Khoáng tháng 12/2021, sau thời gian dài im ắng vơi nghệ thuật, siêu mẫu Khả Trang từng gây sốc khi lên tiếng việc bị bạn trai hành hung trong giai đoạn cô đang mang thai nhóc tỳ đầu lòng. Thời điểm đó, nữ siêu mẫu đã gửi đơn trình báo, cung cấp một số hình ảnh cũng như yêu cầu giám định thương tích để giải quyết sự việc theo Pháp luật. Khả Trang được chẩn đoán bị thương nhiều vùng phần mềm, có dấu hiệu chấn thương sọ não và hàm mặt.

Khả Trang được chẩn đoán bị thương nhiều vùng phần mềm, có dấu hiệu chấn thương sọ não và hàm mặt - Ảnh: Internet

"Dù biết Khả Trang mang bầu nhưng người này vẫn hành hung rất dã man khiến cô bị động thai. Khoảng thời gian này, Trang phải trốn đi vì muốn bảo vệ đứa con trong bụng mình. Rất may là bây giờ mẹ tròn con vuông" - một người bạn của Khả Trang kể lại.