MC Thảo Vân trải lòng về hành trình làm mẹ đơn thân, lần đầu chia sẻ bí quyết để giữ mối quan hệ thân thiết với chồng cũ Công Lý

Hậu trường 27/06/2023 10:20

MC Thảo Vân là một trong số ít những người nổi tiếng giữ được mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ, vợ mới của chồng cũ và cả ông bà nội của con trai.

MC Thảo Vân sinh năm 1970, là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các chương trình "Gặp nhau cuối tuần", "Gala Gặp nhau cuối năm", "Táo Quân", "Làn sóng xanh"...

Nữ MC xinh đẹp thành công trên con đường sự nghiệp, song lại không mấy may mắn trong chuyện tình duyên. Thảo Vân có một cuộc hôn nhân với NSND Công Lý vào năm 2004. Cả hai bên nhau 6 năm, dù không ồn ào nhưng cũng chiếm trọn được cảm tình của khán giả. Không ít người tiếc nuối khi cặp đôi "Gặp nhau cuối tuần" chia tay vào năm 2010. Sau ly hôn, Thảo Vân chăm sóc con trai Gia Bảo - Tít.

MC Thảo Vân trải lòng về hành trình làm mẹ đơn thân, lần đầu chia sẻ bí quyết để giữ mối quan hệ thân thiết với chồng cũ Công Lý - Ảnh 1
Nhiều khán giả tiếc nuối khi cặp đôi Công Lý -Thảo Vân đường ai nấy đi 

MC Thảo Vân là một trong số ít những người nổi tiếng giữ được mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ, vợ mới của chồng cũ và cả ông bà nội của con trai.

Chia sẻ với VietNamNet về bí quyết để trở thành những người bạn thân thiết với chồng cũ, Thảo Vân cho rằng trước hết đòi hỏi phải biết chấp nhận mọi thứ là như thế, biết buông bỏ và cố gắng rất nhiều. 

MC Thảo Vân trải lòng về hành trình làm mẹ đơn thân, lần đầu chia sẻ bí quyết để giữ mối quan hệ thân thiết với chồng cũ Công Lý - Ảnh 2
MC Thảo Vân trải lòng về hành trình làm mẹ đơn thân, lần đầu chia sẻ bí quyết để giữ mối quan hệ thân thiết với chồng cũ Công Lý - Ảnh 3
MC Thảo Vân trải lòng về hành trình làm mẹ đơn thân, lần đầu chia sẻ bí quyết để giữ mối quan hệ thân thiết với chồng cũ Công Lý - Ảnh 4
Nữ MC giữ được mối quan hệ vô cùng tốt đẹp với chồng cũ và cả vợ mới của Công Lý

"Cách duy trì những mối quan hệ này chính là tinh thần xây dựng từ mỗi người và sẽ rất đơn giản nếu mình luôn luôn cố gắng. Tất nhiên có lúc thế này lúc kia, khi khó khăn hay không được như ý nhưng với quan điểm ngay từ đầu tôi đều vượt qua được. Như tôi đã nói: Phải biết chấp nhận, dù muốn hay không, mọi thứ cũng qua. Tuyệt đối không nên giữ cảm xúc tiêu cực vì làm mệt mình, mệt người. 

Thay vì làm phiền, gây khó nhau, đôi bên cùng khổ thì tại sao không buông bỏ, chấp nhận một thực tế là chúng ta đã từng là của nhau. Bây giờ dù không còn điều đó nữa nhưng hãy tôn trọng và đối xử với nhau tốt nhất có thể. 

Tất nhiên không phải lúc nào cũng dễ dàng làm được nhưng khi vượt qua rồi, sẽ thấy việc này không có gì là ghê gớm. Hãy xem đây là một mối quan hệ bình thường trong cuộc sống, huống hồ đấy lại là người đã từng quen, từng thương, từng yêu. Chẳng có lý do gì để phá vỡ đi cả. Vậy nên, lúc nào tôi cũng ở trên tinh thần cố gắng và xây dựng những điều tốt đẹp. 

Với ông bà nội Tít, tôi luôn ghé thăm và chia sẻ. Giờ con đã lớn nên thay mình đến thăm ông bà, có mặt trong những ngày quan trọng, kỷ niệm của gia đình bên nội. Với bố Lý (NSND Công Lý), con thường xuyên đến chăm sóc, quan tâm và động viên", MC Thảo Vân chia sẻ với VietNamNet.

Trước đó, trong một talk show truyền hình, nữ MC cũng có đôi lời chia sẻ về cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Với người nổi tiếng như Thảo Vân, chuyện ly hôn không còn là câu chuyện riêng của hai người. Sẽ luôn có sự phán xét của công chúng, ảnh hưởng tới hình ảnh cá nhân, cuộc sống và thậm chí là kinh tế.

MC Thảo Vân trải lòng về hành trình làm mẹ đơn thân, lần đầu chia sẻ bí quyết để giữ mối quan hệ thân thiết với chồng cũ Công Lý - Ảnh 5
Nữ MC không ngại lời phán xét của công chúng về cuộc hôn nhân đổ vỡ

"Trong mắt mọi người, ly hôn đâu có gì tốt đẹp, nên tôi cũng cân nhắc lắm. Nhưng hai người thấy không phù hợp ở cạnh nhau, chia đôi đường có lẽ sẽ tốt hơn, vậy thì những thứ tôi phải đánh đổi có lẽ cũng xứng đáng" - Thảo Vân chia sẻ.

Làm mẹ đơn thân, vừa nỗ lực trong công việc, vừa phải cân bằng với cuộc sống để chăm lo cho con trai, song MC Thảo Vân cho rằng 3 từ "mẹ  đơn thân" không có gì quá đáng sợ. "Làm mẹ đơn thân là điều không phải ghê gớm, không ai mong muốn điều này nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh đó hãy chấp nhận và bình thản vượt qua", Thảo Vân tâm sự. 

MC Thảo Vân trải lòng về hành trình làm mẹ đơn thân, lần đầu chia sẻ bí quyết để giữ mối quan hệ thân thiết với chồng cũ Công Lý - Ảnh 6
Cô luôn muốn là người mẹ - người bạn thân thiết với con

Nói về cậu con trai Gia Bảo, Thảo Vân tự hào vì con đúng là một cậu bé rất chững chạc, luôn mong mẹ có hạnh phúc mới. Vợ cũ Công Lý cũng khẳng định không yêu cầu cao siêu gì ở con trai để không tại áp lực. Với cô điều đầu tiên phải là một người tử tế, biết lo lắng, quan tâm và có trách nhiệm. 

Con trai của MC Thảo Vân và NSND Công Lý bị mẹ công khai chuyện có bạn gái sau màn đòi quà 1/6

Con trai của MC Thảo Vân và NSND Công Lý bị mẹ công khai chuyện có bạn gái sau màn đòi quà 1/6

Trên trang cá nhân, MC Thảo Vân kể lại khoảnh khắc 'bị' con trai đòi 1/6 dù đã lớn phổng phao và đã có bạn gái khiến dân tình một phen 'cười xỉu'

Xem thêm
Từ khóa:   MC Thảo Vân Công Lý vợ cũ Công Lý

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 2 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi