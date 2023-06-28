Chính thức: Nhạc sĩ Quách Beem thua kiện vụ ca khúc 'Gánh mẹ', bồi thường tác giả hơn 120 triệu đồng

Bản án phúc thẩm tuyên bác toàn bộ kháng cáo của bị đơn. Công nhận ông Trương Minh Nhật là tác giả của bài thơ Gánh mẹ, là chủ sở hữu phần lời ca khúc Gánh mẹ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 27/6, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử vụ “Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ” giữa nguyên đơn là ông Trương Minh Nhật và bị đơn là ông Đoàn Đông Đức (nhạc sĩ Quách Beem). Bản án tuyên ông Nhật là tác giả bài thơ và cũng sở hữu lời bài hát "Gánh mẹ".

Chia sẻ với Nhà báo và Công Luận sau phiên tòa, ông Trương Minh Nhật cho biết, ông thật sự hạnh phúc và không kìm được nước mắt. Sau gần 5 năm trời, kể từ khi phát hiện bài thơ Gánh mẹ bị ca sĩ kiêm nhạc sĩ Quách Beem sử dụng cho bài hát cùng tên mà không xin phép cuối cùng Gánh mẹ đã trở về với Cõng cha của Trương Minh Nhật.

Còn phần nốt của bản nhạc và các phần khác của bản nhạc không có tranh chấp nên HĐXX không xem xét. Bản án phúc thẩm cũng tuyên ông Đoàn Đông Đức bồi thường cho ông Trương Minh Nhật 122 triệu đồng.

Ông nói trong niềm xúc động: "Cuối cùng cũng đã chấm dứt những chuỗi ngày đau lòng, lo lắng, căm phẫn... lẫn bị hàm oan khi đeo đuổi vụ việc này".

Nhạc sĩ Quách Beem thua kiện vụ ca khúc 'Gánh mẹ'

Theo thông tin từ VnExpress, bản án xác định, bài thơ Gánh mẹ được ông Nhật sáng tác năm 2014 trong thời gian chăm sóc mẹ bệnh nặng tại bệnh viện. Ngày 13/6/2014, ông đăng tải toàn bộ bài thơ trên Facebook "Thơ Văn". Cuối tháng 7/2014, ông đăng lại bài thơ lên trang Facebook cá nhân, những nội dung này đều đã được lập vi bằng.

Ông Nhật khẳng định bài thơ "là cảm xúc, là khúc ruột" của ông sáng tác trong lúc chăm sóc mẹ ốm. Mẹ ông là người bán hàng rong nên đã tạo cảm xúc cho ông sáng tác.



Ông Nhật khẳng định bài thơ "là cảm xúc, là khúc ruột" của ông sáng tác trong lúc chăm sóc mẹ ốm

Cũng theo báo Tiền Phong, theo nội dung vụ án, ông Trương Minh Nhật cho rằng ông là tác giả, đồng thời là chủ sở hữu của bài thơ Gánh mẹ. Khi bộ phim Lật mặt 4 - Nhà có khách do Công ty Lý Hải Production (công ty Lý Hải) sản xuất được công chiếu, ông Nhật phát hiện bài thơ Gánh mẹ của ông được sử dụng làm nhạc phim trong bộ phim này, với thông tin người sáng tác là Quách Beem mà ông không hề hay biết.

Ông Nhật cho rằng việc công ty Lý Hải sử dụng bài thơ Gánh mẹ của ông trong phim Lật mặt 4 – Nhà có khách mà không xin phép, không nêu tên ông như tác giả là sử dụng trái phép, xâm phạm đến quyền nhân thân và quyền tài sản của ông.

Ông Nhật khởi kiện công ty Lý Hải, yêu cầu công ty đảm bảo quyền nhân thân của ông với bài thơ Gánh mẹ, bồi thường thiệt hại là 825 triệu đồng, thỏa thuận với ông và thực hiện nghĩa vụ trả tiền cho việc sử dụng bài thơ Gánh mẹ trong phim Lật mặt 4 – Nhà có khách, sau ngày khởi kiện. Xin lỗi, cải chính công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đơn xin cứu giúp về bản quyền của tác giả Trương Minh Nhật

Đối với ông Đoàn Đông Đức, ông Nhật yêu cầu phải tạm ngưng việc khai thác bài thơ Gánh mẹ của ông trên mọi phương tiện, nền tảng, bồi thường thiệt hại 550 triệu đồng, buộc ông Đức phải đảm bảo quyền nhân thân của ông với bài thơ Gánh mẹ, khắc phục, sửa chữa thông tin sai lệch trong hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại Cục Bản quyền tác giả.

Tháng 4/2022, TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên ông Trương Minh Nhật là tác giả của bài thơ Gánh mẹ, là chủ sở hữu phần lời của ca khúc Gánh mẹ, buộc ông Đoàn Đông Đức bồi thường 122 triệu đồng. Các yêu cầu còn lại của ông Nhật trong vụ án này không được chấp nhận.

Sau bản án sơ thẩm, công ty Lý Hải không kháng cáo, ông Đức kháng cáo sửa bản án sơ thẩm, công nhận ông là tác giả bài hát Gánh mẹ và bác toàn bộ nội dung khởi kiện của nguyên đơn.

Ông Nhật kháng cáo, yêu cầu cấp phúc thẩm tuyên ông Đức bồi thường thêm số tiền 500 triệu đồng. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, ông Nhật đã rút lại kháng cáo này.