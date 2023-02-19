Cởi bỏ hào quang sân khấu sau lùm xùm vỡ nợ, Siu Black có cuộc sống nương rẫy bình dị ở quê, mỗi sáng đều uống cà phê luyện thanh để làm động lực sống

Hậu trường 19/02/2023 08:49

Siu Black từng là một trong những nghệ sĩ sở hữu giọng ca mang đậm màu sắc của núi rừng Tây Nguyên. Tuy nhiên cách đây nhiều năm, Siu Black vướng vào lùm xùm vỡ nợ hàng chục tỷ đồng, tạm thời dừng sự nghiệp ca hát và trở về quê hương kiếm sống khiến công chúng không khỏi tiếc nuối.

Siu Black từng là một trong những nghệ sĩ đình đám trong làng nhạc Việt khi sở hữu giọng ca đặc trưng, mang đậm màu sắc đại ngàn của núi rừng Tây Nguyên. Tuy nhiên cách đây nhiều năm, thông tin Siu Black vướng vào lùm xùm vỡ nợ hàng chục tỷ đồng, tạm thời dừng sự nghiệp ca hát và trở về quê hương kiếm sống khiến công chúng không khỏi tiếc nuối.

Cởi bỏ hào quang sân khấu sau lùm xùm vỡ nợ, Siu Black có cuộc sống nương rẫy bình dị ở quê, mỗi sáng đều uống cà phê luyện thanh để làm động lực sống - Ảnh 1
Siu Black từng là một trong những nghệ sĩ đình đám trong làng nhạc Việt - Ảnh: Internet

Tuy nhiê, sau biến cố nợ nần, Siu Black những năm gần đây đã tái xuất trở lại với âm nhạc song tần xuất hiện diện không còn nhiều như trước. Đặc biệt, cuộc sống của nữ nghệ sĩ cũng đã trở nên vui tươi, sống động hơn.

Cởi bỏ hào quang sân khấu sau lùm xùm vỡ nợ, Siu Black có cuộc sống nương rẫy bình dị ở quê, mỗi sáng đều uống cà phê luyện thanh để làm động lực sống - Ảnh 2

Cởi bỏ hào quang sân khấu sau lùm xùm vỡ nợ, Siu Black có cuộc sống nương rẫy bình dị ở quê, mỗi sáng đều uống cà phê luyện thanh để làm động lực sống - Ảnh 3
sau biến cố nợ nần, Siu Black những năm gần đây đã tái xuất trở lại với âm nhạc song tần xuất hiện diện không còn nhiều như trước - Ảnh: Internet

Trong 10 năm rời TP.HCM về Kon Tum, Siu Black đã quen với cuộc sống trồng trọt, chăn nuôi. Dù không còn khó khăn như trước nhưng mỗi tháng, Siu Black vẫn phải xoay sở để trả nợ ngân hàng. Cuộc sống áp lực khiến cô không thể sống trong hào quang nghệ sĩ. Mới đây, hình ảnh ca sĩ Siu Black diện đồ bộ ăn heo tại quê nhà khiến dân tình chú ý.

Cởi bỏ hào quang sân khấu sau lùm xùm vỡ nợ, Siu Black có cuộc sống nương rẫy bình dị ở quê, mỗi sáng đều uống cà phê luyện thanh để làm động lực sống - Ảnh 4

Cởi bỏ hào quang sân khấu sau lùm xùm vỡ nợ, Siu Black có cuộc sống nương rẫy bình dị ở quê, mỗi sáng đều uống cà phê luyện thanh để làm động lực sống - Ảnh 5

Cởi bỏ hào quang sân khấu sau lùm xùm vỡ nợ, Siu Black có cuộc sống nương rẫy bình dị ở quê, mỗi sáng đều uống cà phê luyện thanh để làm động lực sống - Ảnh 6
Ca sĩ Siu Black diện đồ bộ ăn heo tại quê nhà - Ảnh: Internet

Vợ chồng nữ ca sĩ đã có lúc tan vỡ, ly dị 10 năm nhưng sau cùng, họ lại trở về bên nhau để hàn gắn gia đình và xây dựng kinh tế. Cô cho biết, mỗi ngày vợ chồng cô thức dậy vào lúc 4h sáng để chuẩn bị cho ngày mới. Theo đó, giọng ca Ly Cà Phê Ban Mê sẽ phụ ông xã cắt rau, trộn cám cho lợn ăn. Đến tầm 6h, Siu Black sẽ đưa các con đến trường. Những lúc rảnh rỗi trong ngày, cô sẽ đi thăm vườn, mang trái cây ra chợ bán. Ngoài ra, gia đình cô còn làm nước mắm thủ công mang đi bán để trang trãi thêm chi phí cho gia đình.

