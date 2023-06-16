Bà xã Bùi Tiến Dũng bất ngờ tiết lộ tình trạng sức khỏe sau hơn nửa năm sinh con trai đầu lòng

Hậu trường 16/06/2023 16:22

Vợ Tây Bùi Tiến Dũng vui vẻ khoe kết quả tích cực sau khi 'vượt cạn' vào tháng 11 năm ngoái.

Vào ngày 25/11/2022, vợ chồng thủ môn Bùi Tiến Dũng hân hoan chia sẻ niềm hạnh phúc khi đón con đầu lòng. Trên trang cá nhân của mình, cặp đôi đều dành những lời ngọt ngào đến thiên thần nhí. Dianka Zakhidova - vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng viết: 'Con trai yêu quý nhất của mẹ, chào mừng con đến với gia đình chúng ta. Con đã làm cho cuộc sống của mẹ tươi sáng hơn, yêu em nhiều lắm'.

Bà xã Bùi Tiến Dũng bất ngờ tiết lộ tình trạng sức khỏe sau hơn nửa năm sinh con trai đầu lòng - Ảnh 1
Vợ chồng thủ môn Bùi Tiến Dũng hân hoan chia sẻ niềm hạnh phúc khi đón con đầu lòng

Mới đây nhất, Dianka khiến cộng đồng mạng chú ý khi chủ động khoe kết quả khám sức khỏe sau khi sinh con trai đầu lòng hơn nửa năm. Cụ thể vợ Bùi Tiến Dũng cho biết: 'Complete healthy girl. Today I was in the hospital to check all my health after giving birth. Everything is perfect (tạm dịch: Cô gái hoàn toàn khỏe mạnh. Hôm nay tôi đã ở trong bệnh viện để kiểm tra sức khỏe sau khi sinh. Mọi thứ đều hoàn hảo)'.

Bà xã Bùi Tiến Dũng bất ngờ tiết lộ tình trạng sức khỏe sau hơn nửa năm sinh con trai đầu lòng - Ảnh 2
Dianka khiến cộng đồng mạng chú ý khi chủ động khoe kết quả khám sức khỏe sau khi sinh con trai đầu lòng hơn nửa năm

Không giống như một số mẹ bỉm đình đám lựa chọn ở cữ và ở ẩn trong một thời gian nhất định, bà xã Bùi Tiến Dũng đã lựa chọn nhanh chóng quay trở lại công việc dù mới sinh con trong một thời gian ngắn. Dù khá bận rộn với nhiều lịch trình, Dianka vẫn ưu tiên thời gian để chăm sóc quý tử và vun vén tổ ấm nhỏ. Sự hỗ trợ, tinh tế của vợ ngoại quốc đã giúp Bùi Tiến Dũng có thể yên tâm công tác, theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số. 

Bà xã Bùi Tiến Dũng bất ngờ tiết lộ tình trạng sức khỏe sau hơn nửa năm sinh con trai đầu lòng - Ảnh 3
Bà xã luôn bên cạnh ủng hộ và vun vén gia đình nhỏ của Bùi Tiến Dũng 

Bên cạnh đó, người hâm mộ còn dành nhiều lời khen cho vóc dáng của bà xã Bùi Tiến Dũng. Kể từ khi mang thai cho đến khi hạ sinh xong quý tử, nàng mẫu Tây đã khiến nhiều người phải xuýt xoa bởi từ nhan sắc đến vóc dáng đều không có nhiều thay đổi đáng kể. Dianka vẫn giữ được làn da mịn màng, căng bóng, thân hình khỏe khoắn và săn chắc.  

Bà xã Bùi Tiến Dũng bất ngờ tiết lộ tình trạng sức khỏe sau hơn nửa năm sinh con trai đầu lòng - Ảnh 4
Dianka nhanh chóng lấy lại vóc dáng quyến rũ sau sinh khiến nhiều người ngưỡng mộ 

Dianka còn khiến cộng đồng mạng trầm trồ vì màn lại dáng "thần tốc". Người đẹp sinh năm 2000 đã lấy lại được vóc dáng thon thả, nuột nà không kém thời son rỗi. Do vậy, cô nhanh chóng diện lại những bộ đồ kén dáng, khoe vòng eo không mấy khác biệt từ trước và sau khi sinh con. Thậm chí, cô nàng còn khoe đã mặc vừa bộ trang phục từ thời còn con gái, chưa có em bé. 

Bà xã Bùi Tiến Dũng bất ngờ tiết lộ tình trạng sức khỏe sau hơn nửa năm sinh con trai đầu lòng - Ảnh 5
Dianka còn khiến cộng đồng mạng trầm trồ vì màn lại dáng "thần tốc" sau sinh

Có thể nói, Dianka là một trong những nàng dâu "số hưởng" nhất của làng túc cầu Việt. Từ khi yêu đến cưới và khi đã có thêm thành viên mới, cô luôn được ông xã chăm sóc, cưng chiều hết mực. Qua nhiều đoạn clip ngắn của hai vợ chồng trên mạng xã hội, người hâm mộ dành lời khen khi thấy Bùi Tiến Dũng vào bếp để nấu ăn cho vợ.

Bà xã Bùi Tiến Dũng bất ngờ tiết lộ tình trạng sức khỏe sau hơn nửa năm sinh con trai đầu lòng - Ảnh 6
Vợ Tây được Bùi Tiến Dũng cưng chiều hết mực kể từ khi về chung một nhà

Bùi Tiến Dũng và Dianka rộ nghi vấn hẹn hò từ tháng 7/2020 nhưng phải 2 tháng sau đó cặp đôi mới chính thức xác nhận mối quan hệ. Ở thời điểm đó, công chúng đã dành rất nhiều sự quan tâm cho Dianka bởi cô là bạn gái duy nhất được chàng thủ môn công khai tình cảm. 

Bà xã Bùi Tiến Dũng bất ngờ tiết lộ tình trạng sức khỏe sau hơn nửa năm sinh con trai đầu lòng - Ảnh 7
Tổ ấm nhỏ của thủ môn Bùi Tiến Dũng và Dianka 

Sau khi công khai, cả hai không ngại đánh dấu chủ quyền bằng những hình ảnh ngọt ngào. Bùi Tiến Dũng và Dianka cũng thoải mái dành cho nhau những lời có cánh trên mạng xã hội. Đến tháng 5/2022, cặp đôi bất ngờ tổ chức hôn lễ, chính thức về chung một nhà. Từ khi công khai yêu đương cho đến hiện tại, cặp đôi vẫn duy trì tình cảm êm đềm, chưa từng vướng thị phi khiến ai cũng ngưỡng mộ và ghen tị. 

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Bùi Tiến Dũng đã có chia sẻ với một người bạn và sẽ có bài công khai với truyền thông và người hâm mộ.

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