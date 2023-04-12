Mới đây, dòng chia sẻ tâm trạng của diễn viên Hồng Đăng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Sau ồn ào ở Tây Ban Nha, Hồng Đăng dường như im hơi trên các hoạt động nghệ thuật, duy nhất trên Facebook, nam diễn viên thường xuyên cập nhật hoạt động thường ngày bên gia đình. Mới đây, dòng chia sẻ tâm trạng của diễn viên Hồng Đăng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Mới đây, dòng chia sẻ tâm trạng của diễn viên Hồng Đăng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng - Ảnh: Internet Cụ thể, nam diễn viên bức xúc trước những lời soi mói cuộc sống riêng của mình. Mặc dù không nhắc rõ nhân vật mà anh nói đến là ai nhưng có thể thấy nam diễn viên đang ẩn ý đáp trả cực gắt. Hồng Đăng viết:

"Cuộc sống bao nhiêu lo toan, bao nhiêu niềm vui và bao nhiêu bạn bè xung quanh sao không tận hưởng đi mà cứ loanh quanh ôm cái máy rồi đi phán xét người này người kia làm gì nhỉ? Phán xét xong mâm cơm nhà mình sẽ có nhiều món ngon hơn không? Rồi cuộc đời mình có khá lên không? Cứ sống cho tốt đời mình đi, không ai nắm tay được cả ngày đâu cứ nhớ như vậy". Nam diễn viên bức xúc trước những lời soi mói cuộc sống riêng của mình - Ảnh: Chụp màn hình Bên dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của nam diễn viên. Đồng thời, một số người cũng gửi lời khuyên anh hãy giữ được tinh thần thoải mái, năng lượng tích cực.

Người hâm mộ gửi lời khuyên anh hãy giữ được tinh thần thoải mái, năng lượng tích cực - Ảnh: Internet Từ sau khi trở về nước hậu scandal ở Tây Ban Nha, anh ở ẩn suốt một thời gian, không tham gia bất cứ trang mạng xã hội nào. Thời gian gần đây, anh trở lại với cuộc sống bình thường, thoải mái tương tác với bạn bè, khán giả trên mạng xã hội. Tuy nhiên, việc tái xuất showbiz vẫn là vấn đề bỏ ngỏ, chưa thấy động thái nào của nam diễn viên sẽ tái xuất màn ảnh trong thời gian tới.

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