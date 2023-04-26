Hồng Đăng bất ngờ tiết lộ chuyện phải đi làm thuê hậu scandal ở trời Tây, thực hư ra sao?

Hậu scandal chấn động ở trời Tây đã tạm lắng, hiện tại diễn viên Hồng Đăng đã dần trỏ lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, kể từ sau ồn ào, anh không còn xuất hiện trên các bộ phim truyền hình. Trên trang cá nhân, nam diễn viên chỉ thường xuyên cập nhật cuộc sống hằng ngày và những chuyến du lịch bên bà xã Anh Đào cùng các con.

Hậu scandal chấn động ở trời Tây đã tạm lắng, hiện tại diễn viên Hồng Đăng đã dần trỏ lại cuộc sống bình thường - Ảnh: Internet

Mới đây, một dòng chia sẻ của Hồng Đăng gây nhiều sự chú ý khi có nhắc đến công việc đi làm thuê. Cụ thể, anh hào hứng cho biết vừa nhận được công việc mới vào sáng nay là dọn sạch mặt bằng cho "bà chủ mẹ Nhím". Anh viết: "Sáng đến giờ mới kiếm được một job. Dọn sạch mặt bằng 400m cho bà chủ mẹ Nhím. Làm ăn tử tế bà ý còn hứa sẽ có nhiều job nữa. Mừng quá trời. Vào việc thôi".