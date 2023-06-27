Về hưu, ở ẩn kín tiếng, nay 'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh bất ngờ tụ họp cùng dàn táo, hứa hẹn chuẩn bị bàn kịch bản Tết

Hậu trường 27/06/2023 11:29

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, NSƯT Xuân Bắc - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam bất ngờ đăng tải hình ảnh cùng các nghệ sĩ Quốc Khánh, Quang Thắng, Tự Long tại một sự kiện ở Hà Nội.

Sau khi nghỉ hưu, "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh sống khá kín tiếng. Nam diễn viên gần như ít xuất hiện. Tuy nhiên, đến mới đây, NSƯT Xuân Bắc - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam bất ngờ đăng tải hình ảnh cùng các nghệ sĩ đình đám của chương trình Táo Quân gồm Quốc Khánh, Quang Thắng, Tự Long tại một sự kiện ở Hà Nội.

Kèm ảnh, Nam tào không ngại hứa hẹn: "Bàn chương trình Tết bây giờ có sớm quá không anh em ơi? Lại còn gặp nhau ở một nơi rất trẻ trung, nhiều màu hồng hợp với... anh Hoàng nữa chứ".

Về hưu, ở ẩn kín tiếng, nay 'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh bất ngờ tụ họp cùng dàn táo, hứa hẹn chuẩn bị bàn kịch bản Tết - Ảnh 1
 Quốc Khánh xuất hiện cùng Tự Long, Quang Thắng, Xuân Bắc

Dòng trạng thái úp mở của Xuân Bắc khiến khán giả không khỏi thích thú và mong ngóng sự trở lại của các táo trong dịp giao thừa cuối năm nay. 

Về phía nam diễn viên Quốc Khánh, sau khi nghỉ hưu được biết đây là lần đầu tiên, anh xuất hiện tại một sự kiện cùng các đàn em của mình. Có thể thấy, "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh trông rất khỏe mạnh, gương mặt tươi tắn, rạng rỡ. 

Về hưu, ở ẩn kín tiếng, nay 'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh bất ngờ tụ họp cùng dàn táo, hứa hẹn chuẩn bị bàn kịch bản Tết - Ảnh 2
Ngọc Hoàng rạng rỡ, thần sắc tươi tắn

Trước đó, vào tháng 11/2022, Nhà hát Kịch Việt Nam đã chính thức trao quyết định nghỉ hưu cho NSƯT Quốc Khánh. "Hơn 40 năm gắn bó, trải qua nhiều đời thuyền trưởng, tôi nếm trải nhiều vui, buồn, sướng, khổ. Với tôi, ngày hôm nay thực sự không khác biệt những ngày bình thường, không phải một cuộc chia tay. Tôi xin chúc thuyền trưởng Xuân Bắc, các thuyền phó, thuyền viên chèo lái con tàu Nhà hát Kịch vượt qua mọi khó khăn. Dù nghỉ hưu, tôi vẫn dõi theo các bạn". Nghệ sĩ cho biết vẫn tiếp tục cộng tác nhà hát, làm nghề nếu có cơ hội.

Về hưu, ở ẩn kín tiếng, nay 'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh bất ngờ tụ họp cùng dàn táo, hứa hẹn chuẩn bị bàn kịch bản Tết - Ảnh 3
Nam nghệ sĩ trong buổi nhận quyết định về hưu 

Quốc Khánh thuộc lứa diễn viên sân khấu đầu tiên do Nhà hát Kịch Việt Nam tuyển chọn, đào tạo từ năm 1978 đến 1982. Ngay trong năm tốt nghiệp, anh được tham gia các vở kịch Người đá lạc đội hình (đạo diễn Doãn Hoàng Giang) và Cuộc chia tay tháng 6 (đạo diễn Trọng Khôi).

Về hưu, ở ẩn kín tiếng, nay 'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh bất ngờ tụ họp cùng dàn táo, hứa hẹn chuẩn bị bàn kịch bản Tết - Ảnh 4
Vai diễn ấn tượng nhất của Quốc Khánh 

Nghệ sĩ Quốc Khánh được khán giả nhớ tới với vai Ngọc Hoàng trong series Gặp nhau cuối năm. Chia sẻ về nhân vật này, đạo diễn Đỗ Thanh Hải từng nói đây là vai diễn ít có cơ hội được tấu hài nhất, gần như chỉ ngồi một chỗ trong lúc chờ các Táo báo cáo. Nhưng đây được coi là một trong những vai diễn trụ cột, không thể thiếu của chương trình

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