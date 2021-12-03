Khả Trang cho biết quá trình bị bạo hành cô đã phải chịu đựng một mình.

Những ngày qua, sự việc siêu mẫu Khả Trang bị chồng sắp cưới bạo hành đến mặt mày biến dạng, toàn thân bầm tím đầy thương tích gây nhiều chú ý trên mạng xã hội. Mới đây, nàng mẫu tiếp tục có chia sẻ gây sốc về chuỗi ngày kinh hoàng đã phải trải qua. Cụ thể, cô ngậm ngùi viết:

"Mình bị hành hung từ tối ngày 23 đến trưa ngày 24 nhưng không một ai hỏi han, kiểm tra các vết thương hay đề xuất đưa mình đi khám. Đến tận ngày 25 mẹ đẻ mình vội vã bay từ Sài Gòn về và báo công an mới tới đón được cả mình và con về.

Cho những ai thắc mắc là điện thoại bị đập rồi lấy gì để chụp? Xin thưa là khi mà gỡ các vết máu khô và gỡ phần tóc rối ra thì lúc đó em trai mình mới chụp lại những hình này và sau đó thì tới bệnh viện và viện pháp y Hà Nội".

Khả Trang chia sẻ về khoảng thời gian trải qua việc bạo hành khủng khiếp - Ảnh: Chụp màn hình

Khả Trang một lần nữa tung những vết tích của việc bị bạo hành vũ lực dã man. Khắp người cô toàn vết bầm tím, xót xa nhất là gương mặt bị đánh đến biến dạng, chảy máu khắp nơi. Nhìn những hình ảnh này, cộng đồng mạng không khỏi xót xa cho cô và phẫn nộ đối với kẻ đã ra tay tàn ác.

Trước đó, phía Khả Trang cũng cho biết, đã gửi đơn kiện về hành vi bạo hành và đang đợi cơ quan điều tra xử lý vụ việc.

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