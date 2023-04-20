Phương Trinh Jolie soán ngôi mẹ bầu quyến rũ nhất Vbiz: Diện váy ôm sát body, khoe vòng 2 siêu táo bạo

Từ những tháng đầu thai kì đến hiện tại, Phương Trinh Jolie giữ vững phong độ nhan sắc và mỗi lần lên đồ đều khiến dân tình ngỡ ngàng.

Tối ngày 19/4, Phương Trinh Jolie và Lý Bình cùng tham dự một bữa tiệc thân mật cùng bạn bè. Đáng chú ý, trong lần lộ diện này, mẹ bầu chọn chiếc váy ôm sát và cắt xẻ cực bạo ở những tháng giữa thai kỳ. Điểm nhấn của Phương Trinh Jolie là màn để lộ trọn vòng 2 vượt mặt vô cùng gợi cảm trong chiếc váy thiết kế lạ mắt. Mẹ bầu chọn chiếc váy ôm sát và cắt xẻ cực bạo ở những tháng giữa thai kỳ - Ảnh: FBNV Dễ dàng nhận ra từ khi mang thai đến hiện tại, Phương Trinh Jolie vẫn thoải mái diện váy áo body để phô diễn vẻ ngoài gợi cảm, quyến rũ. Đặc biệt, mẹ bầu nhiều lần mặc bikini để chụp ảnh "sống ảo" khi đi du lịch cùng chồng và con gái. Do duy trì việc tập yoga mỗi tuần nên Phương Trinh Jolie vẫn giữ được ngoại hình cân đối, không tăng cân quá nhiều và thần sắc tươi tắn. Đồng thời, Phương Trinh Jolie cho biết mẹ chồng rất tâm lý và thoải mái trong việc con dâu diện đồ hở bạo.

Phương Trinh Jolie vẫn thoải mái diện váy áo body để phô diễn vẻ ngoài gợi cảm - Ảnh: FBNV Cô nàng thường xuyên mặc váy ôm body vô cùng sexy - Ảnh: Internet Phương Trinh Jolie từng gây tranh cãi khi đăng hình ảnh tập yoga ở tư thế khó, sau đó mẹ bầu lên tiếng: 'Trong quá trình tập tôi luôn có cô giáo bên cạnh để hướng dẫn và chọn ra những động tác phù hợp với mẹ và bé trong bụng. Tôi luôn lắng nghe cơ thể mình, nếu thấy làm không được, khó chịu thì sẽ dừng lại ngay. Tôi tập để mở khớp háng cho dễ sinh thường và còn giảm áp lực cột sống, máu huyết lưu thông và điều hoà cơ thể cho mẹ và bé'.

Phương Trinh Jolie từng gây tranh cãi khi đăng hình ảnh tập yoga ở tư thế khó - Ảnh: FBNV Cô còn cho biết: 'Nếu các bạn có sự lo lắng cho tôi vì tình thương thật sự thì tôi xin cảm ơn còn nếu ai dựa vào điều này để bình luận tiêu cực thì tôi cũng… cảm ơn. Bởi lẽ biết đâu các bạn đang góp phần đưa thông tin mẹ bầu có thể tập yoga lan truyền đến nhiều người hơn. Nhân đây tôi cũng khuyên các mẹ bầu nếu muốn tập yoga phải có huấn luyện viên để thiết kế các bài tập phù hợp'. Đầu năm 2022, Phương Trinh Jolie kết hôn cùng Lý Bình, kém cô bốn tuổi - Ảnh: Internet Cô nàng tên thật Nguyễn Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1988, quê An Giang. Ca sĩ từng phát hành các MV "Nếu yêu thương là chuyện một người", "Yêu đi", "Nobody Like You"... Ngoài ca hát, Phương Trinh Jolie còn lấn sân phim ảnh ở các phim "Bò cạp tím", "Mẹ chồng nàng dâu", "Hoa phù dung", "Kẻ thù giấu mặt", "Gia đình là số một"... Đầu năm 2022, Phương Trinh Jolie kết hôn cùng Lý Bình, kém cô bốn tuổi.

Mâu Thủy, Phương Trinh Jolie khoe sắc vóc khoẻ khắn, rạng rỡ trong thai kỳ Mâu Thủy, Phương Trinh Jolie, vợ Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ hình ảnh thai kỳ khoẻ mạnh, sắc vóc không kém thời con gái.

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