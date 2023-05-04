Hồng Đăng hạn chế phát ngôn, tập trung phát triển kinh doanh khi lui về ở ẩn sau 'ồn ào' ở nước ngoài

Hồng Đăng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình lên mạng xã hội từ sau ồn ào bị "réo tên" bởi ồn ào liên quan đến thông tin của hai nam nghệ sĩ ẩn danh. Trên trang cá nhân, Hồng Đăng thường chia sẻ những khoảnh khắc phụ giúp bà xã công việc kinh doanh. Bên cạnh đó anh còn dành thời gian quan tâm, tìm hiểu đến lĩnh vực bất động sản .

Hồng Đăng được cho là lui về ở ẩn, tập trung phát triển kinh doanh - Ảnh: FBNV

Anh cũng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc du lịch cùng gia đình nhỏ - Ảnh: FBNV

Sau ồn ào gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng và sự nghiệp, Hồng Đăng đang tạm dừng hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho gia đình cũng như công việc kinh doanh. Trước lựa chọn của nam diễn viên, nhiều fan hâm mộ tỏ ra tiếc nuối và mong chờ ngày anh quay trở lại màn ảnh Việt.

Có một thời gian Hồng Đăng liên tục đi tìm mặt bằng kinh doanh tại thành phố Hà Nội - Ảnh: FBNV

Hồng Đăng thường xuyên khoe ảnh đi du lịch cùng vợ con - Ảnh: FBNV

Ngoài ra nam diễn viên vẫn duy trì thói quen chơi golf cùng nhiều anh em, bạn bè thân thiết như trước đây. Tuy nhiên sau một thời gian lui về ở ẩn, Hồng Đăng trở nên khá thận trọng trong việc phát ngôn, đưa ra quan điểm suy nghĩ của bản thân ở trên mạng xã hội.

Hồng Đăng đang tận hưởng cuộc sống đời tư êm ấm, hạnh phúc bên cạnh vợ và các con sau một thời gian lui về ở ẩn. Đứng trước sự thắc mắc về việc có thể đi đóng phim trở lại, nam diễn viên vẫn lựa chọn im lặng - Ảnh: FBNV

Lê Hồng Đăng sinh năm 1984 tại Hà Nội. Anh được biết đến qua một loạt các bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Cầu vồng tình yêu, Chỉ có thể là yêu, Tuổi thanh xuân, Zippo, mù tạt và em, Mátxcơva - Mùa thay lá, Người phán xử, Cả một đời ân oán, Mê cung, Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng...