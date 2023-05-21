'Mẹ bầu' Phương Trinh Jolie được ông xã Lý Bình làm điều đặc biệt, dân tình xuýt xoa ngưỡng mộ

Những chia sẻ mới đây của Phương Trinh Jolie nhận được nhiều sự chú ý.

Phương Trinh Jolie được biết đến là 1 nữ diễn viên đa dạng của làng giải trí Việt. Cô từng đảm nhận không ít những vai diễn với tính cách khá khác biệt. Được biết, Phương Trinh Jolie từng đạt giải Đặc biệt cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình (2006). Người đẹp đa tài cũng hoạt động sôi nổi ở lĩnh vực phim ảnh, với các phim như Bò cạp tím, Dù gió có thổi, Siêu mẫu xì trum, Gia đình là số 1, Tèo em, Để mai tính 2... Phương Trinh Jolie đã "về chung nhà" với Lý Bình vào năm 2022 Phương Trinh Jolie kết hôn với diễn viên Lý Bình vào tháng 4/2022. Chuyện tình của cặp đôi gây xúc động bởi khi đến với Lý Bình, Phương Trinh là mẹ đơn thân. Sau hơn 1 năm kết hôn, cặp đôi sắp đón nhóc tỳ chào đời. Đến hiện tại, Phương Trinh Jolie đang mang thai tháng thứ 8. Trên Facebook, bà xã Lý Bình vừa hào hứng chia sẻ: "Chồng thiết kế sân thượng cho vợ bầu hóng mát quá là chill luôn Lý Bình".

Phương Trinh Jolie đang mang thai tháng thứ 8 Chia sẻ gây chú ý của cặp đôi Phương Trinh Jolie và Lý Bình trên mạng xã hội Có thể thấy, tuy chỉ là 1 hành động nhỏ từ Lý Bình nhưng cũng đủ chứng minh tình cảm của anh dành cho vợ. Không phải chỉ khi tặng đồ hiệu hay những món quà giá trị thì mới gọi là yêu thương, khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi khiến dân tình xuýt xoa ngưỡng mộ. Thời gian gần đây, Phương Trinh Jolie chăm chỉ chia sẻ loạt khoảnh khắc được chồng cưng chiều khiến người hâm mộ thích thú. Đặc biệt, những tháng cuối thai kì, cô nàng vẫn sở hữu 1 visual xinh đẹp, rạng rỡ cùng vóc dáng thon gọn. Netizen dành nhiều lời yêu thương đến cặp đôi Phương Trinh Jolie và Lý Bình Được biết, trước khi nắm tay nhau tiến vào lễ đường, Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã có 3 năm hẹn hò. Hành trình yêu và cưới của cặp đôi chính là minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm chân thành và nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hai. Phương Trinh Jolie từng có phát ngôn gây sốc: “Chỉ yêu người đàn ông kiếm 100 triệu đồng mỗi tháng”. Thời điểm ấy, nữ diễn viên bị ném đá vì ham mê vật chất, coi trọng đồng tiền. Nhiều người còn cho rằng cô sẽ bất chấp tất cả để cặp kè đại gia có tuổi, bởi không phải người trẻ nào cũng có khả năng kiếm được mức thu nhập cao như vậy.

Thế nhưng, đến cuối cùng, Phương Trinh Jolie lại chọn Lý Bình - nam diễn viên kém cô 3 tuổi, không những thế còn là chàng trai tay trắng đi lên. Trước khi bước chân vào showbiz, Lý Bình từng là nhân viên soát vé ở rạp chiếu phim. Phương Trinh Jolie và Lý Bình đã có 3 năm hẹn hò trước khi kết hôn Có thể nói, để có được ngày hôm nay, cả Phương Trinh Jolie và Lý Bình đều đã cố gắng rất nhiều vì đối phương. Nhờ đó, tình yêu giữa hai người được công chúng khen ngợi và dành nhiều lời chúc tốt đẹp. Hiện tại, cặp đôi đang có cuộc sống viên mãn bên cô con gái Mia và chuẩn bị đón thêm thành viên mới. Chuyện tình đẹp của cặp đôi luôn nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thương từ người hâm mộ. Vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình và con gái Mia

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