Phương Trinh Jolie tiếp tục gây tranh cãi khi diện bikini ở tháng cuối thai kì, chính chủ phải lên tiếng gắt vì điều này!

Hậu trường 13/06/2023 08:42

Trong suốt thời gian thai kì, dù tăng cân kha khá nhưng nữ diễn viên vẫn được ngợi khen với nhan sắc rạng rỡ.

Hơn 1 năm kể về chung một nhà, cuộc sống vợ chồng son của diễn viên Phương Trinh Jolie và Lý Bình vô cùng viên mãn và hạnh phúc. Đặc biệt hơn, tháng 11/2022, Phương Trinh Jolie còn vui mừng thông báo đang mang thai cho ông xã Lý Bình nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm. 

Trong suốt thời gian thai kì, dù tăng cân kha khá nhưng nữ diễn viên vẫn được ngợi khen với nhan sắc rạng rỡ. Cô nàng cũng không ngần ngại diện những bộ cánh cắt xẻ táo bạo dù gây nhiều ý kiến tranh cãi.

Phương Trinh Jolie tiếp tục gây tranh cãi khi diện bikini ở tháng cuối thai kì, chính chủ phải lên tiếng gắt vì điều này! - Ảnh 1
Tháng 11/2022, Phương Trinh Jolie còn vui mừng thông báo đang mang thai cho ông xã Lý Bình nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm. 

Mới đây nhất, trên Facebook cá nhân, Phương Trinh Jolie tiếp tục đăng tải loạt khoảnh khắc diện bikini tự tin khoe bụng bầu to ở tháng cuối thai kì. Ngoài những lời khen về nhan sắc từ phía bạn bè và fan, bà xã Lý Bình cũng phải đối mặt với không ít chỉ trích và mỉa mai. Nguyên nhân là vì một số cư dân mạng cho rằng việc cô diện trang phục bikini là không phù hợp khi đang mang thai.

Phương Trinh Jolie tiếp tục gây tranh cãi khi diện bikini ở tháng cuối thai kì, chính chủ phải lên tiếng gắt vì điều này! - Ảnh 2
Trên Facebook cá nhân, Phương Trinh Jolie tiếp tục đăng tải loạt khoảnh khắc diện bikini tự tin khoe bụng bầu to ở tháng cuối thai kì

Tuy nhiên, dù nhiều lần lên tiếng đáp trả cực gắt về những bình luận mỉa mai về thời trang bầu bí mỗi khi xuất hiện, lần này Phương Trinh Jolie cũng không ngần ngại đanh thép đáp trả rằng: "Kính thưa cả nhà, em đang tắm biển nên em mặc đồ bơi ạ. Còn ai đi bơi mặc áo thun hay áo mưa này nọ thì xin lỗi. Đó không phải phong cách của em". Nữ ca sĩ cũng khẳng định chuyện mặc bikini là phù hợp hoàn cảnh và cũng là phong cách thời trang của cá nhân cô.

Phương Trinh Jolie tiếp tục gây tranh cãi khi diện bikini ở tháng cuối thai kì, chính chủ phải lên tiếng gắt vì điều này! - Ảnh 3
 Phương Trinh Jolie cũng không ngần ngại đanh thép đáp trả khi bị chỉ trích mặc bikini khi đang mang thai

Trước Phương Trinh Jolie, chính Lý Bình cũng từng lên tiếng về chuyện ăn mặc của vợ khi anti fan liên tục kiếm chuyện: "Trinh muốn các chị em phụ nữ luôn tự tin luôn vui vẻ trong khoảng thời gian thai kỳ để mang đến nhiều năng lượng tích cực cho đứa con của mình sau này. Chứ không phải ai mang bầu cũng trở nên tự ti, mặc cảm, hay hơn hết là trầm cảm. Bản thân là một người chồng, thì Bình hoàn toàn ủng hộ điều đó".

Phương Trinh Jolie tiếp tục gây tranh cãi khi diện bikini ở tháng cuối thai kì, chính chủ phải lên tiếng gắt vì điều này! - Ảnh 4
Phương Trinh Jolie tiếp tục gây tranh cãi khi diện bikini ở tháng cuối thai kì, chính chủ phải lên tiếng gắt vì điều này! - Ảnh 5
Cô nàng cũng không ngần ngại diện những bộ cánh cắt xẻ táo bạo dù gây nhiều ý kiến tranh cãi

Trên mạng xã hội, Phương Trinh Jolie cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh diện trang phục hở bạo khoe bụng bầu. Cô cho biết, mẹ chồng rất thoải mái và không có ý kiến về vấn đề này. Để được vóc dáng chuẩn chỉnh dù đang mang bầu to, nữ diễn viên tiết lộ cô vẫn phải duy trì thói quen ăn uống khoa học và tập luyện chăm chỉ để duy trì vóc dáng. 

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