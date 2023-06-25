Giữa ồn ào quá khứ của thiếu gia Trà Vinh, Quỳnh Lương thẳng thắn đáp trả: 'Yêu đương là việc của mình, mẹ mình còn chưa nói gì'

Hậu trường 25/06/2023 10:29

Sau Người Ấy Là Ai, Quỳnh Lương và Nguyễn Tiến Phát - doanh nhân Trà Vinh trở thành cặp đôi được cư dân mạng chú ý.

Trong livestream vào tối 24/6, Quỳnh Lương chia sẻ về chuyện tình cảm. Nữ diễn viên tâm sự cô và Tiến Phát hướng tới tương lai nên không quan tâm nhiều chuyện quá khứ. Quỳnh Lương cũng cho biết cô đã đủ trưởng thành để quyết định mọi việc liên quan đến bản thân. Khi quá nhiều người hỏi đến chuyện tình cảm, Quỳnh Lương nói đây là việc riêng tư của hai người nên không thể chia sẻ quá nhiều.

Quỳnh Lương không ngần ngại bộc bạch: "Trong tình yêu, việc hạnh phúc hay không là của riêng mình. Mẹ mình còn chưa nói gì mà. Sống thì phải cẩn thận nhưng không thể cứ đề phòng. Lúc nào người ta tốt, mình quen, còn không thì thôi. Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho mình nhưng hiện mình cảm thấy bình thường”.

 

Giữa ồn ào quá khứ của thiếu gia Trà Vinh, Quỳnh Lương thẳng thắn đáp trả: 'Yêu đương là việc của mình, mẹ mình còn chưa nói gì' - Ảnh 1
Quỳnh Lương thẳng thắn chia sẻ nhiều vấn đề tại livestream trong tối ngày 24/6

Bên cạnh đó, nữ diễn viên bày tỏ quan điểm sống nên bao dung: "Thích cách mẹ luôn sống vui vẻ trong sự miệt thị của người thân và xã hội. Đôi khi cách chúng ta sống thật tốt, bao dung cũng là cách bảo vệ người thân của mình! Thế nên không ngừng hoàn thiện những cái thiếu sót của bản thân mình vì chẳng ai sinh ra là hoàn hảo không có vết cả".

Ngoài ra cô cũng khẳng định mình không phải là người hoàn hảo, có nhiều điều không tốt như cái tôi quá cao, thường hy vọng ở người khác nhiều nên thất vọng nhiều, nhiều công việc nên thỉnh thoảng lơ đãng,... 

Giữa ồn ào quá khứ của thiếu gia Trà Vinh, Quỳnh Lương thẳng thắn đáp trả: 'Yêu đương là việc của mình, mẹ mình còn chưa nói gì' - Ảnh 2
Quỳnh Lương và Tiến Phát kết đôi thành công tại chương trình 'Người ấy là ai'

Bạn trai của Quỳnh Lương tên đầy đủ là Nguyễn Tiến Phát, sinh năm 1997, kém bạn gái 2 tuổi. Anh hiện là một doanh nhân đang thực hiện mô hình nghỉ dưỡng chữa lành. Cặp đôi kết đôi sau khi tham gia chương trình Người ấy là ai.

Trong chương trình, Tiến Phát trải lòng cùng từng đổ vỡ hôn nhân vì thời điểm đó cả hai không có tiếng nói chung, dẫn đến việc đứa bé sinh ra không có đủ tình yêu thương của cha mẹ. Dù chia tay vợ cũ nhưng Tiến Phát bày tỏ anh vẫn thể hiện trách nhiệm là người cha, gần gũi và chăm sóc con cái.

Giữa ồn ào quá khứ của thiếu gia Trà Vinh, Quỳnh Lương thẳng thắn đáp trả: 'Yêu đương là việc của mình, mẹ mình còn chưa nói gì' - Ảnh 3
Mối quan hệ của cặp đôi tiến triển tốt sau chương trình

 

Tuy nhiên sau khi chương trình lên sóng, Tiến Phát gặp phải rất nhiều tranh cãi. Theo đó, nhiều bình luận cho rằng bạn trai Quỳnh Lương không đàng hoàng, bỏ bê vợ con để đến với người thứ ba. Ngoài ra, anh cũng được cho là không cùng vợ cũ chăm sóc con như chia sẻ trên chương trình mà để cô một mình nuôi con sau khi ly hôn. 

Hiện tại, mối quan hệ của Quỳnh Lương và Tiến Phát sau Người Ấy Là Ai vẫn là tâm điểm chú ý của người hâm mộ.

CĐM đòi 'giải cứu' Quỳnh Lương sau màn 'thành đôi' với thiếu gia Trà Vinh, chính chủ nói gì về tin đồn quá khứ ăn chơi bị vợ bỏ?

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Trước nhiều tin đồn tiêu cực về quá khứ ăn chơi trước khi chính thức tìm hiểu Quỳnh Lương, thiếu gia Tiến Phát đã tiếng về sự việc.

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