Một Hoa hậu Vbiz vừa bí mật sinh con cho chồng đại gia tại Mỹ

Hậu trường 17/04/2023 07:06

Nhiều cư dân mạng khi biết thông tin đã để lại lời chúc tốt đẹp đến gia đình của nàng hậu, đặc biệt là nhóc tỳ mới chào đời.

Chiều ngày 16/4, trên trang cá nhân của siêu mẫu Anh Thư bất ngờ đăng tải một bài viết khiến dân tình xôn xao. Cụ thể, nàng siêu mẫu gửi lời chúc mừng "tin vui" của người em thân thiết là Hoa hậu Dương Mỹ Linh vì vừa hạ sinh thành công con gái đầu lòng tại Mỹ. Ngoài ra, Anh Thư cũng tiết lộ tên bé là Baby Julian.

Một Hoa hậu Vbiz vừa bí mật sinh con cho chồng đại gia tại Mỹ - Ảnh 1
Khoảng cuối năm 2022, cô lên xe hoa với doanh nhân Tôn Thất Bảo Anh - Ảnh: Internet

"Chào mừng con yêu Baby Julian đã ra đời khoẻ mạnh bình an. Chúc con luôn ăn ngoan ngủ khoẻ, hạnh phúc và vui vẻ trong tình yêu thương của gia đình. Chúc mừng em gái của chị Dương Mỹ Linh đã vượt cạn thành công. Chúc mừng ba Bảo Anh có thêm thành viên cuộc sống viên mãn đủ đầy. Mong được gặp con yêu và cả nhà mình" - nữ siêu mẫu viết.

Một Hoa hậu Vbiz vừa bí mật sinh con cho chồng đại gia tại Mỹ - Ảnh 2
Hình ảnh thiên thần nhỏ vừa mới chào đời của Dương Mỹ Linh do siêu mẫu Anh Thư chia sẻ - Ảnh: FBNV

Bên dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng cũng để lại lời chúc tốt đẹp đến gia đình Dương Cẩm Linh, đặc biệt là nhóc tỳ mới chào đời. Còn phía Hoa hậu Dương Mỹ Linh, nàng hoa hậu vẫn chưa chia sẻ bất kỳ thông tin gì liên quan đến sự ra đời của con gái.

Một Hoa hậu Vbiz vừa bí mật sinh con cho chồng đại gia tại Mỹ - Ảnh 3
Một Hoa hậu Vbiz vừa bí mật sinh con cho chồng đại gia tại Mỹ - Ảnh 4
nhiều cư dân mạng cũng để lại lời chúc tốt đẹp đến gia đình Dương Mỹ Linh, đặc biệt là nhóc tỳ mới chào đời - Ảnh: Internet

Dương Mỹ Linh (SN 1984) là Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2006. Khoảng cuối năm 2022, cô lên xe hoa với doanh nhân Tôn Thất Bảo Anh. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức sang trọng tại một khách sạn 5 sao ở trung tâm TP.HCM, khách mời có 60 người tham dự nhưng chỉ bao gồm gia đình hai bên và bạn bè thân thiết, được diễn ra trong không gian thân mật. Sau hôn lễ, cả hai sang Mỹ sinh sống.

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