Hậu scandal ở trời Tây, Hồng Đăng ẩn ý việc dừng hoạt động nghệ thuật, có cố cũng không được

Hậu trường 05/04/2023 09:46

Trong bài đăng mới đây nhất, diễn viên Hồng Đăng đã bất ngờ ẩn ý nhắc đến chuyện dừng hoạt động nghệ thuật.

Năm vừa qua, cư dân mạng "dậy sóng" trước ồn ào của diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh tại trời Tây. Sau khi được bảo lãnh về nước, diễn viên Hồng Đăng thường xuyên hoạt động trở lại trên mạng xã hội và chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên bà xã Anh Đào và các con.

Hậu scandal ở trời Tây, Hồng Đăng ẩn ý việc dừng hoạt động nghệ thuật, có cố cũng không được - Ảnh 1
Sau ồn ào tại trời Tây, hiện 'nhất cử nhất động' của diễn viên Hồng Đăng vẫn đang là chủ đề bàn luận của cư dân mạng - Ảnh: Internet

Đặc biệt, trong bài đăng mới đây nhất, diễn viên Hồng Đăng đã bất ngờ chia sẻ loạt ảnh bên xế hộp nhưng đáng nói, nam diễn viên có ẩn ý nhắc đến chuyện dừng hoạt động nghệ thuật. Cụ thể, diễn viên Hồng Đăng viết trên trang cá nhân:

"Tâm linh không đùa được… Hôm nay có cô em khá thân với mình tự nhiên nhắn tin hỏi mình về việc chuyển hướng kinh doanh à? Và nói về số học của mình về nghệ thuật là đến điểm dừng rồi, có cố cũng chỉ đến năm 2027… Mình bảo chuẩn rồi em…".

Hậu scandal ở trời Tây, Hồng Đăng ẩn ý việc dừng hoạt động nghệ thuật, có cố cũng không được - Ảnh 2
Bài đăng gây chú ý của diễn viên Hồng Đăng - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, nam diễn viên còn tỏ ra khá bất ngờ khi được một chỗ quen thuê vào làm bảo vệ. "Thế nào đùng cái có showroom chỗ quen thuê mình về làm bảo vệ luôn… Mỗi việc sáng đánh xe ra, tối đánh xe vào. Hôm nào thích sĩ diện cho lấy xe đi sĩ luôn… Đời không biết đâu mà lần" - diễn viên Hồng Đăng hài hước chia sẻ.

Hậu scandal ở trời Tây, Hồng Đăng ẩn ý việc dừng hoạt động nghệ thuật, có cố cũng không được - Ảnh 3
Diễn viên Hồng Đăng kể chuyện được thuê làm bảo vệ một showroom - Ảnh: FBNV

Dưới dòng bình luận, một khán giả cũng tò mò hỏi thăm rằng bao giờ sẽ quay trở lại với nghệ thuật, Hồng Đăng trả lời đầy khéo léo: "Anh ở rửa bát thôi em".

 

Hậu scandal ở trời Tây, Hồng Đăng ẩn ý việc dừng hoạt động nghệ thuật, có cố cũng không được - Ảnh 4

Bình luận đáng chú ý của diễn viên Hồng Đăng khi được hỏi bao giờ quay trở lại với diễn xuất - Ảnh: chụp màn hình

Dù chưa rõ thực hư câu chuyện mà diễn viên Hồng Đăng chia sẻ là như thế nào, song số đông khán giả đều ngạc nhiên trước bài viết này. Sau ồn ào tại trời Tây, hiện 'nhất cử nhất động' của diễn viên Hồng Đăng vẫn đang là chủ đề bàn luận của cư dân mạng.

Hậu drama, Hồng Đăng bất ngờ nhận được thư tay từ fan hâm mộ: 'Vẫn luôn mong được thấy em tiếp tục đóng phim'

Hậu drama, Hồng Đăng bất ngờ nhận được thư tay từ fan hâm mộ: 'Vẫn luôn mong được thấy em tiếp tục đóng phim'

Sau khoảng thời gian gặp sóng gió vì drama bên đất Tây Ban Nha, nam diễn viên Hồng Đăng mới đây đã có đôi lời tâm sự gửi gắm đến khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Hồng Đăng giải nghệ diễn viên Hồng Đăng Hồng Đăng - Hồ Hoài Anh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'