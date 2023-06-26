Phương Trinh Jolie lần đầu lộ diện sau một ngày hạ sinh quý tử, thần thái mẹ bỉm lại gây chú ý!

Hậu trường 26/06/2023 07:56

Trước đó, Lý Bình cũng có chia sẻ đáng chú ý về việc bà xã đã gặp nguy hiểm trong lúc sinh con nhưng may mắn đã 'mẹ tròn con vuông'.

Chiều ngày 24/6 vừa qua, vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình hạnh phúc chào đón nhóc tì là một bé trai. Trên Facebook cá nhân, Lý Bình vui mừng thông báo bà xã hạ sinh thành công quý tử nặng 3 kg tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM. 

Phương Trinh Jolie lần đầu lộ diện sau một ngày hạ sinh quý tử, thần thái mẹ bỉm lại gây chú ý! - Ảnh 1
Trên Facebook cá nhân, Lý Bình vui mừng thông báo bà xã hạ sinh thành công quý tử nặng 3 kg tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM

Đến tối ngày 25/6, Phương Trinh Jolie mới có chia sẻ đầu tiên trên mạng xã hội sau hành trình "vượt cạn" nguy hiểm. Cụ thể, mẹ bỉm cũng không kìm được hạnh phúc viết: "Một hành trình không hề dễ dàng để mẹ được bế con trên tay. Chào con trai yêu của ba mẹ. Cảm ơn lời chúc của tất cả cô chú anh chị, bé trai nặng 3 kg xin chào cô chú"

Phương Trinh Jolie lần đầu lộ diện sau một ngày hạ sinh quý tử, thần thái mẹ bỉm lại gây chú ý! - Ảnh 2
Đến tối ngày 25/6, Phương Trinh Jolie mới có chia sẻ đầu tiên trên mạng xã hội sau hành trình "vượt cạn" nguy hiểm

Phía dưới bài viết, người hâm mộ và bạn bè đồng loạt gửi lời chúc mừng đến gia đình nhỏ của Phương Trinh Jolie và Lý Bình đón thêm thành viên mới. Một số cũng gửi lời chúc sức khoẻ đến mẹ và bé.

Bên cạnh nhiều lời chúc mừng, dân tình cũng dành lời khen ngợi cho visual mặt mộc tươi tắn, đẹp không tì vết của mẹ bầu. Có thể thấy, chỉ sau sinh một ngày, nữ diễn viên đã nhanh chóng lấy được thần thái rạng rỡ. Điều này có thể do trong suốt thời gian thai kỳ, Phương Trinh Jolie luôn có chế độ ăn uống khoa học, tập luyện hợp lý và chăm sóc da kĩ lưỡng để duy trì được vóc dáng và làn da.

Phương Trinh Jolie lần đầu lộ diện sau một ngày hạ sinh quý tử, thần thái mẹ bỉm lại gây chú ý! - Ảnh 3
Trước đó, Lý Bình cũng có chia sẻ đáng chú ý về việc bà xã đã gặp nguy hiểm trong lúc sinh con nhưng may mắn đã 'mẹ tròn con vuông'

Trước đó, Lý Bình cũng có chia sẻ đáng chú ý về việc bà xã đã gặp nguy hiểm trong lúc sinh con nhưng may mắn đã 'mẹ tròn con vuông'. Cụ thể, nam diễn viên cho biết vợ anh chuyển dạ lúc rạng sáng nay nên cả nhà lập tức đưa cô nhập viện.

Ban đầu, Phương Trinh Jolie muốn sinh thường nhưng không được nên đến đầu giờ chiều, cô được chuyển vào phòng mổ để đảm bảo sức khoẻ cho mẹ và bé. Lý Bình cho hay: "Bác sĩ đỡ đẻ cho Phương Trinh Jolie nói đây là ca mổ khó và nguy hiểm".

Phương Trinh Jolie lần đầu lộ diện sau một ngày hạ sinh quý tử, thần thái mẹ bỉm lại gây chú ý! - Ảnh 4
Trong suốt quá trình vượt cạn, Lý Bình luôn ở bên cạnh động viên tinh thần và chăm sóc vợ

Trong suốt quá trình vượt cạn, Lý Bình luôn ở bên cạnh động viên tinh thần và chăm sóc vợ. Ông xã Phương Trinh Jolie nói đã đặt tên cho con trai mới chào đời, nhưng phải đợi vợ tỉnh lại rồi mới thông báo đến khán giả: "Tôi tôn trọng cô ấy, muốn cô ấy khoẻ hẳn rồi cả hai cùng công khai tên bé cho mọi người".

Phương Trinh Jolie lần đầu lộ diện sau một ngày hạ sinh quý tử, thần thái mẹ bỉm lại gây chú ý! - Ảnh 5
Con gái đầu lòng của Phương Trinh Jolie

Phương Trinh Jolie thông báo mang bầu lần 2 vào hồi tháng 11 năm ngoái. Lần mang thai thứ 2 này, cô và chồng quyết định áp dụng phương pháp thụ tinh ống nghiệm.

Phương Trinh Jolie lần đầu lộ diện sau một ngày hạ sinh quý tử, thần thái mẹ bỉm lại gây chú ý! - Ảnh 6
 Lần mang thai thứ 2 này, cô và chồng quyết định áp dụng phương pháp thụ tinh ống nghiệm

"Tôi phải kích trứng 2 lần mới đủ lượng trứng bắt đầu tạo phôi. Lần 1 tôi chỉ kích được 4 trứng, đây là con số rất ít và bác sĩ động viên tôi làm lần nữa. Mỗi lần kích trứng, tôi phải tiêm, có thể đến phòng khám hoặc đến trạm y tế để nhờ tiêm. Do tôi có học về điều dưỡng nên chọn cách tự tiêm ở nhà, mỗi lần tiêm, tôi thấy rất nhẹ nhàng, đi khám tâm lý cũng thoải mái. Sau 2 lần thì tôi hút được 10 trứng, sau đó bắt đầu công đoạn tạo phôi, tôi chỉ tạo được 5 phôi tốt nhất. Tôi cấy 1 phôi vào cơ thể và để dành trữ số còn lại để sau này nếu có điều kiện, cơ thể còn đủ khoẻ mạnh thì sẽ tiếp tục sinh con" - Phương Trinh Jolie chia sẻ.

Phương Trinh Jolie - Lý Bình hạnh phúc 'chào đón' con trai đầu lòng, tiết lộ gặp nguy hiểm trong lúc sinh con

Phương Trinh Jolie - Lý Bình hạnh phúc 'chào đón' con trai đầu lòng, tiết lộ gặp nguy hiểm trong lúc sinh con

Mới đây, vào chiều ngày 24/6, vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình hạnh phúc chào đón thành viên mới. Đáng chú ý, Lý Bình tiết lộ bà xã đã gặp nguy hiểm trong lúc sinh con nhưng may mắn đã 'mẹ tròn con vuông'.

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