Cởi bỏ hào quang sân khấu sau lùm xùm vỡ nợ, Siu Black có cuộc sống nương rẫy bình dị ở quê, mỗi sáng đều uống cà phê luyện thanh để làm động lực sống - Ảnh 7
Siu Black làm nhiều công việc ở quê để trang trải cuộc sống - Ảnh: Internet

Ở tuổi 56, cuộc sống của Siu Black an yên, mỗi buổi sáng thức dậy đều uống một ly cà phê cho tỉnh táo và bắt đầu luyện thanh. Dù hiện tại không còn ánh hào quang nhưng âm nhạc giúp cô có thêm niềm vui và động lực trong cuộc sống. Đây cũng là cách mà cô có thể gắn kết với khán giả gần xa.

Cởi bỏ hào quang sân khấu sau lùm xùm vỡ nợ, Siu Black có cuộc sống nương rẫy bình dị ở quê, mỗi sáng đều uống cà phê luyện thanh để làm động lực sống - Ảnh 8
Dù hiện tại không còn ánh hào quang nhưng âm nhạc giúp cô có thêm niềm vui và động lực trong cuộc sống - Ảnh: Internet

Ngoài đi diễn, làm rẫy, nuôi heo, chị còn được người quen mách nước làm vlog kiếm thêm. Một tháng qua, ca sĩ cùng người quản lý mở kênh riêng làm những video đơn giản bằng điện thoại, trò chuyện cùng khán giả. Chị không ngờ mọi người quan tâm, hiện kênh có khoảng 30 nghìn lượt xem.

Cởi bỏ hào quang sân khấu sau lùm xùm vỡ nợ, Siu Black có cuộc sống nương rẫy bình dị ở quê, mỗi sáng đều uống cà phê luyện thanh để làm động lực sống - Ảnh 9
Siu Black còn làm thêm vlog kiếm thêm - Ảnh: Internet

Niềm an ủi của nữ nghệ sĩ chính là con cái chăm chỉ lao động, biết quan tâm đến bố mẹ. Mỗi lần chị lên rẫy tưới cà phê, con trai liền nói: "Mẹ bị đau khớp, không nên đi nhiều, ngồi nghỉ cho đỡ mệt". Chị nói: "Tôi không mong ước gì ngoài sức khỏe tốt, có sức khỏe là có tất cả".

Cởi bỏ hào quang sân khấu sau lùm xùm vỡ nợ, Siu Black có cuộc sống nương rẫy bình dị ở quê, mỗi sáng đều uống cà phê luyện thanh để làm động lực sống - Ảnh 10
Niềm an ủi của nữ nghệ sĩ chính là con cái chăm chỉ lao động, biết quan tâm đến bố mẹ - Ảnh: Internet

Trong khoảng thời gian đen tối nhất của cuộc đời, Siu Black chọn cách bắt đầu lại cuộc sống. Hiện tại nữ ca sĩ có cho mình một cơ ngơi khang trang và cuộc sống yên vui cùng gia đình. Từ khi về quê, "họa mi núi rừng" trở nên vui tươi hơn, nụ cười luôn thường trực trên môi. Qua bao nhiêu thời gian nhưng cô vẫn giữ cho mình tính cách mộc mạc vốn có của một người con Tây Nguyên. Chính vì vậy Siu Black luôn nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả

 

Siu Black hiếm hoi nhắc về thời gian tăm tối sau khi vỡ nợ hàng chục tỷ đồng

Siu Black hiếm hoi nhắc về thời gian tăm tối sau khi vỡ nợ hàng chục tỷ đồng

"Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng mình bị mất phương hướng, mất niềm tin, mất tất cả", Siu Black ngậm ngùi.

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Từ khóa:   Siu Black cuộc sống Siu Black vbiz

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