Bầu vượt mặt ở tháng thứ 7, Phương Trinh Jolie vẫn tự tin diện váy cưới cắt xẻ táo bạo trong dịp kỉ niệm 1 năm ngày cưới

Sao Việt 22/04/2023 16:17

Có cuộc sống viên mãn bên Lý Bình, sự nghiệp thăng hạng nhanh chóng Phương Trinh Jolie hiện đang là mẹ bầu xinh đẹp và hạnh phúc nhất nhì showbiz Việt.

Mới đây, Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã tổ chức tiệc kỉ niệm một năm ngày cưới. Do cận lễ lại bận lịch làm việc nên cặp đôi thực hiện tiệc sớm hơn ngày chính thức tận một tuần. Lý Bình mặc áo sơ mi ren và quần lụa màu trắng. Còn Phương Trinh Jolie chọn đầm cổ yếm quyến rũ. Dù đang mang thai ở tháng thứ 7 nhưng vóc dáng của cô vẫn được khen đẹp "hết nước chấm".

Bầu vượt mặt ở tháng thứ 7, Phương Trinh Jolie vẫn tự tin diện váy cưới cắt xẻ táo bạo trong dịp kỉ niệm 1 năm ngày cưới - Ảnh 1
Phương Trinh Jolie tổ chức kỷ niệm ngày cưới khi mang thai tháng thứ 7 - Ảnh: Internet
Bầu vượt mặt ở tháng thứ 7, Phương Trinh Jolie vẫn tự tin diện váy cưới cắt xẻ táo bạo trong dịp kỉ niệm 1 năm ngày cưới - Ảnh 2
Góp mặt trong buổi tiệc có sự chúc phúc của bạn bè và người thân của cả hai - Ảnh: Internet

Phương Trinh Jolie cho biết, thời gian qua, Lý Bình là người đưa đón bé Mia đi học. Anh cũng giành làm hết việc nhà và chăm sóc vợ bầu từng ly từng tí: "Anh Bình rất cưng và mê con nên đang đếm từng ngày chờ đón em bé chào đời vào tháng 6". Cô cũng tiết lộ sự đổi khác ở chồng so với trước đây: "Sau này, tôi nhận ra nếu muốn chồng thay đổi thì bản thân mình cũng phải thay đổi. Tôi nhẹ nhàng, dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ và nhắc nhở anh một cách tinh tế hơn. Anh Bình có những thay đổi tích cực theo cách cả hai mong muốn. Hiện, chúng tôi đều cảm thông, chia sẻ với nhau nhiều chuyện. Cả hai biết chấp nhận những khuyết điểm của đối phương để ở được ở bên nhau. Chúng tôi muốn cùng nhau đi suốt quãng đời còn lại" - nữ diễn viên chia sẻ với báo Bảo Vệ Công Lý. 

Bầu vượt mặt ở tháng thứ 7, Phương Trinh Jolie vẫn tự tin diện váy cưới cắt xẻ táo bạo trong dịp kỉ niệm 1 năm ngày cưới - Ảnh 3
Phương Trinh Jolie rạng ngời bên chồng và con gái - Ảnh: Internet

Suốt thai kì vừa qua, Phương Trinh Jolie gây không ít tranh cãi khi đăng hình ảnh tập yoga ở tư thế khó, sau đó mẹ bầu phải lên tiếng trên trang cá nhân rằng: "Trong quá trình tập tôi luôn có cô giáo bên cạnh để hướng dẫn và chọn ra những động tác phù hợp với mẹ và bé trong bụng. Tôi luôn lắng nghe cơ thể mình, nếu thấy làm không được, khó chịu thì sẽ dừng lại ngay. Tôi tập để mở khớp háng cho dễ sinh thường và còn giảm áp lực cột sống, máu huyết lưu thông và điều hoà cơ thể cho mẹ và bé".

Bầu vượt mặt ở tháng thứ 7, Phương Trinh Jolie vẫn tự tin diện váy cưới cắt xẻ táo bạo trong dịp kỉ niệm 1 năm ngày cưới - Ảnh 4
Phương Trinh Jolie gây choáng khi đăng ảnh tập yoga dù bụng đã lớn - Ảnh: Internet
Bầu vượt mặt ở tháng thứ 7, Phương Trinh Jolie vẫn tự tin diện váy cưới cắt xẻ táo bạo trong dịp kỉ niệm 1 năm ngày cưới - Ảnh 5
Dù đã bước sang thai kỳ tháng thứ 7 những nữ diễn viên vẫn có sắc vóc gợi cảm riêng biệt - Ảnh: Internet

Chia sẻ của Jolie Phương Trinh với báo Thể Thao Văn Hóa: ''Nếu các bạn có sự lo lắng cho tôi vì tình thương thật sự thì tôi xin cảm ơn còn nếu ai dựa vào điều này để bình luận tiêu cực thì tôi cũng… cảm ơn. Bởi lẽ biết đâu các bạn đang góp phần đưa thông tin mẹ bầu có thể tập yoga lan truyền đến nhiều người hơn. Nhân đây tôi cũng khuyên các mẹ bầu nếu muốn tập yoga phải có huấn luyện viên để thiết kế các bài tập phù hợp". 

Mẹ bầu Phương Trinh Jolie khiến khán giả 'hoảng hồn' với tư thế yoga khó nhằn

Mẹ bầu Phương Trinh Jolie khiến khán giả 'hoảng hồn' với tư thế yoga khó nhằn

Mặc dù đang mang bầu nhưng Phương Trinh Jolie rất chăm chỉ tập luyện yoga để có sức khỏe tốt cho cả mẹ và bé.

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