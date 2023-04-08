Cuộc sống hiện tại của nữ siêu mẫu Vbiz từng bị bạn trai bạo hành dã man lúc đang mang thai như thế nào?

Hậu trường 08/04/2023 13:35

Sau sự việc chấn động trên, Khả Trang chia sẻ dọn ra ngoài sinh sống, bắt đầu với cuộc sống của mẹ đơn thân.

Khoáng tháng 12/2021, sau thời gian dài im ắng vơi nghệ thuật, siêu mẫu Khả Trang từng gây sốc khi lên tiếng việc bị bạn trai hành hung trong giai đoạn cô đang mang thai nhóc tỳ đầu lòng. Thời điểm đó, nữ siêu mẫu đã gửi đơn trình báo, cung cấp một số hình ảnh cũng như yêu cầu giám định thương tích để giải quyết sự việc theo Pháp luật. Khả Trang được chẩn đoán bị thương nhiều vùng phần mềm, có dấu hiệu chấn thương sọ não và hàm mặt.

Cuộc sống hiện tại của nữ siêu mẫu Vbiz từng bị bạn trai bạo hành dã man lúc đang mang thai như thế nào? - Ảnh 1
Khả Trang được chẩn đoán bị thương nhiều vùng phần mềm, có dấu hiệu chấn thương sọ não và hàm mặt - Ảnh: Internet

"Dù biết Khả Trang mang bầu nhưng người này vẫn hành hung rất dã man khiến cô bị động thai. Khoảng thời gian này, Trang phải trốn đi vì muốn bảo vệ đứa con trong bụng mình. Rất may là bây giờ mẹ tròn con vuông" - một người bạn của Khả Trang kể lại.

Cuộc sống hiện tại của nữ siêu mẫu Vbiz từng bị bạn trai bạo hành dã man lúc đang mang thai như thế nào? - Ảnh 2
Cơ thể nữ siêu mẫu có nhiều vết bầm tím do bị bạo hành thời gian dài - Ảnh: Internet

Sau sự việc chấn động trên, Khả Trang chia sẻ dọn ra ngoài sinh sống, bắt đầu với cuộc sống của mẹ đơn thân. Hiện tại, nữ siêu mẫu đã quay trở lại làm việc tại các lớp catwalk nhỏ, tham dự một vài sự kiện để ổn định kinh tế.

Cuộc sống hiện tại của nữ siêu mẫu Vbiz từng bị bạn trai bạo hành dã man lúc đang mang thai như thế nào? - Ảnh 3
Khả Trang làm mẹ đơn thân, thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc 2 mẹ con trên MXH - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, cô cũng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường của hai mẹ con và chăm livestream trò chuyện với khán giả. Hiện tại, có thể thấy sau biến cố, Khả Trang đã lấy lại được thần sắc tươi tắn như trước. Ở tuổi 30, mẹ một con được khen ngợi bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng và phong cách trẻ trung. Những vết bầm tím, những vết bạo hành dã man năm xưa trên khuôn mặt Khả Trang nay đã không còn.

Cuộc sống hiện tại của nữ siêu mẫu Vbiz từng bị bạn trai bạo hành dã man lúc đang mang thai như thế nào? - Ảnh 4
Ở tuổi 30, mẹ một con được khen ngợi bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng và phong cách trẻ trung - Ảnh: Internet

Chia sẻ về tình trạng hiện tại của mình, Khả Trang cho biết cô sống vất vả hơn khi làm mẹ đơn thân nhưng đổi lại cuộc sống lại bình yên và an toàn. 

Vụ Khả Trang tố bị chồng giam lỏng, bạo hành dã man: Công an đưa người mẫu đi giám định thương tích

Vụ Khả Trang tố bị chồng giam lỏng, bạo hành dã man: Công an đưa người mẫu đi giám định thương tích

Lực lượng chức năng đã tiếp nhận đơn trình báo của siêu mẫu Khả Trang (Dương Nguyễn Khả Trang) về việc bị chồng chưa cưới hành hung.

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