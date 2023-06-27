Sức khoẻ của NSND Công Lý có chuyển biến tốt, vợ trẻ 'mừng mừng tủi tủi' chia sẻ tin vui từ chồng

Hậu trường 27/06/2023 08:30

Động thái mới của Ngọc Hà khiến khán giả vô cùng vui mừng vì sắp được thấy NSND CÔng Lý trở lại với điện ảnh.

Hơn 2 năm sau lần đột quỵ tại nhà riêng, hiện tại, sức khỏe NSND Công Lý có nhiều tiến triển tốt. Trong suốt thời gian chiến đấu với bệnh tật, người vợ kém 15 tuổi - Ngọc Hà luôn kề vai sát cánh và chăm sóc, động viên chồng vươn lên. 

Mới đây, cô bất ngờ chia sẻ hình ảnh chụp kịch bản của bộ phim dài tập kèm dòng chú thích: "Tống em bé Lý (NSND Công Lý) đi làm". Đây có thể xem là tín hiệu khả quan từ sức khoẻ của NSND Công Lý sau 2 năm bạo bệnh. Người hâm mộ kì vọng sẽ nhanh chóng thấy "Cô Đẩu" trên sóng truyền hình với vai diễn đánh dấu ngày trở lại.

Sức khoẻ của NSND Công Lý có chuyển biến tốt, vợ trẻ 'mừng mừng tủi tủi' chia sẻ tin vui từ chồng - Ảnh 1
Khán giả đang vô cùng chờ đợi vai diẽn của NSND CÔng Lý

Cách đó chưa lâu, bà xã NSND Công Lý đăng tải tấm hình nam nghệ sĩ ngồi xe lăn được vợ đẩy đi chơi. Cô viết: "Đẩy chồng đi chơi mà làm quá không quý vị? Hớn hở cả vợ lẫn chồng không ạ?". Có thể thấy, thần sắc của nam nghệ sĩ tươi tắn và hào hứng.

Sức khoẻ của NSND Công Lý có chuyển biến tốt, vợ trẻ 'mừng mừng tủi tủi' chia sẻ tin vui từ chồng - Ảnh 2
Hình ảnh gần đây cho thấy thần sắc của Công Lý đã tươi tắn và rạng rỡ hơn rất nhiều

Sức khoẻ đã ngày càng thiện hơn rất nhiều nhưng vì di chuyển thời gian dài nên anh vẫn phải phụ thuộc vào xe lăn để đảm bảo sức khoẻ. NSND Công Lý vẫn hàng ngày tích cực tập luyện dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. 

Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Dưới bài viết,khán giả đặc biệt khen ngợi Ngọc Hà hết lời khi luôn bên cạnh chồng lúc khó khăn nhất, cùng với đó là lời chúc Công Lý mau chóng bình phục để sớm ngày trở lại với nghệ thuật và khán giả.

Vào giữa năm 2022, NSND Công Lý vào vai chồng của bà Vân (Vân Dung) trong Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ và vai diễn khách mời trong Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc. Đầu năm 2023, "Cô Đẩu" tái xuất Táo Quân 2023, dù không có quá nhiều đất diễn thế nhưng sự đanh đá, nét diễn duyên dáng của nam nghệ sĩ lại nhận được "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ. 

Sức khoẻ của NSND Công Lý có chuyển biến tốt, vợ trẻ 'mừng mừng tủi tủi' chia sẻ tin vui từ chồng - Ảnh 3
Nam nghệ sĩ trở lại với Táo Quân sau nhiều năm vắng bóng

Trước đó, vợ NSND Công Lý cũng khiến khán giả khâm phục và yêu mến sau khi chia sẻ về quãng thời gian cùng chồng vượt qua bạo bệnh. Ngọc Hà xúc động viết: "Rất nhiều người hỏi em em vượt qua thế nào, em không biết em đã mạnh mẽ ra sao, nhưng em chỉ biết là mình phải thật cố gắng, cố gắng thật nhiều. Đây là giai đoạn bước đầu, từ khi anh Lý đổ bệnh, tay chân cử động từng tí một. 

Và kỹ thuật viên cho anh Lý những ngày đầu cũng vô cùng kiên trì, nghiêm khắc và anh Lý lúc đó bị ép tập đến mức khủng hoảng. Mọi người nhìn xem, từng cái nhúc nhích cũng thật khó khăn nhưng sẽ ổn nếu mình có niềm tin".

Sức khoẻ của NSND Công Lý có chuyển biến tốt, vợ trẻ 'mừng mừng tủi tủi' chia sẻ tin vui từ chồng - Ảnh 4
Ngọc Hà là người luôn đồng hành cùng NSND Công Lý trong suốt quá trình điều trị bệnh

Những trải lòng của bà xã "cô Đẩu" đã nhận được sự đồng cảm từ cư dân mạng. Nhiều người đã để lại bình luận động viên và gửi lời chúc Ngọc Hà luôn vững vàng cùng chồng sẻ chia ngọt bùi.

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Những chia sẻ hết sức xúc động của Ngọc Hà - bà xã NSND Công Lý đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm của đồng nghiệp và khán giả.

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Từ khóa:   Công Lý NSND Công Lý Công Lý - Ngọc Hà

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