Cháu gái Vũ Linh làm thơ bày tỏ nỗi nhớ cậu da diết nhưng không quên mỉa mai ai đó: 'Vô ơn, giả dối, khó thấy được lòng người'

Hậu trường 27/06/2023 14:48

Hồng Phượng lại liên tục có động thái gây chú ý trên mạng xã hội. Mới đây nhất, cô còn làm hẳn một bài thơ để tưởng nhớ cậu ruột của mình.

Từ ngày cố nghệ sĩ Vũ Linh nằm xuống, scandal tranh chấp tài sản của gia đình ông liên tục làm dậy sóng cư dân mạng. Nếu như con gái cố nghệ sĩ là Hồng Loan được dân mạng yêu thương và ủng hộ bảo nhiêu thì phía em gái và cháu gái của ông là mẹ con Hồng Nhung - Hồng Phượng lại bị ném đá dữ dội bấy nhiêu. 

Cháu gái Vũ Linh làm thơ bày tỏ nỗi nhớ cậu da diết nhưng không quên mỉa mai ai đó: 'Vô ơn, giả dối, khó thấy được lòng người' - Ảnh 1
Thay vì ở ẩn để tránh ồn ào, Hồng Phượng lại liên tục có động thái gây chú ý trên mạng xã hội

Dù vậy, thay vì ở ẩn để tránh ồn ào, Hồng Phượng lại liên tục có động thái gây chú ý trên mạng xã hội. Mới đây nhất, cô còn làm hẳn một bài thơ để tưởng nhớ cậu ruột của mình với lời lẽ tha thiết, nhớ về những ngày đã qua...

Tuy nhiên, ở phần gần cuối bài thơ, nữ ca sĩ lại bóng gió mỉa mai ai đó với những từ ngữ như: vô ơn, giả dối,... Bài viết ngay lập tức nhận về nhiều lượt phẫn nộ như mọi khi. Hồng Phượng cũng đã hạn chế phần bình luận.

Cháu gái Vũ Linh làm thơ bày tỏ nỗi nhớ cậu da diết nhưng không quên mỉa mai ai đó: 'Vô ơn, giả dối, khó thấy được lòng người' - Ảnh 2
Cháu gái Vũ Linh làm thơ bày tỏ nỗi nhớ cậu da diết nhưng không quên mỉa mai ai đó: 'Vô ơn, giả dối, khó thấy được lòng người' - Ảnh 3
Mới đây nhất, cô còn làm hẳn một bài thơ để tưởng nhớ cậu ruột của mình với lời lẽ tha thiết, nhớ về những ngày đã qua...

Trước đó ít ngày, Hồng Phượng cũng than thở về tình trạng sức khỏe giảm sút. Cô cho biết bản thân bị sụt ký sau loạt ồn ào bủa vây. Hiện tại mọi nhất cử nhất động của Hồng Phượng đều nhận về loạt phẫn nộ từ khán giả.

Thời gian qua, Hồng Phượng cho biết bản thân bị stress nặng vì bị huỷ nhiều show diễn. Cô cũng không dám nhận lời đi diễn vì lo sợ sẽ bị tấn công bởi những người quá khích. Nữ ca sĩ nói: "Gia đình tôi đã phải chịu quá nhiều áp lực từ dư luận, nhiều tin đồn vu khống một cách vô căn cứ. Tất cả sự việc này không chỉ gây ảnh hưởng tới cuộc sống, công việc mà còn khiến cho tinh thần của tôi ngày nào cũng căng thẳng".

Cháu gái Vũ Linh làm thơ bày tỏ nỗi nhớ cậu da diết nhưng không quên mỉa mai ai đó: 'Vô ơn, giả dối, khó thấy được lòng người' - Ảnh 4
Thời gian qua, Hồng Phượng cho biết bản thân bị stress nặng vì bị huỷ nhiều show diễn

Hiện tại, mẹ con Hồng Phượng đã dọn ra khỏi nhà riêng của cố nghệ sĩ Vũ Linh sau 2 năm sinh sống tại đây. Tại buổi gặp gỡ báo chí vừa qua, nữ ca sĩ cho biết thêm trong thời gian tới, cô sẽ nộp đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng. Cô bộc bạch: “Tôi có một người mẹ lớn tuổi, một người con nhỏ. Tôi đang sống trong tình trạng vô gia cư, nay chỗ này mai chỗ kia. Quần áo, đồ đạc tôi cũng không thể lấy được. Mong xét cứu xem trường hợp của gia đình tôi có phải ra khỏi nhà hay không. Tự nhiên khi cậu tôi mất, mọi thứ thay đổi. Đó là điều tôi đau lòng”.

Cháu gái Vũ Linh làm thơ bày tỏ nỗi nhớ cậu da diết nhưng không quên mỉa mai ai đó: 'Vô ơn, giả dối, khó thấy được lòng người' - Ảnh 5
 Nữ ca sĩ cho biết thêm trong thời gian tới, cô sẽ nộp đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng: “Tôi có một người mẹ lớn tuổi, một người con nhỏ. Tôi đang sống trong tình trạng vô gia cư, nay chỗ này mai chỗ kia..."

Đồng thời, nói về lý do bà Hồng Nhung khởi kiện Hồng Loan, Hồng Phượng cũng cho hay: “Tôi đã nói với mẹ sẽ không thắng được trong vụ kiện. Tôi nghĩ lý do mẹ quyết định như vậy vì bức xúc, giận nên mới làm như vậy. Vì trong gia đình không giải quyết được thì mẹ nhờ pháp luật giải quyết. Tôi đã nói với mẹ nhưng mẹ vẫn quyết định như vậy thì tôi đành chịu”.

Động thái đầu tiên của Hồng Phượng sau khi vắng mặt tại phiên toà vụ tranh chấp tài sản cố nghệ sĩ Vũ Linh để lại?

Động thái đầu tiên của Hồng Phượng sau khi vắng mặt tại phiên toà vụ tranh chấp tài sản cố nghệ sĩ Vũ Linh để lại?

Theo nguồn tin từ tòa án, về phía bị đơn, Võ Thị Hồng Loan đã đến tòa cung cấp lời khai và bằng chứng liên quan đến vụ tranh chấp.

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