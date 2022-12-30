Siu Black bất ngờ tiết lộ bản thân từng muốn 'kết thúc cuộc đời', chia sẻ về giai đoạn 'thập tử nhất sinh' sau khi gặp biến cố

Hậu trường 30/12/2022 10:22

Từng là một trong những ca sĩ tài năng của Tây Nguyên nhưng những chia sẻ mới đây của ca sĩ Siu Black không khỏi khiến cho khán giả phải cảm thấy thương xót cho cô.

Siu Black là một trong những giọng ca nổi tiếng một thời, được mệnh danh là "họa mi núi rừng" với rất nhiều ca khúc nổi tiếng của những ai đam mê âm nhạc vào thời điểm đó. Tuy nhiên, giọng ca sinh năm 1967 bất ngờ rơi vào cảnh nợ nần dẫn đến bản thân buộc phải tạm ngừng hoạt động. 

Siu Black bất ngờ tiết lộ bản thân từng muốn 'kết thúc cuộc đời', chia sẻ về giai đoạn 'thập tử nhất sinh' sau khi gặp biến cố - Ảnh 1
Siu Black từng là cái tên góp mặt tại nhiều sân chơi âm nhạc trong nước - Ảnh: Internet

 

Sau biến cố, Siu Black có cuộc sống kín tiếng hơn ở quê nhà. Mới đây nghệ sĩ hài Thúy Nga đã có chuyến thăm nhà của ca sĩ Siu Black, tại đây ca sĩ Siu Black đã có những trải lòng về thời điểm sau biến cố.

Ca sĩ Siu Black trải lòng: "Thời điểm 2013 tôi gặp biến cố, buồn quá nên cắt đứt với gia đình, đến năm 2014 thì tôi mới về lại đây ở cùng với gia đình. Thời điểm đó con của chị hai đi kiếm tôi, gọi điện cho chị hai, chị hai mới bảo là một là tự về, hai là chị ấy sẽ lên TP HCM lôi tôi về, vì chị hai tôi sợ tôi bỏ chạy".

Siu Black bất ngờ tiết lộ bản thân từng muốn 'kết thúc cuộc đời', chia sẻ về giai đoạn 'thập tử nhất sinh' sau khi gặp biến cố - Ảnh 2
Siu Black tiết lộ bản thân từng có ý định muốn giải thoát - Ảnh: Internet

Dù đã đồng ý trở về nhưng việc đánh mất tất cả mọi thứ khiến cho cơ thể của nữ ca sĩ bị suy nhược đi đáng kể, thậm chí đã có thời điểm cô tưởng chừng như mình đã không còn trên cõi đời này nữa. Cụ thể cô nói:

"Thời điểm từ TP HCM về đây, tôi suýt chết. Lúc lên máy bay tôi bị sốt, huyết áp lên tới 198, nhân viên sân bay thấy vậy mới đưa tôi vào trạm xá sân bay, tôi nằm nghỉ tới chiều thì mới lên máy bay. Thời điểm đó tôi đi không nổi, có người đưa ra máy bay. Về tới nhà tôi té, may mà đầu tôi không sau. 

Tôi nhịn ăn 10 ngày, trầm cảm không ăn không uống. Chị hai tôi khóc vì nghĩ tôi chết. Khi truyền nước thì tôi lại chảy máu ngược ra, cho sữa vào thì tôi nôn ra... Nói chúng là nói ra thì không tưởng tượng được".

Ca sĩ Siu Black cho biết thời điểm sống trong giai đoạn trầm cảm, cô rất sợ ánh sáng nên bịt kín cửa sổ lại để không có ánh sáng lọt qua khe cửa. 

Siu Black bất ngờ tiết lộ bản thân từng muốn 'kết thúc cuộc đời', chia sẻ về giai đoạn 'thập tử nhất sinh' sau khi gặp biến cố - Ảnh 3
Siu Black - Ảnh: Internet

Siu Black chia sẻ: "Lúc ấy chỉ muốn xuôi tay, kết thúc cuộc đời. May mà người thân, gia đình, bạn bè động viên, không có gia đình có lẽ không còn Siu Black đâu".

Hiện tại dù kinh tế đã phần nào ổn định, tuy nhiên Siu Black cho biết cô vẫn còn đang gánh một số nợ. Song dần dần, với sự giúp đỡ của hai con cộng việc số tiền kiếm được từ trồng rau, nuôi heo, Siu Black hy vọng sẽ sớm trả được khoản nợ này. 

Tây Nguyên ngoài chữa thương cho Siu Black còn hàn gắn cuộc hôn nhân đã đường ai nấy đi của chị và chồng. Được biết, Siu Black ly hôn vào năm 2009 khi đã có 2 cậu con trai. Trong gần 10 năm sống chung, chị và chồng cũ từng ly thân 4 lần. Tuy nhiên, trong thời gian khó khăn nhất, chồng cũ của chị ngỏ lời, mong muốn hàn gắn để con cháu có một gia đình trọn vẹn. Hiện tại, cả hai ở chung nhà hòa thuận.

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