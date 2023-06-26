Vợ Tây của thủ thành Bùi Tiến Dũng diện áo dài đẹp ngỡ ngàng, ngày càng ra dáng dâu Việt

Khoảnh khắc vợ Tây Bùi Tiến Dũng diện áo dài trắng khiến CĐM ngỡ ngàng vì quá đẹp, đúng chuẩn 'gái một con trông mòn con mắt'.

Mới đây, trên trang cá nhân, Dianka - vợ Tây của thủ thành Bùi Tiến Dũng đăng tải khoảnh khắc diện áo dài trắng cực xinh đẹp. Vốn dĩ là một người mẫu, với thân hình chuẩn chỉnh nên khi khoác lên mình trang phục áo dài truyền thống, bà xã Bùi Tiến Dũng khiến dân tình phải thốt lên vì quá đẹp. Vợ của Bùi Tiến Dũng diện áo dài vô cùng nền nã Trong ảnh, Dianka chọn lối trang điểm giản dị, tóc búi cao mang đậm phong thái người con gái Việt. Người đẹp khéo léo cầm thêm chiếc nón lá giúp cho bộ trang phục thêm phần duyên dáng. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Nhan sắc của bà xã Bùi Tiến Dũng được nhận xét đúng chuẩn "gái một con trông mòn con mắt". Mặc dù vừa sinh xong cách đây không bao lâu nhưng nhan sắc của bà xã Bùi Tiến Dũng khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ.

Nam cầu thủ cũng từng khoe ảnh vợ diện trang phục truyền thống của Việt Nam Bùi Tiến Dũng và vợ chính thức tổ chức đám cưới hôm 22/5/2022 tại Vũng Tàu. Khi đó, không có một người thân nào của Dianka tham dự được. Người đại diện của Bùi Tiến Dũng thay vai trò của bố Dianka đưa cô vào lễ đường trao cho chú rể.

Cặp đôi chính thức về chung 1 nhà vào tháng 5/2022 Gần hai tháng sau đám cưới, vợ chồng nam thủ thành thông báo chuẩn bị có con đầu lòng. Cặp trai tài gái sắc tổ chức bữa tiệc tiết lộ giới tính thai nhi là một bé trai để chia vui cùng người thân và bạn bè. Cặp đôi trai tài - gái sắc của làng bóng Việt Đến hôm 25/11/2022, vợ chồng Bùi Tiến Dũng đón con trai đầu lòng Danil. Thủ thành sinh năm 1997 cho biết bà xã phải mổ cấp cứu để sinh con bởi bác sĩ phát hiện có những dấu hiệu bất thường có thể gây nguy hiểm khi Dianka sinh tự nhiên. Nam thủ thành dành nhiều thời gian bên vợ con Sau khi kết hôn và có con, cuộc sống của chàng thủ môn quê Thanh Hóa chủ yếu xoanh quanh vợ con ngoài thời gian tập luyện, thi đấu.

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