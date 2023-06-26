Vợ Tây Bùi Tiến Dũng khoe cận con trai đầu lòng, dự đoán là soái ca trong tương lai

Hậu trường 26/06/2023 20:15

Dân tình thích thú vô cùng với loạt hình ảnh của quý tử đầu lòng nhà thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Mới đây trên trang cá nhân, Dianka Zakhidova - vợ của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã đăng tải loạt hình ảnh quý tử đầu lòng bụ bẫm, kháu khỉnh. Kèm theo đó là dòng trạng thái :"Cậu bé hay cười của chúng tôi hôm nay tròn 7 tháng tuổi".

Vợ Tây Bùi Tiến Dũng khoe cận con trai đầu lòng, dự đoán là soái ca trong tương lai - Ảnh 1
Mới đây trên trang cá nhân, Dianka Zakhidova - vợ của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã đăng tải loạt hình ảnh quý tử đầu lòng bụ bẫm.
Vợ Tây Bùi Tiến Dũng khoe cận con trai đầu lòng, dự đoán là soái ca trong tương lai - Ảnh 2
Kèm theo đó là dòng trạng thái :"Cậu bé hay cười của chúng tôi hôm nay tròn 7 tháng tuổi".

Sau khi được mẹ cho lên sóng, vẻ ngoài đáng yêu của quý tử đã nhanh chóng nhận cơn mưa lời khen từ người hâm mộ. Cậu bé được nhận xét là có nét đẹp trai giống bố, dự đoán sẽ là 'cực phẩm' trong tương lai.

Vợ Tây Bùi Tiến Dũng khoe cận con trai đầu lòng, dự đoán là soái ca trong tương lai - Ảnh 3
Sau khi được mẹ cho lên sóng, vẻ ngoài đáng yêu của quý tử đã nhanh chóng nhận cơn mưa lời khen từ người hâm mộ. 

Dianka Zakhidova sinh năm 2000, học Đại học quốc gia Kyiv ở Ukraine, chuyên ngành văn hóa và nghệ thuật. Cô nhận được sự chú ý khi đến TP.HCM làm việc, trở thành người mẫu trình diễn, chụp ảnh cho nhiều bộ sưu tập.

Cô công khai hẹn hò cùng thủ môn Bùi Tiến Dũng vào tháng 8/2020. Họ tổ chức đám cưới ở Bà Rịa - Vũng Tàu, vào tháng 5/2022 sau khoảng thời gian dài bên nhau. Nam thủ môn chăm sóc vợ tận tình. Cả hai còn dạy nhau học tiếng Việt và tiếng Ukraine. Cuối tháng 11/2022, thủ môn Bùi Tiến Dũng vui mừng thông báo vợ mẫu Tây đã hạ sinh con trai đầu lòng.

Vợ Tây Bùi Tiến Dũng khoe cận con trai đầu lòng, dự đoán là soái ca trong tương lai - Ảnh 4
Cô công khai hẹn hò cùng thủ môn Bùi Tiến Dũng vào tháng 8/2020.
Vợ Tây Bùi Tiến Dũng khoe cận con trai đầu lòng, dự đoán là soái ca trong tương lai - Ảnh 5
Họ tổ chức đám cưới ở Bà Rịa - Vũng Tàu, vào tháng 5/2022 sau khoảng thời gian dài bên nhau.

Thay vì lựa chọn ở ẩn sau sinh thì bà xã Bùi Tiến Dũng đã lựa chọn nhanh chóng quay trở lại công việc dù mới sinh con trong một thời gian ngắn, liên tục diễn show nhà mốt trong nước sau 5 tháng sinh con. Dù khá bận rộn với nhiều lịch trình, Dianka vẫn ưu tiên thời gian để chăm sóc quý tử và vun vén tổ ấm nhỏ.

Vợ Tây Bùi Tiến Dũng khoe cận con trai đầu lòng, dự đoán là soái ca trong tương lai - Ảnh 6
Thay vì lựa chọn ở ẩn sau sinh thì bà xã Bùi Tiến Dũng đã lựa chọn nhanh chóng quay trở lại công việc dù mới sinh con trong một thời gian ngắn.
Vợ Tây Bùi Tiến Dũng khoe cận con trai đầu lòng, dự đoán là soái ca trong tương lai - Ảnh 7
Dù khá bận rộn với nhiều lịch trình, Dianka vẫn ưu tiên thời gian để chăm sóc quý tử và vun vén tổ ấm nhỏ.

Cô thực hiện lối sống lành mạnh, ăn thường xuyên nhưng không quá nhiều trong các bữa, uống nhiều nước, siêng năng tập gym, yoga, chơi bóng chuyền và bơi mỗi ngày để lấy lại dáng nhanh chóng và tránh rạn da.

Vợ Tây Bùi Tiến Dũng khoe cận con trai đầu lòng, dự đoán là soái ca trong tương lai - Ảnh 8
Cô siêng năng tập gym, yoga, chơi bóng chuyền và bơi mỗi ngày để lấy lại dáng nhanh chóng và tránh rạn da.
Vợ Tây của thủ thành Bùi Tiến Dũng diện áo dài đẹp ngỡ ngàng, ngày càng ra dáng dâu Việt

Vợ Tây của thủ thành Bùi Tiến Dũng diện áo dài đẹp ngỡ ngàng, ngày càng ra dáng dâu Việt

Khoảnh khắc vợ Tây Bùi Tiến Dũng diện áo dài trắng khiến CĐM ngỡ ngàng vì quá đẹp, đúng chuẩn 'gái một con trông mòn con mắt'.

Xem thêm
Từ khóa:   hậu trường Bùi Tiến Dũng Người mẫu Dianka Zakhidova

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 3 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi