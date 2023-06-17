Một ca nhạc sĩ đình đám của Vbiz bất ngờ quỳ gối, cầu hôn vợ trong 'Khách sạn 5 sao'

Hậu trường 17/06/2023 15:50

Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi này tại 'Khách sạn 5 sao' khiến khán giả xúc động, xen lẫn ngưỡng mộ.

Sỹ Luân được biết đến là một ca, nhạc sĩ sở hữu nhiều bản "hit" trong làng nhạc Việt. Anh từng là 1 trong những nghệ sĩ đình đám 1 thời khi tên tuổi gắn liền với hàng loạt ca khúc như: Tóc dài ơi, Khúc hạ, Mắt nai cha cha cha, Cún yêu... Đang trên đỉnh cao của sự nghiệp năm 2009, Sỹ Luân bị tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến bản thân mất trí nhớ, công việc nghệ thuật bị gián đoạn.

Một ca nhạc sĩ đình đám của Vbiz bất ngờ quỳ gối, cầu hôn vợ trong 'Khách sạn 5 sao' - Ảnh 1
Sỹ Luân được biết đến là một ca, nhạc sĩ sở hữu nhiều bản "hit" trong làng nhạc Việt

Sau tai nạn, Sỹ Luân cho biết biến cố giống như "qua cơn bĩ cực, tới hồi thái lai" để anh gặp được người con gái gắn bó với mình suốt cuộc đời. Tình yêu của nam ca sĩ và bà xã Phương Thảo bắt đầu vào năm 2013. Nam ca sĩ ví mối tình của anh như một duyên số do trời sắp đặt bởi cả hai là những người luôn hướng về Phật pháp, thường xuyên đi chùa, làm công quả... 

Được biết, câu chuyện tình yêu dài 10 năm của nam ca sĩ Sỹ Luân và MC Liên Thảo sẽ lần đầu tiên được chia sẻ trong chương trình "Khách sạn 5 sao". Ngay từ phần đầu chương trình, chùm từ khoá liên quan tới Liên Thảo mang tới những thử thách đầu tiên dành cho nam ca sĩ Sỹ Luân. Rất may là trò chơi được dự đoán dễ gây “cháy nhà” này được nam ca sĩ vượt qua suôn sẻ, qua đó hé mở những chi tiết thú vị đầu tiên của hai khách mời.

Một ca nhạc sĩ đình đám của Vbiz bất ngờ quỳ gối, cầu hôn vợ trong 'Khách sạn 5 sao' - Ảnh 2

Chương trình "Khách sạn 5 sao" mang đến nhiều bất ngờ gắn với kỷ niệm khiến nam ca sĩ Sỹ Luân và vợ

Vợ chồng nam ca sĩ Sỹ Luân và MC Liên Thảo đều cùng có chung sở thích ẩm thực. Cả hai đều thích ăn chay và thấy cơ thể khoẻ mạnh hơn với lựa chọn này. Liên Thảo thích biển còn Sỹ Luân yêu núi, nhưng khi đi chơi xa anh đều chiều theo ý bà xã… Một trong những khoảnh khắc đẹp và xúc động tại chương trình chính là giây phút Sỹ Luân quỳ xuống, cầu hôn bà xã ngay tại chương trình. Có thể thấy, sau nhiều năm bên nhau cặp đôi vẫn hạnh phúc và dành nhiều tình cảm cho nhau.

Một ca nhạc sĩ đình đám của Vbiz bất ngờ quỳ gối, cầu hôn vợ trong 'Khách sạn 5 sao' - Ảnh 3
Sỹ Luân bất ngờ quỳ gối, cầu hôn vợ trên sân khấu

Là người tham gia lĩnh vực đào tạo nên chính Sỹ Luân là người phát hiện, hướng cho Thảo đến với nghề MC. Với Thảo, Sỹ Luân vừa là Idol, là chồng, là người thầy. Do khoảng cách tuổi tác hai người khá xa nên mỗi lần cãi nhau, nam ca sĩ liền răn đe bà xã: "Anh còn... đẻ ra được em đấy!".

Khoảnh khắc lắng đọng khác trong chương trình là câu chuyện về người mẹ. Sỹ Luân bồi hồi khi kể lại biến cố lớn trong cuộc đời mình. Thông qua chương trình “Khách sạn 5 sao”, nam ca sĩ gửi lời nhắn tới mẹ: “Cho Sỹ Luân cơ hội được cảm ơn mẹ, biết ơn mẹ luôn đồng hành với con từ khi là một em bé, một người trưởng thành và bây giờ là một người cha... Trong mùa dịch vừa rồi, ba mất, mẹ sống một mình rất cô đơn.

Sỹ Luân muốn mẹ hiểu rằng con đã làm cha, đã trưởng thành, mẹ không phải lo cho chúng con. Chúc mẹ luôn hạnh phúc bình an”.

Một ca nhạc sĩ đình đám của Vbiz bất ngờ quỳ gối, cầu hôn vợ trong 'Khách sạn 5 sao' - Ảnh 4
Cặp đôi dành nhiều lời yêu thương đến mẹ

Bà xã Liên Thảo cũng chia sẻ với mẹ chồng: "Cảm ơn bà đã mang đến cho cuộc đời em một người chồng như thế này. Bà hy sinh cho con, chăm một em bé trưởng thành khó hơn chăm em bé khi còn nhỏ. Nếu trước đây con và bà chưa hiểu nhau thì sẽ có dịp hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn". Nữ MC cũng dành những phút lắng đọng để gửi tới mẹ ruột của mình: "Chỉ mong mẹ dành thời gian cho bản thân, không cần lo nghĩ cho người khác". Hiện tại, vợ chồng Sỹ Luân đang có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên nhau.

Sau 13 năm gặp tai nạn mất trí nhớ, cuộc sống của Sỹ Luân 'Mắt nai cha cha' hiện ra sao?

Sau 13 năm gặp tai nạn mất trí nhớ, cuộc sống của Sỹ Luân 'Mắt nai cha cha' hiện ra sao?

Bước qua biến cố, Sỹ Luân đang có cuộc sống hạnh phúc, trọn vẹn bên gia đình.

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