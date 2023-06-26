Một á hậu Vbiz thông báo nhập viện, tiết lộ phải phẫu thuật cách đây 5 năm nhưng không đủ 'dũng khí'

Hậu trường 26/06/2023 08:26

Bài đăng của nàng Á hậu này đã khiến nhiều khán giả lo lắng, mong cô sớm hồi phục sức khỏe.

Trên trang cá nhân, á hậu Vũ Hoàng My đã chia sẻ hình ảnh chuẩn bị nhập viện, kèm theo đó là dòng trạng thái thông báo về tình hình sức khỏe đã được bác sĩ yêu cầu phẫu thuật cách đây 5 năm.

Theo đó, cô viết: "Nhập viện. Cuối cùng mình cũng có can đảm để làm việc này. Bác sĩ đã gửi cho mình một tờ giấy nhập viện để phẫu thuật cách đây 5 năm rồi nhưng mà mình chưa có đủ dũng khí. Giờ mình có chút dũng khí rồi nhưng vẫn run lắm. Nhưng mà phòng bệnh ở đây đẹp ghê. Trong khi chờ đợi thì mình sẽ ngắm cảnh và thử độ êm của cái giường".

Một á hậu Vbiz thông báo nhập viện, tiết lộ phải phẫu thuật cách đây 5 năm nhưng không đủ 'dũng khí' - Ảnh 1
Một á hậu Vbiz thông báo nhập viện, tiết lộ phải phẫu thuật cách đây 5 năm nhưng không đủ 'dũng khí' - Ảnh 2
Hoàng My nhập viện để thực hiện phẫu thuật 

Bài đăng của Hoàng My đã khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả vô cùng lo lắng cho cô. Ở dưới phần bình luận, các nàng hậu thhân thiết và người hâm mộ đã đồng loạt để lại bình luận động viên, chúc Hoàng My sớm hồi phục sức khoẻ để trở lại với các hoạt động nghệ thuật.

Được biết, Á hậu Hoàng My nhập viện điều trị tại Vienna. Cô vừa thực hiện tiểu phẫu hút túi nước khoảng 4 lít ra khỏi cơ thể. Hiện tại, người đẹp nghỉ ngơi và theo dõi tại bệnh viện.

"Tôi phát hiện có túi nước trong cơ thể nhiều năm qua. Tôi cũng đã đi nhiều nước ở châu Âu để thăm khám. Các bác sĩ cũng không biết nguyên nhân có túi nước này trong cơ thể của tôi. Tuy nhiên, túi nước ngày càng lớn và ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi luôn thấy bụng khó tiêu, căng tức. Vì thế, tôi đã quyết định sang Áo để điều trị", cô chia sẻ với Zing News.

Theo Hoàng My, nếu sau này túi nước này phát triển lại, các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ.

Một á hậu Vbiz thông báo nhập viện, tiết lộ phải phẫu thuật cách đây 5 năm nhưng không đủ 'dũng khí' - Ảnh 3

Hoàng My là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Năm 2022, cô ngồi ghế giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, bên cạnh H'Hen Niê, Vũ Thu Phương, Hà Anh. Cùng năm, cô đồng hành với Kim Duyên trong chuyến đi Israel để thi Miss Universe. Trước đó, năm 2021, á hậu tham gia đội tình nguyện viên nghệ sĩ, hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và giúp người dân TP.HCM.

Một á hậu Vbiz thông báo nhập viện, tiết lộ phải phẫu thuật cách đây 5 năm nhưng không đủ 'dũng khí' - Ảnh 4

Một á hậu Vbiz thông báo nhập viện, tiết lộ phải phẫu thuật cách đây 5 năm nhưng không đủ 'dũng khí' - Ảnh 5
 Hoàng My là nàng á hậu đa tài

Ngoài lĩnh vực sắc đẹp, Hoàng My yêu thích phim ảnh. Cô từng học làm phim tại New York Film Academy (Mỹ).

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