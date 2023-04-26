Hồng Đăng bất ngờ tiết lộ chuyện phải đi làm thuê hậu scandal ở trời Tây, thực hư ra sao?

Mới đây, một dòng chia sẻ của Hồng Đăng gây nhiều sự chú ý khi có nhắc đến công việc đi làm thuê.
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Hậu scandal chấn động ở trời Tây đã tạm lắng, hiện tại diễn viên Hồng Đăng đã dần trỏ lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, kể từ sau ồn ào, anh không còn xuất hiện trên các bộ phim truyền hình. Trên trang cá nhân, nam diễn viên chỉ thường xuyên cập nhật cuộc sống hằng ngày và những chuyến du lịch bên bà xã Anh Đào cùng các con.
Mới đây, một dòng chia sẻ của Hồng Đăng gây nhiều sự chú ý khi có nhắc đến công việc đi làm thuê. Cụ thể, anh hào hứng cho biết vừa nhận được công việc mới vào sáng nay là dọn sạch mặt bằng cho "bà chủ mẹ Nhím". Anh viết: "Sáng đến giờ mới kiếm được một job. Dọn sạch mặt bằng 400m cho bà chủ mẹ Nhím. Làm ăn tử tế bà ý còn hứa sẽ có nhiều job nữa. Mừng quá trời. Vào việc thôi".
Tuy nhiên, bên dưới bình luận khán giả đã nhanh chóng nhận ra người được gọi là "bà chủ mẹ Nhím" không ai khác chính là bã xã của anh. Dòng trạng thái ngay khi chia sẻ đã khiến khán giả một phen cười nghiêng ngả. Nam diễn viên còn tiết lộ tới đây anh chuẩn bị mở thêm cửa hàng kinh doanh.
Thời gian gần đây, anh hoạt động, tương tác với bạn bè lẫn khán giả trên mạng xã hội rất tích cực. Tuy nhiên, việc tái xuất showbiz vẫn là vấn đề bỏ ngỏ. Khán giả vẫn chưa thấy một động thái nào của nam diễn viên tái xuất màn ảnh trong thời gian tới.