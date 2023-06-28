Vũ Luân tuyên bố sẽ bảo vệ Hồng Loan sau khi bố nuôi Vũ Linh ra đi, tiết lộ 'không liên lạc' với Hồng Phượng vì lý do này

Hậu trường 28/06/2023 10:47

Mới đây, nghệ sĩ Vũ Luân lên tiếng sau những ồn ào liên quan đến các thành viên trong gia đình cố NSƯT Vũ Linh thời gian qua.

Theo thông tin từ Zing, nghệ sĩ Vũ Luân cho biết anh khá buồn khi ba nuôi vừa nằm xuống, con cháu trong nhà đã lục đục, dẫn đến kiện tụng. Trước đây, anh là người ở giữa để kết nối Hồng Loan với Hồng Phượng khi cả hai xảy ra mâu thuẫn. Nhưng kể từ khi bà Hồng Nhung, em gái Vũ Linh khởi kiện tranh chấp quyền thừa kế tài sản của cố nghệ sĩ, Vũ Luân không còn liên lạc với Hồng Phượng.

Vũ Luân tuyên bố sẽ bảo vệ Hồng Loan sau khi bố nuôi Vũ Linh ra đi, tiết lộ 'không liên lạc' với Hồng Phượng vì lý do này - Ảnh 1
Vũ Luân chia sẻ sẽ bảo vệ Hồng Loan sau khi nghệ sĩ Vũ Linh ra đi

Sau lễ tang nghệ sĩ Vũ Linh, anh nhận hàng trăm tin nhắn chỉ trích của khán giả trên mạng xã hội. Người hâm mộ cho rằng anh kinh doanh trên đám ma của ba nuôi bằng cách thuê đội ngũ livestream. Tuy nhiên, thời điểm đó, anh không lên tiếng vì muốn lo chu toàn cho hậu sự của nghệ sĩ Vũ Linh.

Tuy nhiên, Vũ Luân cho biết anh đã nhiều lần nói với Hồng Phượng lên mạng đính chính để khán giả hiểu rõ vì Hồng Phượng là người ký hợp đồng với BH Media để truyền thông trong lễ tang. Tuy nhiên, Hồng Phượng đã không lên tiếng vào thời điểm đó. Đến khi Hồng Phượng quay video, thừa nhận mọi việc và nhận tiền từ BH Media rồi đưa cho người giúp việc, khán giả mới hiểu Vũ Luân không phải là người như vậy.

"Đến thời điểm này, mọi thứ cũng ổn rồi. Tôi chỉ sợ mình làm điều sai trái, khán giả ghét bỏ. Nếu làm điều đúng đắn, tử tế, mọi người sẽ ủng hộ", Vũ Luân bộc bạch thêm.

Vũ Luân tuyên bố sẽ bảo vệ Hồng Loan sau khi bố nuôi Vũ Linh ra đi, tiết lộ 'không liên lạc' với Hồng Phượng vì lý do này - Ảnh 2
Nam nghệ sĩ không còn liên lạc với Hồng Phượng

Trước đó, trong buổi gặp với truyền thông, Hồng Phượng cho biết 21 ngày sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, Vũ Luân mời mẹ con cô đi ăn. Khi cô hỏi lý do, Vũ Luân cho biết muốn gặp cả hai vì trong lễ tang Vũ Linh, họ chưa tâm sự được nhiều.

"Tôi hỏi có kiếm được nhiều tiền không, anh trả lời 'cũng được em'. Lúc đó, tôi nói coi như cậu phù hộ cho anh, như vậy là quá tốt rồi. Tuy nhiên, sau khi bị soạn giả Vân Tiên và một số người khác đăng bài nói về việc kinh doanh ở đám ma, anh lại yêu cầu tôi đính chính. Việc này không hề đem thiệt hại gì cho anh Luân. Tuy nhiên giờ anh ấy lại nói do tôi. Nếu không do tôi ký thì anh ấy có được như thế này không", Hồng Phượng chia sẻ.

Sau chia sẻ của Hồng Phượng, Vũ Luân livestream và phản hồi trên trang cá nhân. Nam nghệ sĩ cũng chia sẻ: "Ai cũng hiểu hết nhưng chỉ em ấy không hiểu. Không hiểu hay là cố tình không hiểu. Thường những người làm sai hay bưng bít cho câu chuyện của họ, tìm cách che đậy cho sự sai trái của họ. Cho đến bây giờ Phượng vẫn không biết mình sai".

Vũ Luân tuyên bố sẽ bảo vệ Hồng Loan sau khi bố nuôi Vũ Linh ra đi, tiết lộ 'không liên lạc' với Hồng Phượng vì lý do này - Ảnh 3
Vũ Luân chụp cùng ba nuôi Vũ Linh lúc sinh thời

Vũ Luân tên thật là Lương Văn Bình, sinh năm 1972. Năm 1992, anh tham gia nhóm Đồng ấu Bạch Long, được nghệ sĩ Bạch Long đặt cho nghệ danh Vũ Luân vì thấy anh "có nhiều nét giống Vũ Linh".

Sau khi đi hát và nổi tiếng, năm 2002, anh lập đoàn xã hội hóa lấy tên mình, chuyên diễn các vở tuồng cổ. Năm 2007, anh đoạt giải diễn viên xuất sắc Trần Hữu Trang lần 10. Năm 2015, anh được trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Anh để lại ấn tượng qua các vai diễn: Từ Hải Thọ vở Xử bá đao Từ Hải Thọ, Lương Sơn Bá vở Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Ngô Phù Sai vở Giang sơn mỹ nhân, Lê Quyết vở Trời Nam...

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Từ khóa:   cố nghệ sĩ Vũ Linh Vũ Luân Hồng Phượng sao Việt

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