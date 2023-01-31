Hồng Đăng là một trong những nam diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình. Bên cạnh các dự án nghệ thuật, cuộc sống đời tư của diễn viên Hồng Đăng cũng nhận được sự quan tâm không kém. Ít ai biết rằng phía sau những vai diễn của Hồng Đăng là hình ảnh của người vợ - Anh Đào.

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Hồng Đăng đã chia sẻ loạt ảnh quá khứ và hiện tại khiến ai cũng phải trầm trồ. Theo đó Anh Đào chia sẻ lại hình ảnh thời điểm chưa giảm cân và sau khi đã giảm cân thành công. Bà xã Hồng Đăng viết: "Quả ảnh đi cùng năm tháng, em luôn giữ trong máy để thi thoảng lôi ra ngắm mà có động lực giữ cân chị em nhỉ... Em giảm được 6 - 7kg chứ mấy".

Anh Đào - bà xã Hồng Đăng có chia sẻ bất ngờ về hình ảnh bản thân trong quá khứ. (Ảnh: FB Anh Đào)

Để có được ngoại hình như hiện tại, bà xã Hồng Đăng cho biết cô đã thực hiện nhiều phương pháp, thậm chí có thời điểm tuyệt vọng vì không thành công. "Có những thời điểm chán nản, buồn, tuyệt vọng và nghĩ không thể gầy được dù dùng qua quá nhiều phương pháp", bà xã Hồng Đăng kể về giai đoạn giảm cân trong quá khứ.