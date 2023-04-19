Từng là nạn nhân của bạo lực học đường, Hoàng Thùy bất ngờ lên tiếng

Hậu trường 19/04/2023 14:12

Những chia sẻ về vấn đề gây "nhức nhối" cộng đồng mạng những ngày qua gần đây của Hoàng Thùy gây chú ý.

 Từ lâu, "bạo lực học đường" luôn là vấn đề gây nhức nhối trong cộng đồng. Gần đây, câu chuyện nữ sinh ở một trường trung học tự tử do bị bạn bè bạo lực học đường càng khiến cho dư luận hoang mang.  Sáng ngày 19/4, Á hậu Hoàng Thuỳ đã có những chia sẻ về câu chuyện bạo lực học đường trên trang cá nhân gây chú ý.

Từng là nạn nhân của bạo lực học đường, Hoàng Thùy bất ngờ lên tiếng - Ảnh 1
Hoàng Thùy lên tiếng về vấn đề được cộng đồng quan tâm suốt những ngày qua - Ảnh: Internet

Chi tiết chia sẻ của Hoàng Thùy trên trang cá nhân: "Hơn 10 năm qua, Hoàng Thuỳ đã bị những trường hợp đó. Chúng đi với nhau cùng nhóm và sẽ đi thêu dệt câu chuyện cho mọi người xung quanh. Làm mình bị mọi người dè chừng, sau đó sẽ dần dần bơm toxic vào những mối quan hệ xung quanh bạn, để cô lập bạn. Những người trong trường hợp này sẽ bị tự ti không giám tiếp xúc với mọi người nữa rồi tự cô lập mình. Nhẹ thì bị sang chấn tâm lí, trầm cảm, nặng thì bỏ học, bỏ nghề hay cả tự tử. Để sống sót và quyết tâm bám lại nghề phải có một ý chí mạnh mẽ". 

Từng là nạn nhân của bạo lực học đường, Hoàng Thùy bất ngờ lên tiếng - Ảnh 2
Chia sẻ của Á Hậu Hoàng Thùy được đông đảo khán giả quan tâm - Ảnh: Chụp màn hình

Hoàng Thùy cho biết bởi tính cách có phần khác biệt mà cô cũng từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Cô cho biết cô luôn bị như thế hơn 10 năm qua và để có thể sống sót cô mong mọi người cần phải có ý chí mạnh mẽ hơn thì mới có thể sống sót và vượt qua được. Bên dưới bài đăng của Hoàng Thùy, rất nhiều đồng nghiệp và bạn bè bày tỏ sự đồng cảm và ửng hộ.

Từng là nạn nhân của bạo lực học đường, Hoàng Thùy bất ngờ lên tiếng - Ảnh 3
Ca sỹ Nguyên Vũ bày tỏ sự đồng cảm với siêu mẫu Hoàng Thùy - Ảnh: Chụp màn hình

 

Từng là nạn nhân của bạo lực học đường, Hoàng Thùy bất ngờ lên tiếng - Ảnh 4
Rất nhiều bạn bè cũng thể hiện sự đồng tình bên dưới phần bình luận - Ảnh: Chụp màn hình

 Hoàng Thùy là siêu mẫu với 10 năm hoạt động trong nghề và được khán giả yêu mến nhờ nghị lực và ý chí vươn lên của cô. Những ngày qua nàng hậu trở thành tâm điểm thu hút dư luận khi "đào lại" sự cố cầm nhầm túi cách đây 7 năm trước. 

Từng là nạn nhân của bạo lực học đường, Hoàng Thùy bất ngờ lên tiếng - Ảnh 5
Nàng hậu đang gây chú ý những ngày qua sau khi kể lại sự cố mà cô chọn im lặng cách đây 7 năm - Ảnh: Internet
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Từ khóa:   Hoàng Thùy bạo lực học đường Á hậu Hoàng Thùy

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