Nữ ca sĩ tài năng Vbiz từng mất hết bạn bè, bị giang hồ vay kín đêm diễn, hiện tại có cuộc sống ra sao?

Hậu trường 16/06/2023 09:09

Sở hữu giọng ca đầy nội lực, nữ ca sĩ Vbiz là một biểu tượng âm nhạc rock tại Việt Nam. Tuy nhiên cô từng bị bạn bè xa lánh và đỉnh điểm là bị giang hồ vay kín đêm diễn để đòi nợ.

Siu Black là một ca sĩ theo phong cách nhạc rock. Cô được người hâm mộ trìu mến gọi là "Họa mi núi rừng". Bên cạnh đó Siu Black cũng tham gia làm diễn viên cho một số bộ phim và được nhận xét là có tố chất diễn xuất. 

Nữ ca sĩ tài năng Vbiz từng mất hết bạn bè, bị giang hồ vay kín đêm diễn, hiện tại có cuộc sống ra sao? - Ảnh 1
Siu Black là một ca sĩ theo phong cách nhạc rock. Cô được người hâm mộ trìu mến gọi là "Họa mi của núi rừng Tây Nguyên"

Xuất thân từ một gia đình người dân tộc Ba Na không có người làm nghệ thuật, ngay từ khi còn rất nhỏ, Siu Black đã thích hát. Dù không nhận được sự ủng hộ từ gia đình nhưng Siu vẫn theo đuổi niềm đam mê của mình. Trong sự nghiệp ca hát của mình, ca sĩ Siu Black đã tham dự nhiều cuộc thi và đoạt giải thưởng cả trong lẫn ngoài nước. 

Nữ ca sĩ tài năng Vbiz từng mất hết bạn bè, bị giang hồ vay kín đêm diễn, hiện tại có cuộc sống ra sao? - Ảnh 2
Siu Black đã tham dự nhiều cuộc thi và đoạt giải thưởng cả trong lẫn ngoài nước. 

Năm 2012, Siu Black thực hiện livestream kỷ niệm 20 năm ca hát của mình. Sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao thì đến năm 2013, cô vướng vào ồn ào vỡ nợ, thậm chí mất hết bạn bè và phải "ở ẩn" một thời gian. Nhiều người còn đồn đoán rằng có ít nhất một chủ nợ gửi đơn kiện đến cơ quan chức năng, tố Siu Black có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc vay mượn tiền.

Nữ ca sĩ tài năng Vbiz từng mất hết bạn bè, bị giang hồ vay kín đêm diễn, hiện tại có cuộc sống ra sao? - Ảnh 3
Sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao thì đến năm 2013, cô vướng vào ồn ào vỡ nợ, thậm chí mất hết bạn bè

Cô cầm cố ngôi nhà ở Kon Tum 700 triệu và vay thêm hơn 1 tỷ để đủ chi phí xây dựng quán cà phê, mua trang thiết bị cần thiết. Tuy nhiên, theo chia sẻ, vì quán vắng khách, cộng thêm việc các show diễn ngày càng ít nên nữ ca sĩ phải vay nóng dẫn đến "lãi mẹ đẻ lãi con".

Ngoài vay nóng, Siu Black còn mượn tiền nhiều bạn bè, đồng nghiệp khiến số tiền phải trả ngày càng lớn. Cô cho biết vì kinh doanh thua lỗ nên mới xảy ra tình trạng này, nhưng một số nguồn tin lại cho rằng Siu Black nợ nần do cờ bạc.

Nữ ca sĩ tài năng Vbiz từng mất hết bạn bè, bị giang hồ vay kín đêm diễn, hiện tại có cuộc sống ra sao? - Ảnh 4
Siu Black cho biết cô  kinh doanh thua lỗ nên mới nợ nần 

Sau một khoảng thời gian vắng bóng, Siu Black tái xuất trong một đêm nhạc nhưng xuất hiện khá trễ vì có nhiều chủ nợ. Sau khi đêm diễn kết thúc, cô cũng phải mất hơn 2 tiếng mới có thể tìm cách "thoát" về vì phía bên ngoài có rất nhiều chủ nợ và những người lạ mặt vây kín. 

Ngồi trong hậu trường, Siu Black hoảng loạn không giữ được bình tĩnh, gục xuống rồi thở dốc khiến đồng nghiệp xung quanh vô cùng lo lắng, liên tục động viên. Phải đến 1 giờ sáng, Phương Thanh mới nhờ lực lượng chức năng giải tán đám đông, tháp tùng Siu Black bằng taxi chở cô về một khách sạn ngay giữa trung tâm thành phố.

