Vợ Tây Bùi Tiến Dũng khoe cận con trai đầu lòng, dự đoán là soái ca trong tương lai

Dân tình thích thú vô cùng với loạt hình ảnh của quý tử đầu lòng nhà thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Mới đây trên trang cá nhân, Dianka Zakhidova - vợ của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã đăng tải loạt hình ảnh quý tử đầu lòng bụ bẫm, kháu khỉnh. Kèm theo đó là dòng trạng thái :"Cậu bé hay cười của chúng tôi hôm nay tròn 7 tháng tuổi". Mới đây trên trang cá nhân, Dianka Zakhidova - vợ của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã đăng tải loạt hình ảnh quý tử đầu lòng bụ bẫm. Kèm theo đó là dòng trạng thái :"Cậu bé hay cười của chúng tôi hôm nay tròn 7 tháng tuổi". Sau khi được mẹ cho lên sóng, vẻ ngoài đáng yêu của quý tử đã nhanh chóng nhận cơn mưa lời khen từ người hâm mộ. Cậu bé được nhận xét là có nét đẹp trai giống bố, dự đoán sẽ là 'cực phẩm' trong tương lai.

Sau khi được mẹ cho lên sóng, vẻ ngoài đáng yêu của quý tử đã nhanh chóng nhận cơn mưa lời khen từ người hâm mộ. Dianka Zakhidova sinh năm 2000, học Đại học quốc gia Kyiv ở Ukraine, chuyên ngành văn hóa và nghệ thuật. Cô nhận được sự chú ý khi đến TP.HCM làm việc, trở thành người mẫu trình diễn, chụp ảnh cho nhiều bộ sưu tập. Cô công khai hẹn hò cùng thủ môn Bùi Tiến Dũng vào tháng 8/2020. Họ tổ chức đám cưới ở Bà Rịa - Vũng Tàu, vào tháng 5/2022 sau khoảng thời gian dài bên nhau. Nam thủ môn chăm sóc vợ tận tình. Cả hai còn dạy nhau học tiếng Việt và tiếng Ukraine. Cuối tháng 11/2022, thủ môn Bùi Tiến Dũng vui mừng thông báo vợ mẫu Tây đã hạ sinh con trai đầu lòng.

Cô công khai hẹn hò cùng thủ môn Bùi Tiến Dũng vào tháng 8/2020. Họ tổ chức đám cưới ở Bà Rịa - Vũng Tàu, vào tháng 5/2022 sau khoảng thời gian dài bên nhau. Thay vì lựa chọn ở ẩn sau sinh thì bà xã Bùi Tiến Dũng đã lựa chọn nhanh chóng quay trở lại công việc dù mới sinh con trong một thời gian ngắn, liên tục diễn show nhà mốt trong nước sau 5 tháng sinh con. Dù khá bận rộn với nhiều lịch trình, Dianka vẫn ưu tiên thời gian để chăm sóc quý tử và vun vén tổ ấm nhỏ. Thay vì lựa chọn ở ẩn sau sinh thì bà xã Bùi Tiến Dũng đã lựa chọn nhanh chóng quay trở lại công việc dù mới sinh con trong một thời gian ngắn. Dù khá bận rộn với nhiều lịch trình, Dianka vẫn ưu tiên thời gian để chăm sóc quý tử và vun vén tổ ấm nhỏ. Cô thực hiện lối sống lành mạnh, ăn thường xuyên nhưng không quá nhiều trong các bữa, uống nhiều nước, siêng năng tập gym, yoga, chơi bóng chuyền và bơi mỗi ngày để lấy lại dáng nhanh chóng và tránh rạn da. Cô siêng năng tập gym, yoga, chơi bóng chuyền và bơi mỗi ngày để lấy lại dáng nhanh chóng và tránh rạn da.

Vợ Tây của thủ thành Bùi Tiến Dũng diện áo dài đẹp ngỡ ngàng, ngày càng ra dáng dâu Việt Khoảnh khắc vợ Tây Bùi Tiến Dũng diện áo dài trắng khiến CĐM ngỡ ngàng vì quá đẹp, đúng chuẩn 'gái một con trông mòn con mắt'.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-tay-bui-tien-dung-khoe-can-con-trai-dau-long-du-doan-la-soai-ca-trong-tuong-lai-596093.html