Anh Đào - bà xã Hồng Đăng mới đây đã có chia sẻ đầy xúc động khi kể về giai đoạn nỗ lực lột xác của bản thân trong quá khứ khiến nhiều người phải nể phục.
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Hồng Đăng là một trong những nam diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình. Bên cạnh các dự án nghệ thuật, cuộc sống đời tư của diễn viên Hồng Đăng cũng nhận được sự quan tâm không kém. Ít ai biết rằng phía sau những vai diễn của Hồng Đăng là hình ảnh của người vợ - Anh Đào.
Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Hồng Đăng đã chia sẻ loạt ảnh quá khứ và hiện tại khiến ai cũng phải trầm trồ. Theo đó Anh Đào chia sẻ lại hình ảnh thời điểm chưa giảm cân và sau khi đã giảm cân thành công. Bà xã Hồng Đăng viết: "Quả ảnh đi cùng năm tháng, em luôn giữ trong máy để thi thoảng lôi ra ngắm mà có động lực giữ cân chị em nhỉ... Em giảm được 6 - 7kg chứ mấy".
Để có được ngoại hình như hiện tại, bà xã Hồng Đăng cho biết cô đã thực hiện nhiều phương pháp, thậm chí có thời điểm tuyệt vọng vì không thành công. "Có những thời điểm chán nản, buồn, tuyệt vọng và nghĩ không thể gầy được dù dùng qua quá nhiều phương pháp", bà xã Hồng Đăng kể về giai đoạn giảm cân trong quá khứ.
Thế nhưng bằng sự kiên trì, nỗ lực không ngừng, bà xã nam diễn viên Thương Ngày Nắng Về đã sở hữu ngoại hình cân đối hiện tại. Ngay cả khi diễn viên Hồng Đăng khi chứng kiến cũng lo sợ cho vợ vì giảm cân quá nhanh. "Chồng mình thấy giảm nhanh quá cứ sợ. Nó giảm mỡ thừa ở đùi, bắp tay, bắp chân, bụng và nọng cằm chứ có giảm vớ giảm vẩn đâu mà ông ý cứ lo", Anh Đào hài hước chia sẻ.
Chứng kiến những hình ảnh này, đông đảo dân tình đều dành những lời khen cho nỗ lực lột xác của bà xã Hồng Đăng. Số khác netizen cũng "xin vía" bà xã nam diễn viên để sớm có được ngoại hình cân đối.
- "Nể phục Anh Đào thật sự".
- "Nhìn giảm cân mà thấy ngạc nhiên quá, không tin là ngày ấy bây giờ lại khác xa đến thế".
- "Xin vía chị Anh Đào để giảm cân thành công".