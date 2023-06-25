CĐM đòi 'giải cứu' Quỳnh Lương sau màn 'thành đôi' với thiếu gia Trà Vinh, chính chủ nói gì về tin đồn quá khứ ăn chơi bị vợ bỏ?

Hậu trường 25/06/2023 09:07

Trước nhiều tin đồn tiêu cực về quá khứ ăn chơi trước khi chính thức tìm hiểu Quỳnh Lương, thiếu gia Tiến Phát đã tiếng về sự việc.

Mới đây, trong tập 6 - Người Ấy Là Ai, nữ chính Quỳnh Lương đã có cái kết mĩ mãn, khi thành công chọn được nam chính "độc thân" là Nguyễn Tiến Phát đến từ Trà Vinh. 

CĐM đòi 'giải cứu' Quỳnh Lương sau màn 'thành đôi' với thiếu gia Trà Vinh, chính chủ nói gì về tin đồn quá khứ ăn chơi bị vợ bỏ? - Ảnh 1
Quỳnh Lương nên duyên cùng Tiến Phát tại chương trình Người Ấy Là Ai

Được biết, Nguyễn Tiến Phát (SN 1997), nhỏ hơn nữ diễn viên phim Đừng Làm Mẹ Cáu 2 tuổi. Anh là một doanh nhân đang thực hiện mô hình nghỉ dưỡng chữa lành. Bên cạnh đó, Tiến Phát còn kinh doanh các hoạt động thể thao như chèo SUP (chèo ván đứng). Không chỉ có ngoại hình bảnh bao, Tiến Phát còn khiến khán giả xuýt xoa trước những ánh nhỉ, cử chỉ chân thành dành cho nữ chính.  

CĐM đòi 'giải cứu' Quỳnh Lương sau màn 'thành đôi' với thiếu gia Trà Vinh, chính chủ nói gì về tin đồn quá khứ ăn chơi bị vợ bỏ? - Ảnh 2

CĐM đòi 'giải cứu' Quỳnh Lương sau màn 'thành đôi' với thiếu gia Trà Vinh, chính chủ nói gì về tin đồn quá khứ ăn chơi bị vợ bỏ? - Ảnh 3
 Vẻ ngoài bảnh bao của nam doanh nhân sinh năm 1997

Tuy nhiên, sau khi thành đôi sau chương trình, Tiến Phát bất ngờ bị nhiều cư dân mạng "tự xưng" là "đồng hương" tố quá khứ ăn chơi, bị vợ bỏ, khác hẳn những gì anh chia sẻ trên chương trình. Thậm chí nhiều người còn đòi "giải cứu" Quỳnh Lương sau khi cả hai chính thức tìm hiểu.

CĐM đòi 'giải cứu' Quỳnh Lương sau màn 'thành đôi' với thiếu gia Trà Vinh, chính chủ nói gì về tin đồn quá khứ ăn chơi bị vợ bỏ? - Ảnh 4
 CĐM đòi 'giải cứu' Quỳnh Lương, lên tiếng bóc phốt Tiến Phát 

Trước những tin đồn bủa vây, Tiến Phát đã chính thức lên tiếng về những thông tin trên. Anh viết: "Tuổi trẻ không ai không mắc sai lầm, và tôi chưa bao giờ chối bỏ những sai lầm của mình, nhưng người trong cuộc mới hiểu. Đúng ra tôi không nên lên tiếng ở thời điểm này, nhưng tôi thấy cứ để như thế này sẽ ảnh hưởng tới nhiều thứ về sau. Xin lỗi vì tất cả. Đánh kẻ chạy đi ai đánh người chạy lại". Tiến Phát cũng chia sẻ chùm tin nhắn dài anh viết vào đầu năm 2023 với hy vọng hàn gắn lại mối quan hệ với vợ cũ, cùng lo cho tương lai các con, tuy vậy vợ cũ anh kiên quyết từ chối. 

CĐM đòi 'giải cứu' Quỳnh Lương sau màn 'thành đôi' với thiếu gia Trà Vinh, chính chủ nói gì về tin đồn quá khứ ăn chơi bị vợ bỏ? - Ảnh 5
Sau chương trình, cả hai lộ nhiều khoảnh khắc đồng hành cùng nhau tại các sự kiện 

Ngoài ra, chia sẻ thêm với báo Phụ nữ Thủ đô, Tiến Phát khẳng định không muốn nói về người cũ để tôn trọng nữ diễn viên Quỳnh Lương.

"Mình xin phép không nói về người cũ để tôn trọng Quỳnh. Hiện tại đó là câu chuyện đã qua, mình cảm thấy chia sẻ sẽ ảnh hưởng đến người cũ, 2 bé và cả Quỳnh nữa", Tiến Phát cho hay.

CĐM đòi 'giải cứu' Quỳnh Lương sau màn 'thành đôi' với thiếu gia Trà Vinh, chính chủ nói gì về tin đồn quá khứ ăn chơi bị vợ bỏ? - Ảnh 6
 Story mùi mẫn của Tiến Phát dành cho Quỳnh Lương

Trước đó, ngay sau khi chương trình "Người ấy là ai" lên sóng, Tiến Phát đã đăng tải những hình ảnh ngọt ngào với Quỳnh Lương, cho thấy cả hai đang có mối quan hệ thân thiết. Trong một bức ảnh, Tiến Phát khẳng định: "Em cứ làm những việc em thích, tôi tự khắc có cách bảo vệ em. Em cần một điểm tựa hơn là một tình yêu".

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