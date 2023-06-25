Sau 1 năm 'nhuốm bùn' bê bối tại Tây Ban Nha, Hồng Đăng xem như 'dĩ vàng nhạt nhoà', Hồ Hoài Anh sống 'ẩn dật', hôn nhân 'chao đảo'

Hồi cuối tháng 6/2022, diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh bất ngờ vướng cáo buộc hiếp dâm tại Tây Ban Nha. Thông tin gây xôn xao dư luận khi một tờ báo địa phương Majorca Daly Bulletin đưa tin, một cô gái 17 tuổi đã cáo buộc hai người đàn ông cưỡng hiếp mình. Điều đặc biệt là hai người này được cho là diễn viên và nhạc sĩ khá nổi tiếng tại Việt Nam. Sau đó, VTV đã có động thái rà soát các chương trình có sự góp mặt của cả hai trên sóng.

Gần 1 năm sau khi ồn ào tại trời Tây qua đi, Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng đã cân bằng lại cuộc sống. Tuy nhiên, cả hai dường như ở những thái cực hoàn toàn khác biệt.

Tại thời điểm đó, Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng là 2 cái tên bị CĐM đưa vào diện "nghi vấn". Bởi lẽ, cùng trong thời điểm nói trên, cả hai cũng đang có chuyến du lịch tại Majorca, Tây Ban Nha. Đến tháng 8/2022, cả hai mới trở về quê nhà song họ sẽ phải có mặt tại lãnh thổ Tây Ban Nha nếu được yêu cầu quay lại để tiếp tục điều tra.

Hồng Đăng tích cực hoạt động

Vẫn xuất hiện bên cạnh vợ con kể từ khi về nước vào tối ngày 7/8/2022, nhiều cư dân mạng nhận định có vè như nam diễn viên khá thoải mái với "búa rìu" từ mạng xã hội và không bị ảnh hưởng quá nhiều sau ồn ào tại trời Tây.

Nam diễn viên dành khá nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống cá nhân đồng thời chăm lo cho gia đình và chuyện kinh doanh của vợ. Nam diễn viên thường xuyên đưa vợ đi du lịch, công khai thể hiện tình cảm.





Hồng Đăng dành thời gian bên vợ con

Mở đầu phải kể đến bài đăng vào ngày 7/9/2022, sau một thời gian dài "im hơi lặng tiếng" trên mạng xã hội, Hồng Đăng đã mở lại tài khoản cá nhân và bắt đầu hoạt động nhiệt tình trên nền tảng Facebook. Anh đăng tải bức ảnh lái mô tô và không gian rừng núi nơi anh và bạn bè tận hưởng, tránh những điều tiếng dư luận. Kèm với những bức ảnh Hồng Đăng viết: "Đi thật xa để trở về".

Hoạt động đầu tiên sau khi trở về từ Tây Ban Nha của nam diễn viên

Mặc kệ dư luận bủa vây, nam thần VFC không ngại chia sẻ cả ảnh cận mặt, công khai những hoạt động đời thường. Trải qua nhiều biến cố, nam diễn viên gần như không sa sút phong độ. Tuy nhiên, cho đến nay, sau gần 1 năm, Hồng Đăng vẫn chưa trở lại nghệ thuật, không xuất hiện hay tham gia ở bất kỳ dự án điện ảnh nào.

Nam diễn viên vui vẻ cùng bạn bè và vợ con, song không có hoạt động tái xuất nghệ thuật

Ngoài ra, mối quan hệ của vợ chồng Hồng Đăng vẫn rất tốt đẹp. Anh đưa vợ đi du lịch nhiều hơn, thường xuyên đăng tải ảnh bà xã và dành những lời ngọt ngào cho nửa kia.

Hồ Hoài Anh sống "ẩn dật", hiếm hoi xuất hiện

Khác hẳn với người đồng nghiệp, Hồ Hoài Anh hoàn toàn im lặng, không có bất kỳ động thái nào trên mạng xã hội kể từ ngày vướng phải scandal tại Tây Ban Nha. Số lần anh công khai xuất hiện cũng chỉ đếm "trên đầu ngón tay" và hầu như không có bất kỳ hoạt động nào trên MXH.

Hồ Hoài Anh hiếm khi xuất hiện trên MXH

Ngày 3/12, hình ảnh Hồ Hoài Anh đang trao đổi với các nhạc công được chia sẻ và lan truyền trên mạng xã hội. Đây là lần đầu nam nhạc sĩ lộ diện trước công chúng sau ồn ào ở Tây Ban Nha.

Nam nhạc sĩ hiếm hoi xuất hiện

Được biết, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cùng các nhạc công đang chuẩn bị cho đêm nhạc sắp diễn ra tại Hà Nội. Hồ Hoài Anh đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc.

Kế đó, tháng 3/2023, nam nhạc sĩ hiếm hoi lộ diện tại tiệc cưới của một người bạn diễn ra tại TP.HCM. Tại đây, Hồ Hoài Anh gây bất ngờ với diện mạo có phần tròn trịa hơn trước. Dù vậy thần sắc của anh được đánh giá khá tươi tắn và rạng rỡ.

Hồ Hoài Anh tại đám cưới 1 người bạn

Cũng từ đó, Hồ Hoài Anh tiếp tục "biến mất". Thậm chí, trong sự kiện đánh dấu màn tái xuất đường đua âm nhạc của bà xã Lưu Hương Giang, Hồ Hoài Anh cũng vắng mặt. Điều này đã khiến công chúng không khỏi thắc mắc và ngờ vực về việc hôn nhân của cả hai đang "chao đảo", có nguy cơ tan vỡ.

Hôn nhân của Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang lộ nhiều dấu hiệu tan vỡ

Về phía Lưu Hương Giang, cô cũng không lần nào nhắc đến ông xã trong các bài đăng trên MXH. Nữ ca sĩ thường xuyên đăng tải những bức ảnh tâm trạng, lộ nhiều mệt mỏi, suy tư.