Hồng Đăng hạn chế phát ngôn, tập trung phát triển kinh doanh khi lui về ở ẩn sau 'ồn ào' ở nước ngoài

Hậu trường 04/05/2023 09:44

Hồng Đăng tận hưởng cuộc sống yên bình bên vợ và các con sau ồn ào ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng và sự nghiệp.

Hồng Đăng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình lên mạng xã hội từ sau ồn ào bị "réo tên" bởi ồn ào liên quan đến thông tin của hai nam nghệ sĩ ẩn danh. Trên trang cá nhân, Hồng Đăng thường chia sẻ những khoảnh khắc phụ giúp bà xã công việc kinh doanh. Bên cạnh đó anh còn dành thời gian quan tâm, tìm hiểu đến lĩnh vực bất động sản.

Hồng Đăng hạn chế phát ngôn, tập trung phát triển kinh doanh khi lui về ở ẩn sau 'ồn ào' ở nước ngoài - Ảnh 1
Hồng Đăng và bà xã khoe ảnh mặn nồng sau ồn ào - Ảnh: FBNV

 

Hồng Đăng hạn chế phát ngôn, tập trung phát triển kinh doanh khi lui về ở ẩn sau 'ồn ào' ở nước ngoài - Ảnh 2
Anh chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội. Tuy nhiên, nam diễn viên có phần hạn chế trong việc phát ngôn để tránh ồn ào - Ảnh: FBNV

 

Hồng Đăng hạn chế phát ngôn, tập trung phát triển kinh doanh khi lui về ở ẩn sau 'ồn ào' ở nước ngoài - Ảnh 3
Hồng Đăng là diễn viên thực lực hiếm hoi của màn ảnh Việt - Ảnh: FBNV

 

Hồng Đăng hạn chế phát ngôn, tập trung phát triển kinh doanh khi lui về ở ẩn sau 'ồn ào' ở nước ngoài - Ảnh 4
Hồng Đăng được cho là lui về ở ẩn, tập trung phát triển kinh doanh - Ảnh: FBNV

 

Hồng Đăng hạn chế phát ngôn, tập trung phát triển kinh doanh khi lui về ở ẩn sau 'ồn ào' ở nước ngoài - Ảnh 5
Anh cũng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc du lịch cùng gia đình nhỏ - Ảnh: FBNV

Sau ồn ào gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng và sự nghiệp, Hồng Đăng đang tạm dừng hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho gia đình cũng như công việc kinh doanh. Trước lựa chọn của nam diễn viên, nhiều fan hâm mộ tỏ ra tiếc nuối và mong chờ ngày anh quay trở lại màn ảnh Việt.

Hồng Đăng hạn chế phát ngôn, tập trung phát triển kinh doanh khi lui về ở ẩn sau 'ồn ào' ở nước ngoài - Ảnh 6
Có một thời gian Hồng Đăng liên tục đi tìm mặt bằng kinh doanh tại thành phố Hà Nội - Ảnh: FBNV

 

Hồng Đăng hạn chế phát ngôn, tập trung phát triển kinh doanh khi lui về ở ẩn sau 'ồn ào' ở nước ngoài - Ảnh 7
Hồng Đăng thường xuyên khoe ảnh đi du lịch cùng vợ con - Ảnh: FBNV

Ngoài ra nam diễn viên vẫn duy trì thói quen chơi golf cùng nhiều anh em, bạn bè thân thiết như trước đây. Tuy nhiên sau một thời gian lui về ở ẩn, Hồng Đăng trở nên khá thận trọng trong việc phát ngôn, đưa ra quan điểm suy nghĩ của bản thân ở trên mạng xã hội.

Hồng Đăng hạn chế phát ngôn, tập trung phát triển kinh doanh khi lui về ở ẩn sau 'ồn ào' ở nước ngoài - Ảnh 8
Hồng Đăng đang tận hưởng cuộc sống đời tư êm ấm, hạnh phúc bên cạnh vợ và các con sau một thời gian lui về ở ẩn. Đứng trước sự thắc mắc về việc có thể đi đóng phim trở lại, nam diễn viên vẫn lựa chọn im lặng - Ảnh: FBNV

Lê Hồng Đăng sinh năm 1984 tại Hà Nội. Anh được biết đến qua một loạt các bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Cầu vồng tình yêu, Chỉ có thể là yêu, Tuổi thanh xuân, Zippo, mù tạt và em, Mátxcơva - Mùa thay lá, Người phán xử, Cả một đời ân oán, Mê cung, Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng...

Sau scandal chấn động showbiz Việt, Hồng Đăng bất ngờ đăng tải loạt ảnh du lịch ngày lễ cùng gia đình

Sau scandal chấn động showbiz Việt, Hồng Đăng bất ngờ đăng tải loạt ảnh du lịch ngày lễ cùng gia đình

Hồng Đăng vừa đăng tải bộ ảnh đi du lịch cùng gia đình nhỏ nhân dịp nghỉ lễ.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồng Đăng ở ẩn Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng Hồng Đăng hiện tại

TIN MỚI NHẤT

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Video 1 giờ 30 phút trước
Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 2 giờ 32 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 2 giờ 49 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 2 giờ 59 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi