Hình ảnh 'vượt cạn' của Phương Trinh Jolie được đăng tải: Lý Bình vừa mừng vừa thương vì con kẹt ngay xương chậu 5 tiếng không ra được, dây rốn quấn 4 vòng quanh cổ

Những hình ảnh đầu tiên về hành trình "vượt cạn" được Phương Trinh Jolie - Lý Bình đăng tải, cùng với những chia sẻ về lần chào đón quý tử của 2 vợ chồng khiến nhiều người đồng cảm

Vào chiều ngày 24/6, vợ chồng Phương Trinh Jolie - Lý Bình vui mừng thông báo đón con trai sau 9 tháng 10 ngày thai nghén. Chia sẻ trên trang cá nhân, Lý Bình không giữ được xúc động, anh cho biết vợ đã sinh mổ con trai nặng 3 kg lúc 13h chiều, tại một bệnh viện quốc tế. Nam diễn viên cho biết vợ anh chuyển dạ lúc rạng sáng nay nên cả nhà lập tức đưa cô nhập viện. Lý Bình luôn ở bên cạnh bà xã để cổ vũ, động viên tinh thần Sau hơn 10 năm mới trải qua kỳ sinh nở lần 2, nữ diễn viên sinh năm 1988 được bác sĩ dự báo sẽ là ca khó sinh. Mới đây, hình ảnh đầu tiên về hành trình "vượt cạn" được cặp đôi đăng tải, cùng với những chia sẻ về lần chào đón quý tử của 2 vợ chồng khiến nhiều người đồng cảm.

Trong đoạn clip, nhìn mẹ nhiều lần hét lên vì đau đớn, quằn quại bên giường bệnh khiến con gái lớn Mia khóc nức nở. Riêng với Lý Bình, ai cũng hồi hộp, gương mặt lộ rõ sự lo lắng cho lần vượt cạn của bà xã. Bé Mia khóc nức nở khi thấy mẹ đau Anh liên tục cầm tay, xoa đầu vợ để giúp Phương Trinh Jolie cố gắng vượt qua. "Nhìn vợ vật vã nhiều tiếng đồng hồ vì sinh khó, tôi thương vợ trực trào nước mắt", nam diễn viên trải lòng. Lý Bình không quên nhắn nhủ con trai trong bụng, anh tiết lộ tên thân mật của con là Tiga: "Chừng nào bác sĩ kêu rặn cái là con ra nghe con. Ra cho nhanh, gọn, lẹ để mẹ đỡ đau Tiga nhé".

Đáng chú ý, Lý Bình cho biết lý do khiến bà xã sinh khó hơn dự đoán ban đầu là em bé bị dây rốn quấn 4 vòng quanh cổ. Cộng thêm Phương Trinh Jolie có xương chậu nhỏ nên em bé khó qua lọt, càng rặn lại càng đau. Trải qua gần 5 tiếng sinh em bé vẫn chưa chịu ra, buộc gia đình thảo luận chuyển sang sinh mổ. May mắn, ca sinh của Phương Trinh Jolie mẹ tròn con vuông, quý tử chào đời bình an trong niềm hân hoan của cả hai. Về phần Phương Trinh Jolie, vừa sinh được 1 ngày, cô đã có thể bước chân xuống giường tập đi dù trải qua 2 con đau sinh nở, vừa đau thường, vừa đau do vết mổ. Dù vậy, với người đẹp thì những hy sinh trên đều xứng đáng. Lý do khiến cô quyết định công khai những hình ảnh về lần vượt cạn dù biết bản thân lúc đó vô cùng đau đớn, xấu xí là bởi muốn lưu lại khoảnh khắc thiêng liêng chào đón thiên thần nhỏ. Ông xã Phương Trinh Jolie lo lắng khi vợ mãi chưa thể hạ sinh Mẹ bỉm sữa cũng có những chia sẻ trên trang cá nhân: "Một hành trình không hề dễ dàng để mẹ được bế con trên tay, chào con trai yêu của ba mẹ. Sau 9 tháng 10 ngày đồng hành trong bụng, cùng mẹ đi nhiều nơi xinh đẹp thì Tiga chính thức trở thành thành viên của gia đình mình. Mặc dù đã ở bên nhau hàng ngày, nhưng mẹ vẫn muốn nói 'xin chào em bé của mẹ, từ hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu hành trình mới, em bé sẽ là cục cưng của ba mẹ, của chị hai Mia và cháu ngoan của bà nội nhé!". Cặp đôi chào đón quý tử sau khi trải qua những giờ phút hồi hộp, lo lắng Sau khi đăng tải, những hình ảnh về hành trình sinh nở đầy khó khăn của diễn viên Phương Trinh Jolie nhận về sự quan tâm của công chúng. Hầu hết bình luận đều gửi lời chúc mừng gia đình Phương Trinh - Lý Bình và hy vọng em bé khỏe mạnh, bú ngoan, ngủ giỏi để bù đắp những chật vật mà mẹ đã trải qua trên bàn mổ.

Phương Trinh Jolie lần đầu lộ diện sau một ngày hạ sinh quý tử, thần thái mẹ bỉm lại gây chú ý! Trước đó, Lý Bình cũng có chia sẻ đáng chú ý về việc bà xã đã gặp nguy hiểm trong lúc sinh con nhưng may mắn đã 'mẹ tròn con vuông'.

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