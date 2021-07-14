Bạn gái 'cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam' tiết lộ nhận tin nhắn nhạy cảm gạ làm FWB mỗi ngày, sự thật gây hoang mang

Mới đây, Hà Trúc chia sẻ câu chuyện của bản thân rằng 1 tháng gần đây, cô thường xuyên nhận được tin nhắn của người lạ hỏi chuyện tìm FWB (FWB có thể hiểu nôm na là mối quan hệ chỉ liên quan tới tình dục, không trói buộc bởi tình yêu) khiến cư dân mạng vô cùng hoang mang.

Lê Hà Trúc hiện là một travel blogger xinh đẹp, giỏi giang được dân mạng yêu mến. Sở hữu vẻ đẹp cổ điển, cô nàng còn được ưu ái gọi là "bản sao của Hà Tăng". Bên cạnh đó, nữ travel blogger còn có tình yêu vô cùng ngọt ngào với anh cơ trưởng điển trai Quang Đạt.

Mặc dù nhận được lời đề nghị khiếm nhã nhưng sau khi biết được sự thật, Hà Trúc khá lịch sự và khẳng định người trên ứng dụng hẹn hò không phải mình. Bạn gái cơ trưởng Quang Đạt cũng không quên cảnh báo khả năng bị lừa đến những người này và nhận được lời xin lỗi từ đối phương.

Sau khi hỏi 1 người trong số đó thì Hà Trúc mới "bất ngờ, ngơ ngác rồi bật ngửa" khi biết rằng hình ảnh và Instagram của mình đã bị ai đó dùng làm profile trên một ứng dụng hẹn hò. Đó là lý do khiến cô phải đối mặt với một vài phiền phức (nếu không muốn nói là khó chịu) từ trên trời rơi xuống.

Tin nhắn hỏi chuyện FWB mà Hà Trúc nhận được mỗi ngày - Ảnh: Instagram NV

Ngoài ra, Hà Trúc cũng không khỏi cảm thấy khó hiểu khi có người lại lấy mọi thứ của mình đem lên app hẹn hò để giả mạo như vậy. Thế nhưng cô nàng vẫn đưa ra 2 trường hợp: "Bạn đó vì dù sao cũng không thể gặp các bạn nam này ngoài đời nên chỉ thích để vậy nói chuyện mỗi ngày cho vui. Hoặc là thật sự muốn mọi người nghĩ đó là mình thật".

Ngoài ra cô cũng chia sẻ thêm, bản thân cô là một blogger trên MXH nên việc đăng tải hình ảnh và cuộc sống hàng ngày rất nhiều, và có rất nhiều bạn cũng có sở thích chia sẻ trên MXH. Tuy nhiên có một số điều mà bạn gái cơ trưởng Quang Đạt rút ra để hạn chế một số "phiền phức" xảy ra.

Theo cô, có thể chia sẻ nhưng không phải là chia sẻ tất cả. "Bạn có thể chia sẻ hàng ngày bạn làm gì với ai, bạn dùng gì mặc gì nhưng ví dụ như thông tin cá nhân, nơi bạn ở, gia đình bạn ở, thông tin về người thân của bạn,... nên tuyệt đối giữ kín" -cCô viết. Cô cũng khuyên, người dùng MXH nên giữ lại cho riêng mình một nửa.

Nữ travel blogger cho rằng nếu có nảy sinh tình cảm, hay mối quan hệ bạn bè trên MXH thì nó vẫn có nguy cơ xấu xảy ra. Vì vậy hãy gặp gỡ đối phương trước hoặc ít nhất cũng phải có một người bạn chung.

Hà Trúc khuyên mọi người nên thận trọng với các mối quan hệ trên MXH nếu chưa thực sự biết rõ đối phương là ai - Ảnh: Internet

Đồng thời, cô khuyên với các mối quan hệ trên MXH: "Bất kể khi nào bạn thấy người kia có hành vi lạ nhưng không bao giờ video call, không chịu gặp bạn, mượn tiền, liên tục hỏi các thông tin cá nhân của bạn, mối quan hệ tiến triển rất rất nhanh thì hãy nên nghĩ xem có nên tiếp tục hay không".

Mẹo để kiểm tra người đang nói chuyện có đang lừa dối mình hay không hoặc họ đang sử dụng hình ảnh của người khác, cô nàng sinh năm 96 cho rằng nên thử tìm hình ảnh đó trên Google nếu có ở nhiều nơi thì có thể bạn đang bị lừa.

Còn đối với những người đã bị lừa, cô cho rằng: "Với những người đã bị lừa bởi có người lấy ảnh profile của bạn, nếu bạn biết, hãy nói với họ rằng đó không phải bạn, họ đã bị lừa rồi".

Quang Đạt - Hà Trúc - Ảnh: Internet

Ngoài ra, "bản sao Hà Tăng" cũng mong mọi người cẩn thận khi nhận bất kì món quà, bưu phẩm từ người lạ, bởi nó có thể là thứ gây tai hoạ cho bạn sau này.