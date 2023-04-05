Hậu scandal ở trời Tây, Hồng Đăng ẩn ý việc dừng hoạt động nghệ thuật, có cố cũng không được

Trong bài đăng mới đây nhất, diễn viên Hồng Đăng đã bất ngờ ẩn ý nhắc đến chuyện dừng hoạt động nghệ thuật.

Năm vừa qua, cư dân mạng "dậy sóng" trước ồn ào của diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh tại trời Tây. Sau khi được bảo lãnh về nước, diễn viên Hồng Đăng thường xuyên hoạt động trở lại trên mạng xã hội và chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên bà xã Anh Đào và các con. Sau ồn ào tại trời Tây, hiện 'nhất cử nhất động' của diễn viên Hồng Đăng vẫn đang là chủ đề bàn luận của cư dân mạng - Ảnh: Internet Đặc biệt, trong bài đăng mới đây nhất, diễn viên Hồng Đăng đã bất ngờ chia sẻ loạt ảnh bên xế hộp nhưng đáng nói, nam diễn viên có ẩn ý nhắc đến chuyện dừng hoạt động nghệ thuật. Cụ thể, diễn viên Hồng Đăng viết trên trang cá nhân:

"Tâm linh không đùa được… Hôm nay có cô em khá thân với mình tự nhiên nhắn tin hỏi mình về việc chuyển hướng kinh doanh à? Và nói về số học của mình về nghệ thuật là đến điểm dừng rồi, có cố cũng chỉ đến năm 2027… Mình bảo chuẩn rồi em…". Bài đăng gây chú ý của diễn viên Hồng Đăng - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra, nam diễn viên còn tỏ ra khá bất ngờ khi được một chỗ quen thuê vào làm bảo vệ. "Thế nào đùng cái có showroom chỗ quen thuê mình về làm bảo vệ luôn… Mỗi việc sáng đánh xe ra, tối đánh xe vào. Hôm nào thích sĩ diện cho lấy xe đi sĩ luôn… Đời không biết đâu mà lần" - diễn viên Hồng Đăng hài hước chia sẻ.

Diễn viên Hồng Đăng kể chuyện được thuê làm bảo vệ một showroom - Ảnh: FBNV Dưới dòng bình luận, một khán giả cũng tò mò hỏi thăm rằng bao giờ sẽ quay trở lại với nghệ thuật, Hồng Đăng trả lời đầy khéo léo: "Anh ở rửa bát thôi em". Bình luận đáng chú ý của diễn viên Hồng Đăng khi được hỏi bao giờ quay trở lại với diễn xuất - Ảnh: chụp màn hình Dù chưa rõ thực hư câu chuyện mà diễn viên Hồng Đăng chia sẻ là như thế nào, song số đông khán giả đều ngạc nhiên trước bài viết này. Sau ồn ào tại trời Tây, hiện 'nhất cử nhất động' của diễn viên Hồng Đăng vẫn đang là chủ đề bàn luận của cư dân mạng.

Hậu drama, Hồng Đăng bất ngờ nhận được thư tay từ fan hâm mộ: 'Vẫn luôn mong được thấy em tiếp tục đóng phim' Sau khoảng thời gian gặp sóng gió vì drama bên đất Tây Ban Nha, nam diễn viên Hồng Đăng mới đây đã có đôi lời tâm sự gửi gắm đến khán giả.

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