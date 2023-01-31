Bà xã Hồng Đăng bất ngờ đăng ảnh quá khứ, trải lòng về thời điểm chán nản, buồn đến mức tuyệt vọng

Hậu trường 31/01/2023 09:27

Anh Đào - bà xã Hồng Đăng mới đây đã có chia sẻ đầy xúc động khi kể về giai đoạn nỗ lực lột xác của bản thân trong quá khứ khiến nhiều người phải nể phục.

Hồng Đăng là một trong những nam diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình. Bên cạnh các dự án nghệ thuật, cuộc sống đời tư của diễn viên Hồng Đăng cũng nhận được sự quan tâm không kém. Ít ai biết rằng phía sau những vai diễn của Hồng Đăng là hình ảnh của người vợ - Anh Đào.

Bà xã Hồng Đăng bất ngờ đăng ảnh quá khứ, trải lòng về thời điểm chán nản, buồn đến mức tuyệt vọng - Ảnh 1

Bà xã Hồng Đăng bất ngờ đăng ảnh quá khứ, tâm sự từng có thời điểm chán nãn, buồn đến mức tuyệt vọng. (Ảnh: FB Anh Đào)

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Hồng Đăng đã chia sẻ loạt ảnh quá khứ và hiện tại khiến ai cũng phải trầm trồ. Theo đó Anh Đào chia sẻ lại hình ảnh thời điểm chưa giảm cân và sau khi đã giảm cân thành công. Bà xã Hồng Đăng viết: "Quả ảnh đi cùng năm tháng, em luôn giữ trong máy để thi thoảng lôi ra ngắm mà có động lực giữ cân chị em nhỉ... Em giảm được 6 - 7kg chứ mấy".

Bà xã Hồng Đăng bất ngờ đăng ảnh quá khứ, trải lòng về thời điểm chán nản, buồn đến mức tuyệt vọng - Ảnh 2
Anh Đào - bà xã Hồng Đăng có chia sẻ bất ngờ về hình ảnh bản thân trong quá khứ. (Ảnh: FB Anh Đào)

Để có được ngoại hình như hiện tại, bà xã Hồng Đăng cho biết cô đã thực hiện nhiều phương pháp, thậm chí có thời điểm tuyệt vọng vì không thành công. "Có những thời điểm chán nản, buồn, tuyệt vọng và nghĩ không thể gầy được dù dùng qua quá nhiều phương pháp", bà xã Hồng Đăng kể về giai đoạn giảm cân trong quá khứ.

Bà xã Hồng Đăng bất ngờ đăng ảnh quá khứ, trải lòng về thời điểm chán nản, buồn đến mức tuyệt vọng - Ảnh 3
Vóc dáng hiện tại của bà xã Hồng Đăng. (Ảnh: FB Anh Đào)

Thế nhưng bằng sự kiên trì, nỗ lực không ngừng, bà xã nam diễn viên Thương Ngày Nắng Về đã sở hữu ngoại hình cân đối hiện tại. Ngay cả khi diễn viên Hồng Đăng khi chứng kiến cũng lo sợ cho vợ vì giảm cân quá nhanh. "Chồng mình thấy giảm nhanh quá cứ sợ. Nó giảm mỡ thừa ở đùi, bắp tay, bắp chân, bụng và nọng cằm chứ có giảm vớ giảm vẩn đâu mà ông ý cứ lo", Anh Đào hài hước chia sẻ.

Bà xã Hồng Đăng bất ngờ đăng ảnh quá khứ, trải lòng về thời điểm chán nản, buồn đến mức tuyệt vọng - Ảnh 4
Diễn viên Hồng Đăng từng bất ngờ và lo sợ khi bà xã giảm cân nhanh chóng.

Bà xã Hồng Đăng bất ngờ đăng ảnh quá khứ, trải lòng về thời điểm chán nản, buồn đến mức tuyệt vọng - Ảnh 5

Chứng kiến những hình ảnh này, đông đảo dân tình đều dành những lời khen cho nỗ lực lột xác của bà xã Hồng Đăng. Số khác netizen cũng "xin vía" bà xã nam diễn viên để sớm có được ngoại hình cân đối.

- "Nể phục Anh Đào thật sự".

- "Nhìn giảm cân mà thấy ngạc nhiên quá, không tin là ngày ấy bây giờ lại khác xa đến thế".

- "Xin vía chị Anh Đào để giảm cân thành công".

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Từ khóa:   Bà xã Hồng Đăng vợ Hồng Đăng Hồng Đăng

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