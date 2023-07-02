Xót xa nhìn lại những hình ảnh cuối cùng của ca nương Tú Thanh: 3 ngày trước còn vui vẻ tham dự khóa tu mùa hè

Sau khi nghe tin ca nương Tú Thanh qua đời, nhiều khán giả đã gửi lời chia buồn, bày tỏ sự tiếc thương cho một tài năng trẻ của bộ môn nghệ thuật truyền thống.

Vào khoảng 10h sáng ngày 1/7, ca nương Đặng Tú Thanh (SN 2009) ngồi sau xe máy do chị gái điều khiển, di chuyển trên tuyến đường ven biển. Đoạn đi qua địa bàn phường Minh Đức, Hải Phòng thì va chạm với chiếc ô tô hiệu Mazda. Cú va chạm mạnh khiến ca nương Tú Thanh qua đời trên đường đi cấp cứu, hưởng dương 15 tuổi. Lễ viếng của ca nương nhỏ tuổi nhất Việt Nam diễn ra lúc 8h30 ngày 2/7 tại nhà riêng ở Hợp Đức (Đồ Sơn, Hải Phòng). Lễ truy điệu diễn ra lúc 16h5 cùng ngày.

Nhiều tài khoản mạng khác cũng bàng hoàng và thương tiếc trước sự ra đi của một giọng ca nhí tài năng 3 ngày trước khi qua đời, trên trang cá nhân, ca nương Đặng Tú Thanh chia sẻ những hình ảnh tham dự khóa tu mùa hè, kèm dòng tâm sự: "Con xin tri ân quý Thầy đã dạy cho chúng con nhiều bài học hay trong khóa tu mùa hè Bồ Đề Tâm chùa Vẽ.Con cũng xin cảm ơn rất nhiều đến các bà các mẹ cùng các anh chị chúng trưởng, chúng phó đã vất vả chăm lo cho chúng con, để chúng con có một khóa tu học vui khỏe và bổ ích. Kết thúc một chuyến đi với bao sự nuối tiếc! Tạm biệt khóa tu mùa hè Bồ Đề Tâm 2023". Trên khắp các trang mạng xã hội, nhiều khán giả đã gửi lời chia buồn, bày tỏ sự tiếc thương cho một tài năng trẻ của bộ môn nghệ thuật truyền thống.

3 ngày trước khi qua đời, ca nương Đặng Tú Thanh còn vui vẻ chia sẻ hình ảnh tham dự khóa tu mùa hè Năm 2006, Đặng Tú Thanh được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Nghệ sĩ hát các dòng nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam nhỏ tuổi nhất, lúc này em mới 6 tuổi. Trước đó, Tú Thanh gây ấn tượng với khán giả khi tham gia chương trình Người hùng tí hon. Ca nương Tú Thanh Bên cạnh đó, ban lãnh đạo Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam từng xác lập kỷ lục Nghệ sĩ biểu diễn các dòng nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam nhỏ tuổi nhất năm Tú Thanh 7 tuổi đăng thư chia buồn. "Xin thành kính phân ưu cùng gia đình kỷ lục gia Đặng Tú Thanh vì sự mất mát quá to lớn này. Nhân duyên của con cùng trần gian quá ngắn ngủi, nhưng mọi người sẽ luôn nhớ về con - một ca nương nhỏ bé, ngoan ngoãn và có tấm lòng lương thiện", theo bức thư.

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