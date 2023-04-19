Từ lâu, "bạo lực học đường" luôn là vấn đề gây nhức nhối trong cộng đồng. Gần đây, câu chuyện nữ sinh ở một trường trung học tự tử do bị bạn bè bạo lực học đường càng khiến cho dư luận hoang mang. Sáng ngày 19/4, Á hậu Hoàng Thuỳ đã có những chia sẻ về câu chuyện bạo lực học đường trên trang cá nhân gây chú ý.

Hoàng Thùy lên tiếng về vấn đề được cộng đồng quan tâm suốt những ngày qua - Ảnh: Internet

Chi tiết chia sẻ của Hoàng Thùy trên trang cá nhân: "Hơn 10 năm qua, Hoàng Thuỳ đã bị những trường hợp đó. Chúng đi với nhau cùng nhóm và sẽ đi thêu dệt câu chuyện cho mọi người xung quanh. Làm mình bị mọi người dè chừng, sau đó sẽ dần dần bơm toxic vào những mối quan hệ xung quanh bạn, để cô lập bạn. Những người trong trường hợp này sẽ bị tự ti không giám tiếp xúc với mọi người nữa rồi tự cô lập mình. Nhẹ thì bị sang chấn tâm lí, trầm cảm, nặng thì bỏ học, bỏ nghề hay cả tự tử. Để sống sót và quyết tâm bám lại nghề phải có một ý chí mạnh mẽ".