với báo Bảo Vệ Công Lý.