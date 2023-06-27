MC Thảo Vân trải lòng về hành trình làm mẹ đơn thân, lần đầu chia sẻ bí quyết để giữ mối quan hệ thân thiết với chồng cũ Công Lý

Nữ MC xinh đẹp thành công trên con đường sự nghiệp, song lại không mấy may mắn trong chuyện tình duyên. Thảo Vân có một cuộc hôn nhân với NSND Công Lý vào năm 2004. Cả hai bên nhau 6 năm, dù không ồn ào nhưng cũng chiếm trọn được cảm tình của khán giả. Không ít người tiếc nuối khi cặp đôi "Gặp nhau cuối tuần" chia tay vào năm 2010. Sau ly hôn, Thảo Vân chăm sóc con trai Gia Bảo - Tít.

Chia sẻ với VietNamNet về bí quyết để trở thành những người bạn thân thiết với chồng cũ, Thảo Vân cho rằng trước hết đòi hỏi phải biết chấp nhận mọi thứ là như thế, biết buông bỏ và cố gắng rất nhiều.

MC Thảo Vân là một trong số ít những người nổi tiếng giữ được mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ, vợ mới của chồng cũ và cả ông bà nội của con trai.

Nữ MC giữ được mối quan hệ vô cùng tốt đẹp với chồng cũ và cả vợ mới của Công Lý

"Cách duy trì những mối quan hệ này chính là tinh thần xây dựng từ mỗi người và sẽ rất đơn giản nếu mình luôn luôn cố gắng. Tất nhiên có lúc thế này lúc kia, khi khó khăn hay không được như ý nhưng với quan điểm ngay từ đầu tôi đều vượt qua được. Như tôi đã nói: Phải biết chấp nhận, dù muốn hay không, mọi thứ cũng qua. Tuyệt đối không nên giữ cảm xúc tiêu cực vì làm mệt mình, mệt người.

Thay vì làm phiền, gây khó nhau, đôi bên cùng khổ thì tại sao không buông bỏ, chấp nhận một thực tế là chúng ta đã từng là của nhau. Bây giờ dù không còn điều đó nữa nhưng hãy tôn trọng và đối xử với nhau tốt nhất có thể.

Tất nhiên không phải lúc nào cũng dễ dàng làm được nhưng khi vượt qua rồi, sẽ thấy việc này không có gì là ghê gớm. Hãy xem đây là một mối quan hệ bình thường trong cuộc sống, huống hồ đấy lại là người đã từng quen, từng thương, từng yêu. Chẳng có lý do gì để phá vỡ đi cả. Vậy nên, lúc nào tôi cũng ở trên tinh thần cố gắng và xây dựng những điều tốt đẹp.

Với ông bà nội Tít, tôi luôn ghé thăm và chia sẻ. Giờ con đã lớn nên thay mình đến thăm ông bà, có mặt trong những ngày quan trọng, kỷ niệm của gia đình bên nội. Với bố Lý (NSND Công Lý), con thường xuyên đến chăm sóc, quan tâm và động viên", MC Thảo Vân chia sẻ với VietNamNet.

Trước đó, trong một talk show truyền hình, nữ MC cũng có đôi lời chia sẻ về cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Với người nổi tiếng như Thảo Vân, chuyện ly hôn không còn là câu chuyện riêng của hai người. Sẽ luôn có sự phán xét của công chúng, ảnh hưởng tới hình ảnh cá nhân, cuộc sống và thậm chí là kinh tế.

Nữ MC không ngại lời phán xét của công chúng về cuộc hôn nhân đổ vỡ

"Trong mắt mọi người, ly hôn đâu có gì tốt đẹp, nên tôi cũng cân nhắc lắm. Nhưng hai người thấy không phù hợp ở cạnh nhau, chia đôi đường có lẽ sẽ tốt hơn, vậy thì những thứ tôi phải đánh đổi có lẽ cũng xứng đáng" - Thảo Vân chia sẻ.

Làm mẹ đơn thân, vừa nỗ lực trong công việc, vừa phải cân bằng với cuộc sống để chăm lo cho con trai, song MC Thảo Vân cho rằng 3 từ "mẹ đơn thân" không có gì quá đáng sợ. "Làm mẹ đơn thân là điều không phải ghê gớm, không ai mong muốn điều này nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh đó hãy chấp nhận và bình thản vượt qua", Thảo Vân tâm sự.

Cô luôn muốn là người mẹ - người bạn thân thiết với con

Nói về cậu con trai Gia Bảo, Thảo Vân tự hào vì con đúng là một cậu bé rất chững chạc, luôn mong mẹ có hạnh phúc mới. Vợ cũ Công Lý cũng khẳng định không yêu cầu cao siêu gì ở con trai để không tại áp lực. Với cô điều đầu tiên phải là một người tử tế, biết lo lắng, quan tâm và có trách nhiệm.