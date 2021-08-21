Sỹ Luân: 'Ca sĩ mà mù tịt tất cả các công đoạn thì không thể thăng hoa'

Sau hơn 8 năm bên nhau, Sỹ Luân tiết lộ mẹ anh vẫn chưa chấp nhận con dâu. Tuy nhiên, anh không quá bận lòng vì đang có cuộc sống hạnh phúc. Đồng thời, nam ca sĩ cũng chia sẻ quan điểm một người ca sĩ không nên chỉ biết hát.

Sỹ Luân là nam ca sĩ - nhạc sĩ được khán giả thế hệ 8x, 9x biết đến qua nhiều ca khúc hit như Mắt nai cha cha cha, Nếu biết trước tình sẽ không vui, 123 ngôi sao,... Ca sĩ - nhạc sĩ Sỹ Luân - Ảnh: Internet Vào năm 2009, Sỹ Luân bất ngờ gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, mất trí nhớ và không thể tự sinh hoạt. Tới năm 2013, khi Sỹ Luân vừa trải qua tai nạn nghiêm trọng và đang trong giai đoạn phục hồi, tìm lại ký ức thì gặp gỡ bà xã Phương Thảo. Lúc bấy giờ, bà xã nam ca sĩ chỉ mới là sinh viên năm nhất Đại học Sài Gòn. Sau một thời gian gắn bó, cả hai nảy sinh tình cảm và có 6 năm hẹn hò trước khi bà xã mang thai con gái đầu lòng vào năm 2019. Bà xã của Sỹ Luân sinh năm 1994, kém nam ca sĩ 12 tuổi. Phương Thảo hiện đang là MC, giáo viên, thông thạo cả tiếng Anh và tiếng Trung.

Sỹ Luân và vợ đã bên nhau hơn 8 năm và cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn - Ảnh: Internet Gia đình nhỏ của anh hiện có thêm một tiểu công chúa, con gái chính là động lực của nam ca sĩ trong cuộc sống - Ảnh: Internet Trước đó, Sỹ Luân từng chia sẻ mối quan hệ "mẹ chồng, nàng dâu" không được suôn sẻ khi mẹ của anh không đồng ý mối quan hệ của cả hai. Cho đến hiện tại, mối quan hệ này vẫn như ngày đầu. Tưởng chừng nam ca sĩ sẽ rơi vào "thế bí" vì bên hiếu, bên tình thế nhưng Sỹ Luân lại khẳng định anh chưa bao giờ thấy buồn về việc mẹ không chấp nhận bà xã, bởi cuộc sống hôn nhân của mình hiện tại quá hạnh phúc. Nam ca sĩ cho biết, đối với anh con gái chính là động lực để anh cố gắng hơn mỗi ngày.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng chia sẻ về quan điểm của anh về người nghệ sĩ trẻ trong thời điểm hiện tại. Anh chia sẻ: "Sỹ Luân thấy là cần tránh khái niệm xưa giờ một ca sĩ chỉ học hát thôi, là mình chỉ biết hát. Mình chỉ biết thăng hoa lúc mình hát.". Đồng thời anh chia sẻ: "Một ca sĩ mà mù tịt tất cả các công đoạn còn lại thì Sỹ Luân nghĩ là không thăng hoa được". Ngoài ra, nam cũng ca sĩ cũng khẳng định, đối với một nghệ sĩ thì sân khấu lớn hay nhỏ không quan trọng, bởi đối với anh thì việc được cầm mic hát trên sân khấu là một niềm hạnh phúc, được khán giả đón nhận chính là may mắn và hạnh phúc.

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