Phương Trinh Jolie 'bế' bụng bầu tháng thứ 8 đầy ấn tượng đi xem show thời trang, ông xã kề cận nâng niu hết mực

Sao Việt 23/05/2023 08:38

Phương Trinh Jolie là mỹ nhân sở hữu gu thời trang bầu bí ấn tượng trong showbiz.

Hôm 22/5, sự kiện thời trang của NTK Đỗ Long diễn ra tại Vũng Tàu đã thu hút sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng trong showbiz Việt cũng như giới truyền thông. Một trong những nghệ sĩ thu hút sự quan tâm của mọi người khi xuất hiện chính là vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình.

Phương Trinh Jolie 'bế' bụng bầu tháng thứ 8 đầy ấn tượng đi xem show thời trang, ông xã kề cận nâng niu hết mực - Ảnh 1
Mẹ bầu Phương Trinh Jolie thu hút sự chú ý với phong cách thời trang khoe bụng bầu cực chất. 

Cặp đôi đã thực hiện đúng dress code của chương trình là màu trắng chủ đạo tại show thời trang Rhythm, người đẹp đã chọn thiết kế đầy táo bạo. Bộ trang phục gồm phần áo ngực chéo kết hợp cùng chân váy suông dài thanh lịch. Nhờ thiết kế mà Phương Trinh Jolie đã tự tin khoe trọn bụng bầu giúp cô chiếm trọn “spotlight” khi xuất hiện.  

Phương Trinh Jolie 'bế' bụng bầu tháng thứ 8 đầy ấn tượng đi xem show thời trang, ông xã kề cận nâng niu hết mực - Ảnh 2
Cặp đôi chiếm trọn spotlight trong lần xuất hiện này. 
Phương Trinh Jolie 'bế' bụng bầu tháng thứ 8 đầy ấn tượng đi xem show thời trang, ông xã kề cận nâng niu hết mực - Ảnh 3
Sắc vóc Phương Trinh Jolie khi mang thai không thay đổi quá nhiều ngoại trừ bụng bầu lớn. Ở tháng thứ 8 thai kỳ, nữ diễn viên vẫn vô cùng rạng rỡ và phần tay chân vẫn vô cùng thon gọn.

Lý Bình cũng rạng rỡ không kém khi diện bộ suit cổ điển kết hợp cùng chiếc áo sơ mi họa tiết. Tổng thể trang phục vẫn giữ được nét thời thượng nhưng không kém phần phóng khoáng.Sự xuất hiện của Lý Bình cũng được chú ý khi anh luôn đi kè kè, hộ tống bà xã trong suốt sự kiện.

Phương Trinh Jolie 'bế' bụng bầu tháng thứ 8 đầy ấn tượng đi xem show thời trang, ông xã kề cận nâng niu hết mực - Ảnh 4
Ngoài ra việc kết hợp phụ kiện, kiểu tóc và make up khiến cô trông vô cùng nhã nhặn nhưng không kém phần quyến rũ. 
Phương Trinh Jolie 'bế' bụng bầu tháng thứ 8 đầy ấn tượng đi xem show thời trang, ông xã kề cận nâng niu hết mực - Ảnh 5
Angela Phương Trinh luôn được ông xã tháp tùng trong các sự kiện và chăm sóc vô cùng cẩn thận. 
Phương Trinh Jolie 'bế' bụng bầu tháng thứ 8 đầy ấn tượng đi xem show thời trang, ông xã kề cận nâng niu hết mực - Ảnh 6
Trong thời gian bầu bé thứ hai, Phương Trinh Jolie duy trì nếp sống vui vẻ, thường xuyên đi du lịch cùng con gái đầu và ông xã. 
Phương Trinh Jolie 'bế' bụng bầu tháng thứ 8 đầy ấn tượng đi xem show thời trang, ông xã kề cận nâng niu hết mực - Ảnh 7
Ở những hình ảnh đời thường, người đẹp luôn khoe thân hình tràn đầy sức sống.

Phương Trinh Jolie vẫn luôn duy trì phong cách sexy khi mang thai. Người đẹp cũng không ngại mặc bodysuit lưới hở bạo. Bởi lẽ trong thời kì bầu bí, cô nàng vẫn chăm chỉ luyện tập và ăn uống lành mạnh cùng với tinh thần thoải mái nhất có thể. Vì vậy mà cô vẫn luôn giữ được năng lượng và vóc dáng. Ngoài ra, mẹ chồng cô cũng là người rất tâm lý cũng hiểu cho sở thích này của con dâu, luôn yêu thương và không có ý kiến chê trách.

Phương Trinh Jolie 'bế' bụng bầu tháng thứ 8 đầy ấn tượng đi xem show thời trang, ông xã kề cận nâng niu hết mực - Ảnh 8
Khi đi sự kiện, Phương Trinh Jolie không e ngại các mẫu đầm cắt xẻ, khoe nhiều khoảng hở.
Phương Trinh Jolie 'bế' bụng bầu tháng thứ 8 đầy ấn tượng đi xem show thời trang, ông xã kề cận nâng niu hết mực - Ảnh 9
Nhan sắc rạng rỡ của Phương Trinh Jolie trong thời gian bầu bí được nhiều người khen ngợi. 
'Mẹ bầu' Phương Trinh Jolie được ông xã Lý Bình làm điều đặc biệt, dân tình xuýt xoa ngưỡng mộ

'Mẹ bầu' Phương Trinh Jolie được ông xã Lý Bình làm điều đặc biệt, dân tình xuýt xoa ngưỡng mộ

Những chia sẻ mới đây của Phương Trinh Jolie nhận được nhiều sự chú ý.

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