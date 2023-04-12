Hồng Đăng bức xúc đáp trả ai đó cực gắt: 'Cứ sống tốt đời mình đi, phán xét người khác, mâm cơm có ngon hơn không?'

Hậu trường 12/04/2023 09:14

Mới đây, dòng chia sẻ tâm trạng của diễn viên Hồng Đăng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Sau ồn ào ở Tây Ban Nha, Hồng Đăng dường như im hơi trên các hoạt động nghệ thuật, duy nhất trên Facebook, nam diễn viên thường xuyên cập nhật hoạt động thường ngày bên gia đình. Mới đây, dòng chia sẻ tâm trạng của diễn viên Hồng Đăng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Hồng Đăng bức xúc đáp trả ai đó cực gắt: 'Cứ sống tốt đời mình đi, phán xét người khác, mâm cơm có ngon hơn không?' - Ảnh 1
Mới đây, dòng chia sẻ tâm trạng của diễn viên Hồng Đăng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng - Ảnh: Internet

Cụ thể, nam diễn viên bức xúc trước những lời soi mói cuộc sống riêng của mình. Mặc dù không nhắc rõ nhân vật mà anh nói đến là ai nhưng có thể thấy nam diễn viên đang ẩn ý đáp trả cực gắt. Hồng Đăng viết: 

"Cuộc sống bao nhiêu lo toan, bao nhiêu niềm vui và bao nhiêu bạn bè xung quanh sao không tận hưởng đi mà cứ loanh quanh ôm cái máy rồi đi phán xét người này người kia làm gì nhỉ? Phán xét xong mâm cơm nhà mình sẽ có nhiều món ngon hơn không? Rồi cuộc đời mình có khá lên không? Cứ sống cho tốt đời mình đi, không ai nắm tay được cả ngày đâu cứ nhớ như vậy".

Hồng Đăng bức xúc đáp trả ai đó cực gắt: 'Cứ sống tốt đời mình đi, phán xét người khác, mâm cơm có ngon hơn không?' - Ảnh 2
Hồng Đăng bức xúc đáp trả ai đó cực gắt: 'Cứ sống tốt đời mình đi, phán xét người khác, mâm cơm có ngon hơn không?' - Ảnh 3
Nam diễn viên bức xúc trước những lời soi mói cuộc sống riêng của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của nam diễn viên. Đồng thời, một số người cũng gửi lời khuyên anh hãy giữ được tinh thần thoải mái, năng lượng tích cực.

Hồng Đăng bức xúc đáp trả ai đó cực gắt: 'Cứ sống tốt đời mình đi, phán xét người khác, mâm cơm có ngon hơn không?' - Ảnh 4
Người hâm mộ gửi lời khuyên anh hãy giữ được tinh thần thoải mái, năng lượng tích cực - Ảnh: Internet

Từ sau khi trở về nước hậu scandal ở Tây Ban Nha, anh ở ẩn suốt một thời gian, không tham gia bất cứ trang mạng xã hội nào. Thời gian gần đây, anh trở lại với cuộc sống bình thường, thoải mái tương tác với bạn bè, khán giả trên mạng xã hội. Tuy nhiên, việc tái xuất showbiz vẫn là vấn đề bỏ ngỏ, chưa thấy động thái nào của nam diễn viên sẽ tái xuất màn ảnh trong thời gian tới.

Hậu scandal ở trời Tây, Hồng Đăng ẩn ý việc dừng hoạt động nghệ thuật, có cố cũng không được

Hậu scandal ở trời Tây, Hồng Đăng ẩn ý việc dừng hoạt động nghệ thuật, có cố cũng không được

Trong bài đăng mới đây nhất, diễn viên Hồng Đăng đã bất ngờ ẩn ý nhắc đến chuyện dừng hoạt động nghệ thuật.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Hồng Đăng Hồng Đăng Hồ Hoài Anh - Hồng Đăng

TIN MỚI NHẤT

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 13 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 5 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 6 giờ 13 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 6 giờ 13 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'