Vắng bóng sau biến cố nợ nần, Siu Black bất ngờ trở lại 'cầm mic', diện mạo hiện tại khiến khán giả ngỡ ngàng!

THời gian gần đây, Siu Black thường xuyên cập nhật những hoạt động nghệ thuật sau thời gian vắng bóng. Dù từng gặp phải nhiều ồn ào không hay, cô vẫn nhận được sự yêu thương và giúp đỡ của đồng nghiệp.

Sau biến cố nợ nần khiến "hoạ mi núi rừng" Siu Black lao đao một thời gian dài, phải về quê làm nông dân sống qua ngày thì giờ đây, giọng ca 6X đã đi hát trở lại, diện mạo cũng có phần tươi tắn và trẻ trung hẳn. Giọng ca 6X đã đi hát trở lại, diện mạo cũng có phần tươi tắn và trẻ trung hẳn - Ảnh: Internet Trên trang cá nhân, Siu Black thường xuyên cập nhật những hoạt động nghệ thuật sau thời gian vắng bóng. Dù gặp phải nhiều ồn ào không hay, cô vẫn nhận được sự yêu thương và giúp đỡ của đồng nghiệp. Không chỉ vậy, sự trở lại lần này, chủ nhân bản hit Ly Cà Phê Ban Mai bắt đầu chăm chút hơn về diện mạo.

Sự trở lại lần này, chủ nhân bản hit Ly Cà Phê Ban Mai bắt đầu chăm chút hơn về diện mạo - Ảnh: Internet Cô thay đổi từ kiểu bình dị đậm chất dân quê sang quần áo cá tính, bắt mắt và trẻ trung hơn. Nhờ thế, thần sắc của nữ ca sĩ cũng tăng lên gấp bội. Siu Black không chỉ ca hát tại địa phương mà còn nhận những show diễn xa để kiếm thu nhập, phần nào trang trải cuộc sống. Dù gặp phải nhiều ồn ào không hay, cô vẫn nhận được sự yêu thương và giúp đỡ của đồng nghiệp - Ảnh: Internet Thời điểm vỡ nợ về quê, giọng ca sinh năm 1967 phải làm nông từ nuôi heo, trồng rau đến đi làm thuê để trả chi phí. Cô từng chia sẻ: "Bây giờ, cái gì cũng khó khăn nên tôi không quan tâm đến việc hát nhiều hay hát ít mà tôi muốn mình làm được nhiều việc để lo cho cuộc sống gia đình chứ không thể chỉ đi hát vì đam mê. Suốt thời gian qua, Covid-19 hoành hành như thế, ca sĩ toàn nằm ở nhà thôi, nên tôi phải làm những việc khác. Bây giờ, tôi đi hát trở lại thì thu nhập cũng ổn, bên cạnh đó, tôi còn nuôi heo và trồng rau. Dù nó không dư dả gì nhiều đâu nhưng bình an, ngày nào cũng có cơm và đồ ăn."

Hiện tại, cô có cơ ngơi rộng rãi ở quê nhà - Ảnh: Internet Hiện tại, sau bao cố gắng sửa chữa lỗi lầm, nữ ca sĩ dần trả hết nợ và sở hữu cơ ngơi rộng rãi ở quê nhà. Dù không quá hoành tráng nhưng gia đình cô vẫn chung sống hòa thuận, vui vẻ sau nhiều sóng gió. Có lẽ, nhờ cuộc sống thoải mái hiện tại đã giúp Siu Black tiếp tục với đam mê ca hát của mình.

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