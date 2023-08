Hình ảnh 'vượt cạn' của Phương Trinh Jolie được đăng tải: Lý Bình vừa mừng vừa thương vì con kẹt ngay xương chậu 5 tiếng không ra được, dây rốn quấn 4 vòng quanh cổ

Đáng chú ý, Lý Bình cho biết lý do khiến bà xã sinh khó hơn dự đoán ban đầu là em bé bị dây rốn quấn 4 vòng quanh cổ. Cộng thêm Phương Trinh Jolie có xương chậu nhỏ nên em bé khó qua lọt, càng rặn lại càng đau. Trải qua gần 5 tiếng sinh em bé vẫn chưa chịu ra, buộc gia đình thảo luận chuyển sang sinh mổ. May mắn, ca sinh của Phương Trinh Jolie mẹ tròn con vuông, quý tử chào đời bình an trong niềm hân hoan của cả hai.

Về phần Phương Trinh Jolie, vừa sinh được 1 ngày, cô đã có thể bước chân xuống giường tập đi dù trải qua 2 con đau sinh nở, vừa đau thường, vừa đau do vết mổ. Dù vậy, với người đẹp thì những hy sinh trên đều xứng đáng. Lý do khiến cô quyết định công khai những hình ảnh về lần vượt cạn dù biết bản thân lúc đó vô cùng đau đớn, xấu xí là bởi muốn lưu lại khoảnh khắc thiêng liêng chào đón thiên thần nhỏ.

Ông xã Phương Trinh Jolie lo lắng khi vợ mãi chưa thể hạ sinh

Mẹ bỉm sữa cũng có những chia sẻ trên trang cá nhân: "Một hành trình không hề dễ dàng để mẹ được bế con trên tay, chào con trai yêu của ba mẹ. Sau 9 tháng 10 ngày đồng hành trong bụng, cùng mẹ đi nhiều nơi xinh đẹp thì Tiga chính thức trở thành thành viên của gia đình mình. Mặc dù đã ở bên nhau hàng ngày, nhưng mẹ vẫn muốn nói 'xin chào em bé của mẹ, từ hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu hành trình mới, em bé sẽ là cục cưng của ba mẹ, của chị hai Mia và cháu ngoan của bà nội nhé!".

Cặp đôi chào đón quý tử sau khi trải qua những giờ phút hồi hộp, lo lắng

Sau khi đăng tải, những hình ảnh về hành trình sinh nở đầy khó khăn của diễn viên Phương Trinh Jolie nhận về sự quan tâm của công chúng. Hầu hết bình luận đều gửi lời chúc mừng gia đình Phương Trinh - Lý Bình và hy vọng em bé khỏe mạnh, bú ngoan, ngủ giỏi để bù đắp những chật vật mà mẹ đã trải qua trên bàn mổ.