Một Hoa hậu Vbiz vừa bí mật sinh con cho chồng đại gia tại Mỹ

Chiều ngày 16/4, trên trang cá nhân của siêu mẫu Anh Thư bất ngờ đăng tải một bài viết khiến dân tình xôn xao. Cụ thể, nàng siêu mẫu gửi lời chúc mừng "tin vui" của người em thân thiết là Hoa hậu Dương Mỹ Linh vì vừa hạ sinh thành công con gái đầu lòng tại Mỹ. Ngoài ra, Anh Thư cũng tiết lộ tên bé là Baby Julian.

Khoảng cuối năm 2022, cô lên xe hoa với doanh nhân Tôn Thất Bảo Anh - Ảnh: Internet

"Chào mừng con yêu Baby Julian đã ra đời khoẻ mạnh bình an. Chúc con luôn ăn ngoan ngủ khoẻ, hạnh phúc và vui vẻ trong tình yêu thương của gia đình. Chúc mừng em gái của chị Dương Mỹ Linh đã vượt cạn thành công. Chúc mừng ba Bảo Anh có thêm thành viên cuộc sống viên mãn đủ đầy. Mong được gặp con yêu và cả nhà mình" - nữ siêu mẫu viết.