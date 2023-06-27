Đứng ngoài cuộc chiến tranh giành tài sản thừa kế, con gái nuôi Vũ Linh đáp trả 'đanh thép' khi bị mỉa mai là 'giả tạo'

Hậu trường 27/06/2023 14:55

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã lan truyền đoạn clip về con nuôi của NSƯT Vũ Linh là Bình Tinh khiến nhiều người không khỏi bàn tán xôn xao.

Mới đây, mạng xã hội TikTok đã lan truyền đoạn clip về con nuôi của NSƯT Vũ Linh Bình Tinh. Nữ nghệ sĩ bị một cư dân mạng mỉa mai là "giả tạo" khiến bản thân khá ấm ức.

Nữ nghệ sĩ vẫn vui vẻ, lịch sự khi gọi thẳng tên của đối phương và lên tiếng đáp trả. Bình Tinh nói: "Chị N.N đã gặp Tinh bao giờ chưa mà chị N.N bảo là Tinh giả tạo, chị N.N. gọi Tinh là quỷ giả tạo. Chị gặp em ở ngoài đời bao giờ chưa? Chị N.N gặp Tinh đi rồi chị N.N ở chung với Tinh một ngày đi, tới chừng đó, chị N.N biết Tinh có giả tạo hay không? Mình phải tiếp xúc với người ta thì mình mới hiểu người ta chứ. Chưa chi mà mình vội phán đoán sớm quá vậy. Mình phản đoán chủ quan vậy thì mình làm quan tòa sẽ có bao nhiêu người chết oan đây? Mình không thích người ta nhưng cũng đừng phá đoán khẳng định gì về người ta mà mang tính quyết định của mình. Như vậy rất tội nghiệp cho người ta".

Đứng ngoài cuộc chiến tranh giành tài sản thừa kế, con gái nuôi Vũ Linh đáp trả 'đanh thép' khi bị mỉa mai là 'giả tạo' - Ảnh 1
Con gái nuôi Vũ Linh bị mỉa mai là "giả tạo" liền có cách đáp trả văn minh 

Ngoài ra, nữ nghệ sĩ không ngần ngại tạo cơ hội để gặp mặt "ba mặt một lời" với người đã mỉa mai mình. Cô bộc bạch tiếp: "Tinh cho chị cơ hội để gặp Tinh và Tinh cũng rất muốn được gặp chị để hai chị em mình có thời gian tâm sự. Tinh đợi chị Ni Nguyễn nha. Hoặc không thì Tinh sẽ ráng nhờ mấy anh YouTuber, hacker để tìm kiếm ra Facebook địa chỉ của chị để hai đứa ngồi uống cafe cho dễ thương nha chị".

 

Sau khi Vũ Linh qua đời, Bình Tinh cũng là một trong những người con nuôi chăm lo cho tang lễ của ông vô cùng chu đáo. Cô cũng quyết đứng ngoài trang chấp giữa Hồng Loan và Hồng Phượng để không dính thị phi.

Đứng ngoài cuộc chiến tranh giành tài sản thừa kế, con gái nuôi Vũ Linh đáp trả 'đanh thép' khi bị mỉa mai là 'giả tạo' - Ảnh 2Đứng ngoài cuộc chiến tranh giành tài sản thừa kế, con gái nuôi Vũ Linh đáp trả 'đanh thép' khi bị mỉa mai là 'giả tạo' - Ảnh 3
Bình Tinh là con gái nuôi được Vũ Linh đích thân truyền nghề

Trước đó, vào ngày 5/6, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận thông báo thụ lý vụ kiện tranh chấp di sản thừa kế của NSƯT Vũ Linh giữa bà Võ Thị Hồng Nhung - em gái của Vũ Linh và Võ Thị Hồng Loan - con của Vũ Linh. Trong đó, bà Võ Thị Hồng Nhung là nguyên đơn.

Theo đơn khởi kiện, bà Nhung đề nghị tòa hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế cố NSƯT Vũ Linh do Võ Thị Hồng Loan lập ngày 7.4 tại Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến. Các di sản đã được sang tên cho Hồng Loan gồm: nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, Phường 1, quận Phú Nhuận; quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức và một chiếc xe ôtô.

Đứng ngoài cuộc chiến tranh giành tài sản thừa kế, con gái nuôi Vũ Linh đáp trả 'đanh thép' khi bị mỉa mai là 'giả tạo' - Ảnh 4
Hồng Phượng và Hồng Loan trong tang lễ Nghệ sĩ Ưu tú - "ngôi sao cải lương" Vũ Linh

Bà Nhung cũng yêu cầu được chia di sản thừa kế của cố NSƯT Vũ Linh đối với QSDĐ thửa đất số 87, 88 cùng tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức cho bà Nhung và ông Võ Thành Nhiêu - em trai của nghệ sĩ Vũ Linh. Bà Nhung yêu cầu hưởng một nửa sau khi trừ phần giá trị mà ông Ngoan đã lập di chúc miệng cho Hồng Phượng - con gái bà Hồng Nhung. Giá tạm tính mà bà Nhung yêu cầu được hưởng là 1,5 tỉ đồng.

Cháu gái Vũ Linh làm thơ bày tỏ nỗi nhớ cậu da diết nhưng không quên mỉa mai ai đó: 'Vô ơn, giả dối, khó thấy được lòng người'

Cháu gái Vũ Linh làm thơ bày tỏ nỗi nhớ cậu da diết nhưng không quên mỉa mai ai đó: 'Vô ơn, giả dối, khó thấy được lòng người'

Hồng Phượng lại liên tục có động thái gây chú ý trên mạng xã hội. Mới đây nhất, cô còn làm hẳn một bài thơ để tưởng nhớ cậu ruột của mình.

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Từ khóa:   Vũ Linh Bình Tinh Hồng Loan sao Việt Hồng Phượng

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