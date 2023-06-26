Quỳnh Lương chia sẻ quan điểm cực gắt về danh xưng 'mẹ đơn thân', thực hư mối quan hệ 'cơm không lành, canh không ngọt' với chồng cũ?

Hậu trường 26/06/2023 19:13

Quỳnh Lương từng khẳng định việc có con là niềm hạnh phúc tuy nhiên cô vất vả vì bé xuất hiện quá sớm.

Những ngày gần đây, nữ diễn viên Quỳnh Lương bất ngờ trở thành tâm điểm của CĐM sau khi tham gia chương trình Người Ấy Là Ai và ghép đôi thành công với nam doanh nhân Tiến Phát. 

Quỳnh Lương chia sẻ quan điểm cực gắt về danh xưng 'mẹ đơn thân', thực hư mối quan hệ 'cơm không lành, canh không ngọt' với chồng cũ? - Ảnh 1
Nữ diễn viên nên duyên với doanh nhân Tiến Phát, hiện cả hai đang trong quá trình tìm hiểu

Cặp đôi nhanh chóng được khán giả chú ý, song thiếu gia Trà Vinh bất ngờ bị cư dân mạng tố có quá khứ ăn chơi, tệ bạc với vợ cũ… Nhiều người cho rằng nữ diễn viên nên tìm hiểu kỹ trước khi đi đến mối quan hệ tình cảm với Tiến Phát.

Quỳnh Lương chia sẻ quan điểm cực gắt về danh xưng 'mẹ đơn thân', thực hư mối quan hệ 'cơm không lành, canh không ngọt' với chồng cũ? - Ảnh 2
Quỳnh Lương trong Người Ấy Là Ai

Trước đó trên chương trình, Tiến Phát chia sẻ anh từng trải qua hôn nhân tan vỡ như Quỳnh Lương. Hiện, anh và người cũ vẫn là bạn bè, cùng thực hiện trách nhiệm chăm sóc hai con. Chàng trai sinh năm 1997 thổ lộ: "Tôi tới đây tìm một nửa hạnh phúc còn lại. Thời điểm này nghĩ mình đã đủ trưởng thành để xây dựng tổ ấm một cách thật sự nghiêm túc".

Về phía nữ diễn viên phim Đừng Làm Mẹ Cáu, cô khẳng định hiện chưa xác nhận điều gì vì cả hai vẫn đang trong quá trình làm quen, tìm hiểu nhau.

Đối với thông tin đang lan truyền quá khứ của Tiến Phát, người đẹp gốc Phú Thọ cho rằng ai cũng có quá khứ, nhưng nếu cứ chấp niệm quá khứ đánh giá con người, từ chối cơ hội, có nghĩa ta đang vứt bỏ cơ hội cho chính mình tìm hạnh phúc.

Quỳnh Lương chia sẻ quan điểm cực gắt về danh xưng 'mẹ đơn thân', thực hư mối quan hệ 'cơm không lành, canh không ngọt' với chồng cũ? - Ảnh 3

Mới đây, nữ diễn viên cũng bất ngờ chia sẻ quan điểm về danh xưng "mẹ đơn thân" của mình. Theo đó, Quỳnh Lương cho biết không thích bị gọi như vậy, vì cô có gia đình và nhiều người đồng hành trong quá trình nuôi dạy quý tử, chứ không đơn độc. Nữ diễn viên thổ lộ: "Rất ghét cái từ 'mẹ đơn thân', vì bản thân mình trong quá trình nuôi con chưa bao giờ đơn độc cả. Nhưng nó bao hàm nhiều hoàn cảnh, ở hoàn cảnh của mình thì có kết hôn, không phải chửa hoang, Gấu có bố". 

Quỳnh Lương chia sẻ quan điểm cực gắt về danh xưng 'mẹ đơn thân', thực hư mối quan hệ 'cơm không lành, canh không ngọt' với chồng cũ? - Ảnh 4
 
Quỳnh Lương chia sẻ quan điểm cực gắt về danh xưng 'mẹ đơn thân', thực hư mối quan hệ 'cơm không lành, canh không ngọt' với chồng cũ? - Ảnh 5
Nữ diễn viên và con trai

Ngoài ra, nói về mối quan hệ với chồng cũ, Quỳnh Lương thừa nhận không căng thẳng hay hận thù như nhiều người nghĩ. Cả hai vẫn có thể liên lạc với nhau nếu có vấn đề cần trao đổi.

Trước đó, trong một chương trình khác, nữ diễn viên từng tiết lộ về quá khứ và hôn nhân không trọn vẹn do bất đồng quan điểm với người cũ, đồng thời cũng chia sẻ về việc khó thành người 1 nhà với gia đình chồng. Tại thời điểm đó, Quỳnh Lương vẫn còn là một nữ sinh cấp 3, cô bất ngờ khi biết mình mang thai. Đó lại là lúc cô và bạn trai vừa mới chia tay. Khi nói chuyện này cho bạn trai, cô nhận lại phản ứng khá lạnh lùng, nghi vấn liệu đây có phải là con của mình. Thậm chí, lúc Quỳnh Lương chủ động thông báo tin có thai cho 2 bên gia đình, mẹ của bạn trai quyết không nhận cháu, muốn cô bỏ đi cái thai trong bụng. Tuy nhiên, Quỳnh Lương từ chối phẫu thuật, quyết chờ đợi ngày đón con chào đời. Sau đó, gia đình bạn trai gọi điện, đến nhà Quỳnh Lương đặt vấn đề tổ chức đám cưới, đón cô về làm dâu.

Quỳnh Lương chia sẻ quan điểm cực gắt về danh xưng 'mẹ đơn thân', thực hư mối quan hệ 'cơm không lành, canh không ngọt' với chồng cũ? - Ảnh 6
Quỳnh Lương vẫn giữ mối quan hệ với chồng cũ, có việc cần trao đổi vẫn liên lạc

Kết hôn được 2 tháng, cô phát hiện chồng ngoại tình. Mặc dù vậy, Quỳnh Lương vẫn nhẫn nhịn vì muốn con có tổ ấm trọn vẹn như bao đứa trẻ khác.

Thời điểm mới sinh con, nữ diễn viên mệt mỏi với cuộc sống nên không ăn, không ngủ cũng không buồn chăm chút diện mạo. Nữ diễn viên sút cân chỉ còn khoảng 39 kg, người xanh xao và phải đi điều trị tâm lý. Đến một thời điểm mâu thuẫn gay gắt với chồng, nữ diễn viên quyết tâm bước ra khỏi cuộc hôn nhân sau khi chuẩn bị tâm lý, tài chính để sẵn sàng nuôi con mà không cần sự trợ giúp của gia đình chồng.

CĐM đòi 'giải cứu' Quỳnh Lương sau màn 'thành đôi' với thiếu gia Trà Vinh, chính chủ nói gì về tin đồn quá khứ ăn chơi bị vợ bỏ?

CĐM đòi 'giải cứu' Quỳnh Lương sau màn 'thành đôi' với thiếu gia Trà Vinh, chính chủ nói gì về tin đồn quá khứ ăn chơi bị vợ bỏ?

Trước nhiều tin đồn tiêu cực về quá khứ ăn chơi trước khi chính thức tìm hiểu Quỳnh Lương, thiếu gia Tiến Phát đã tiếng về sự việc.

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Từ khóa:   Quỳnh Lương diễn viên Quỳnh Lương Quỳnh Lương và con trai

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