Nữ ca sĩ tài năng Vbiz từng mất hết bạn bè, bị giang hồ vay kín đêm diễn, hiện tại có cuộc sống ra sao? - Ảnh 5
Siu Black và Phương Thanh nghẹn ngào kể lại giây phút bị giang hồ bao vây đòi nợ 

Cuộc đời của nữa ca sĩ trải qua rất nhiều đau khổ, cô cho biết bản thân từng bị trầm cảm suốt nhiều năm vì dư luận, nợ nần bũa vây, có khi còn mất cả giọng hát, trong người không một xu dính túi. Siu Blacl từng nhiều hơn một lần ''nghĩ quẩn'', tuy nhiên, tình yêu thương của con cái và gia đình đã níu kéo cô làm lại từ đầu. 

Nữ ca sĩ tài năng Vbiz từng mất hết bạn bè, bị giang hồ vay kín đêm diễn, hiện tại có cuộc sống ra sao? - Ảnh 6
Sau những biến cố cuộc đời Siu Black làm lại từ đâu và cảm thấy yêu đời hơn 

Siu Black từng là ca sĩ nổi tiếng, đắt show làm giám khảo tại các cuộc thi truyền hình. Thế nhưng, khi sự nghiệp đang thăng hoa, "họa mi núi rừng" lại vướng ồn ào vỡ nợ, phải quay về quê nhà Tây Nguyên sinh sống. 

Nữ ca sĩ tài năng Vbiz từng mất hết bạn bè, bị giang hồ vay kín đêm diễn, hiện tại có cuộc sống ra sao? - Ảnh 7
Cô từng là một trong những giám khảo được yêu thích nhất Viet Nam Idol 
Nữ ca sĩ tài năng Vbiz từng mất hết bạn bè, bị giang hồ vay kín đêm diễn, hiện tại có cuộc sống ra sao? - Ảnh 8
Rời xa ánh hào quang, nữ ca sĩ quay lại với cuộc sống đời thường hạnh phúc 

Kể từ đó, Siu Black ít tham gia các sự kiện giải trí và gần như biến mất khỏi showbiz đầy thị phi. Dẫu vậy, cuộc sống của cô vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả. Hiện tại, nữ ca sĩ đang sinh sống tại quê nhà Kon Tum, "Họa mi núi rừng" chia sẻ cuộc sống hằng ngày là cắt rau cho heo ăn, nấu cám heo, nuôi vịt, trồng rau...

Đồng thời, Siu Black cũng chia sẻ đã ''tái hợp'' với chông cũ sau 10 năm ly hôn, cô cho biết cả hai giờ là những người bạn tri kỷ, bỏ qua tất cả trong quá khứ để tận hưởng tuổi già bình an. 

Nữ ca sĩ tài năng Vbiz từng mất hết bạn bè, bị giang hồ vay kín đêm diễn, hiện tại có cuộc sống ra sao? - Ảnh 9
Nghệ sĩ Thúy Nga đến thăm Siu Black và căn nhà của nữ ca sĩ dành giụm tích góp xây nên 

Siu Black còn mở một kênh riêng làm vlog, chuyên đăng tải clip đơn giản được quay bằng điện thoại về cuộc sống đời thường, tương tác với khán giả. Với hơn 40 nghìn lượt xem của kênh, Siu Black cảm thấy vui vì mọi người vẫn nhớ và yêu quý mình. 

Nữ ca sĩ tài năng Vbiz từng mất hết bạn bè, bị giang hồ vay kín đêm diễn, hiện tại có cuộc sống ra sao? - Ảnh 10
Nữ ca sĩ tài năng Vbiz từng mất hết bạn bè, bị giang hồ vay kín đêm diễn, hiện tại có cuộc sống ra sao? - Ảnh 11
Siu Black thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hằng ngày trên trang cá nhân 

 

Vắng bóng sau biến cố nợ nần, Siu Black bất ngờ trở lại 'cầm mic', diện mạo hiện tại khiến khán giả ngỡ ngàng!

Vắng bóng sau biến cố nợ nần, Siu Black bất ngờ trở lại 'cầm mic', diện mạo hiện tại khiến khán giả ngỡ ngàng!

THời gian gần đây, Siu Black thường xuyên cập nhật những hoạt động nghệ thuật sau thời gian vắng bóng. Dù từng gặp phải nhiều ồn ào không hay, cô vẫn nhận được sự yêu thương và giúp đỡ của đồng nghiệp.

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Từ khóa:   ca sĩ nợ nần Siu Black Họa mi núi rừng

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