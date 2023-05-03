Sau scandal chấn động showbiz Việt, Hồng Đăng bất ngờ đăng tải loạt ảnh du lịch ngày lễ cùng gia đình

Sao Việt 03/05/2023 10:54

Hồng Đăng vừa đăng tải bộ ảnh đi du lịch cùng gia đình nhỏ nhân dịp nghỉ lễ.

Diễn viên Hồng Đăng được biết đến qua vai diễn trong các bộ phim Cầu vồng tình yêuChỉ có thể là yêuTuổi thanh xuânZippo, mù tạt và emMátxcơva - Mùa thay láNgười phán xửCả một đời ân oánMê cungHoa hồng trên ngực tráiHướng dương ngược nắng và chương trình Nhật ký Vàng Anh,...

Sau scandal chấn động showbiz Việt, Hồng Đăng bất ngờ đăng tải loạt ảnh du lịch ngày lễ cùng gia đình - Ảnh 1
Diễn viên Hồng Đăng - Ảnh: Internet

Vào năm 2022, nam diễn viên khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp thì mắc phải một scandal tại Tây Ban Nha gây chấn động quê nhà. Được xem là người của công chúng và có sức ảnh hưởng nhất định đến người hâm mộ nam diễn viên lại va phải vòng lao lý khiến anh bị Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) quyết định tạm dừng phát sóng các phim hoặc chương trình có hình ảnh của anh.

Sau scandal chấn động showbiz Việt, Hồng Đăng bất ngờ đăng tải loạt ảnh du lịch ngày lễ cùng gia đình - Ảnh 2
Nam diễn viên vướng phải lùm xùm tại xứ người cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - Ảnh: Internet

Vắng mặt trên truyền hình đã một thời gian dài mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hồng Đăng đã chia sẻ loạt ảnh nghỉ lễ cùng vợ và hai cô con gái cưng. Anh viết: "Đã rất rất lâu rồi mới có 1 kỳ nghỉ lễ trọn vẹn và ý nghĩa với mình thế này… Các con được băng rừng lội suối hoàn toàn là đường rừng chưa có lối mòn… (có lúc các con cũng mệt và muốn bỏ cuộc)… Nhưng rồi cùng nhau động viên cùng vượt qua và các con đã làm được. Lúc đó giá trị của hành trình trọn vẹn nó ý nghĩa đến nhường nào… Cảm ơn các con… Khí hậu, con người và những hành trình đầy thử thách của Măng Đen thật tuyệt vời… Yêu mảnh đất này.

Cùng chia sẻ yêu thương với các em các bạn làng Vi Rơ Ngheo để các con biết yêu thương hơn và biết giá trị cuộc sống này hơn… Quá nhiều điều muốn nói mà không thể diễn tả được qua những bức ảnh này… Chỉ muốn nói cuộc sống này là vô giá vì quanh mình còn quá nhiều người đáng trân quý".

Sau scandal chấn động showbiz Việt, Hồng Đăng bất ngờ đăng tải loạt ảnh du lịch ngày lễ cùng gia đình - Ảnh 3
Nam diễn viên Hồng Đăng đi du lịch cùng gia đình nhỏ - Ảnh: Internet
Sau scandal chấn động showbiz Việt, Hồng Đăng bất ngờ đăng tải loạt ảnh du lịch ngày lễ cùng gia đình - Ảnh 4
Cả gia đình có dịp giao lưu và giúp đỡ trẻ em vùng cao - Ảnh: Internet
Sau scandal chấn động showbiz Việt, Hồng Đăng bất ngờ đăng tải loạt ảnh du lịch ngày lễ cùng gia đình - Ảnh 5
Chuyến đi ý nghĩa và vui vẻ của gia đình nam diễn viên - Ảnh: Internet

Trong loạt ảnh đăng tải trên trang cá nhân, cộng đồng mạng có thể thấy được sự hạnh phúc hiện tại của gia đình nam diễn viên như chưa có gì xảy ra trước đó. Dù đã vướng phải những rắc rối trong sự nghiệp thì có lẽ gia đình vẫn là nơi để anh trở về và suy ngẫm cho những gì đã qua. 

Thu hút sự chú ý của cư dân mạng hơn cả là trong loạt ảnh tắm suối, Hồng Đăng thoải mái đùa giỡn cới vợ và con gái. Anh còn để lộ hình xăm khá to ở phần vai cơ bắp. Hình xăm này thường ngày sẽ khó thấy vì nam diễn viên diện những chiếc áo phủ kín tay.

Sau scandal chấn động showbiz Việt, Hồng Đăng bất ngờ đăng tải loạt ảnh du lịch ngày lễ cùng gia đình - Ảnh 6
Hồng Đăng để lộ hình xăm to trên cánh tay - Ảnh: Internet
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Từ khóa:   sao Việt Hồng Đăng Hồng Đăng và gia đình

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