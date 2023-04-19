Bà xã của thủ môn Bùi Tiến Dũng lộ mắt thâm quầng kém sắc, tiết lộ lý do khiến ai cũng cảm thông

Khác với vẻ lộng lẫy trên sàn runway, bà xã của thủ môn Bùi Tiến Dũng - Dianka ở đời thường lại để lộ gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng trong bài đăng mới đây.

Dianka (sinh năm 2000, Ukraine) là một trong những nàng WAGs được yêu thích nhất tại Việt Nam nhờ sở hữu ngoại hình xinh đẹp. Kể từ khi sinh con từ tháng 11/2022, người đẹp 23 tuổi không nghỉ ngơi nhiều. Cô nhanh chóng vào guồng tập luyện để lấy lại vóc dáng, đồng thời dành nhiều thời gian đi du lịch cùng gia đình. Tuy nhiên, khác với vẻ lộng lẫy sang chảnh trên sàn runway, ngoài đời Dianka vẫn là một người mẹ chăm con mọn và không tránh được cảnh thức trắng đêm.

Dianka ở đời thường lại để lộ gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng - Ảnh: Chụp màn hình Mới đây, cô nàng để lộ gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì cả đêm chỉ ngủ được 2 tiếng. Dianka còn hài hước hỏi cư dân mạng cách để làm giảm bọng mắt. Song, dù thiếu ngủ nhưng Dianka vẫn giữ được thần sắc tươi tắn, tự tin khoe dáng nóng bỏng trong chuyến đi chơi bên gia đình, khiến khán giả phải xuýt xoa. Một yếu tố giúp Dianka luôn vui vẻ về tinh thần, khỏe mạnh về thể chất chính là sự quan tâm, yêu chiều của chồng Bùi Tiến Dũng. Sau khi cô sinh nở, anh luôn quan tâm, đưa vợ đi chơi để vợ không cảm thấy áp lực. Anh cũng sẵn sàng pha sữa thay bỉm, trông con ban đêm thay vợ.

Vào những dịp đặc biệt, chàng thủ môn cũng không quên gửi tới vợ những món quà ngọt ngào khiến cô cảm thấy an toàn, hạnh phúc. Chính vì vậy mà dù có phải thức đêm chăm con thì Dianka vẫn rất vui vẻ, mang lại năng lượng tích cực. Một yếu tố giúp Dianka luôn vui vẻ về tinh thần, khỏe mạnh về thể chất chính là sự quan tâm, yêu chiều của chồng Bùi Tiến Dũng - Ảnh: FBNV Kể từ khi lên chức cha mẹ, cặp vợ chồng trẻ luôn cố gắng thu xếp công việc nhanh nhất có thể để về gặp con mỗi lúc đi làm xa - Ảnh: FBNV Dianka tuân thủ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt - Ảnh: FBNV Trước đó, Bùi Tiến Dũng và vợ Tây của anh là Dianka chào đón con đầu lòng vào ngày 25/11 năm ngoái. Sau quãng thời gian vun đắp hạnh phúc gia đình, đến nay, cả 2 đã có cuộc sống hôn nhân đầy viên mãn và khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Bùi Tiến Dũng đau xót, mẹ ruột ngất lịm khi nghe tin anh trai nam cầu thủ qua đời Trên trang cá nhân, trung vệ Bùi Tiến Dũng bày tỏ nỗi xót xa, mẹ anh đã không chịu nổ cú sốc này mà ngất lịm.

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