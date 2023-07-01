Lâm Khánh Chi bất ngờ livestream cùng chồng cũ sau gần 2 năm ly hôn nhưng lại cãi nhau vì điều này?

Hậu trường 01/07/2023 20:25

Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi bất ngờ phát sóng trực tiếp cùng chồng cũ sau gần 2 năm ly hôn. Đáng chú ý, cả hai đã xảy ra một số mâu thuẫn vì một điều.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi gây chú ý khi bất ngờ phát sóng trực tiếp cùng chồng cũ là Phi Hùng. Đây là lần đầu tiên cặp đôi công khai xuất hiện bên nhau sau gần 2 năm ly hôn. Lâm Khánh Chi mặc váy cúp ngực, trang điểm xinh đẹp, thoải mái tương tác cùng chồng cũ. Nữ ca sĩ cho biết cả hai hiện tại là bạn bè thân thiết, luôn hỗ trợ, giúp đỡ nhau khi cần thiết.

Lâm Khánh Chi bất ngờ livestream cùng chồng cũ sau gần 2 năm ly hôn nhưng lại cãi nhau vì điều này? - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi gây chú ý khi bất ngờ phát sóng trực tiếp cùng chồng cũ là Phi Hùng

 

Theo đó, Phi Hùng cho biết sau khi chia tay anh với Lâm Khánh Chi vẫn là bạn bè, cùng nhau nuôi dạy con trai. Bên cạnh đó, anh vẫn gọi vợ cũ là ‘công chúa’ và dành nhiều lời khen ngợi nhan sắc của cô. Anh khẳng định trong livestream: "Đối với em và công chúa, hai đứa không còn là gì của nhau thì vẫn là bạn bè hỗ trợ nhau trong công việc. Khi nào cần thiết, em vẫn hỗ trợ cho công chúa. Chúng em không có như mọi người nghĩ là sau khi chia tay phải cạch mặt nhau, không gặp nhau nữa hoặc nói chuyện không tốt sau lưng nhau".

Lâm Khánh Chi bất ngờ livestream cùng chồng cũ sau gần 2 năm ly hôn nhưng lại cãi nhau vì điều này? - Ảnh 2
Cả hai xem nhau là bạn bè, Phi Hùng vẫn gọi Lâm Khánh Chi là ‘công chúa’ và dành nhiều lời khen ngợi nhan sắc của cô

 

Tuy nhiên ngay sau đó cả hai đã xảy ra một số mâu thuẫn. Cụ thể, khoảng gần 10 giờ đêm, Phi Hùng bất ngờ nhìn đồng hồ và nói với Khánh Chi muốn về trước vì gần đến giờ hầm Thủ Thiêm đóng cửa. Lâm Khánh Chi có phản ứng ngỡ ngàng và không hài lòng vì Phi Hùng muốn về sớm. Người đẹp phản hồi với chồng cũ: "Hầm Thủ Thiêm có đóng cửa đâu, ông bị điên. Hầm Thủ Thiêm làm gì cấm". Về phần Phi Hùng, anh kiên nhẫn giải thích: "Hầm Thủ Thiêm đóng cửa mà. Hầm Thủ Thiêm khoảng 11 giờ đêm đóng cửa, không cho xe máy đi nữa".

Không tin lời Phi Hùng, 'công chúa' xác nhận thông tin này với trợ lý bên ngoài livestream, sau đó mới đồng ý cho chồng cũ ra về: "Đúng 10 phút nữa ông về đi".

Lâm Khánh Chi bất ngờ livestream cùng chồng cũ sau gần 2 năm ly hôn nhưng lại cãi nhau vì điều này? - Ảnh 3
 Lâm Khánh Chi và Phi Hùng đã xảy ra một số mâu thuẫn trên sóng livestream nhưng cuối cùng cả 2 lựa chọn cùng nhau giải quyết những hiểu lầm không đáng có

 

Tuy nhiên, cuối cùng, Lâm Khánh Chi và Phi Hùng lựa chọn cùng nhau giải quyết những hiểu lầm không đáng có. Theo đó, trước các bình luận trêu đùa cho rằng Phi Hùng cứ ở lại với vợ cũ đêm nay, nhưng anh bác bỏ và nhấn mạnh: "Trời mưa hay gió gì cũng phải về. Nhưng sắp tới dù công chúa rủ livestream lúc nào ở đâu, em sẽ có mặt liền".

Cuối năm 2017, Lâm Khánh Chi tổ chức đám cưới với ông xã kém 8 tuổi - Trần Phi Hùng. Nữ ca sĩ tiết lộ, cô quyết định chuyển giới để được trở thành con gái thực thụ và được lấy người đàn ông mà mình yêu thương. Cặp đôi hạnh phúc chào đón cậu con trai đầu lòng ra đời 2 năm sau đó. Từ đó, nữ ca sĩ hạn chế các hoạt động giải trí, lui về hậu trường chăm sóc gia đình và lấn sân kinh doanh. Tuy nhiên, cuối năm 2021, cặp đôi ly hôn trong ồn ào.

Lâm Khánh Chi bất ngờ livestream cùng chồng cũ sau gần 2 năm ly hôn nhưng lại cãi nhau vì điều này? - Ảnh 4
Lâm Khánh Chi và Phi Hùng ly hôn vào cuối năm 2021 trong ồn ào.

 

Cách đây không lâu, trong một chương trình, khi nhắc về người cũ, Lâm Khánh Chi chia sẻ: "Tôi vượt qua nỗi buồn bằng tài chính. Khi mình có tiền, mình sẽ bớt buồn. Công việc càng bận thì mình sẽ không có thời gian để buồn. Tôi làm việc một ngày 8 tiếng rồi lo cho con nữa nên không còn thời gian. Tôi chỉ buồn lúc nào mình rảnh thôi".

Lâm Khánh Chi bất ngờ livestream cùng chồng cũ sau gần 2 năm ly hôn nhưng lại cãi nhau vì điều này? - Ảnh 5
Gần đây, Phi Hùng từng khẳng định trong livestream 2 bên không thể quay về bên nhau

 

Hồi đầu tháng 6/2023 vừa qua, chồng cũ Lâm Khánh Chi cũng bất ngờ phát sóng livestream để chia sẻ tình trạng hôn nhân với vợ cũ. Phi Hùng khẳng định 2 bên không thể quay về bên nhau: "Anh xin đính chính lại một lần nữa, anh với Chi chỉ là tri kỷ thôi, giúp đỡ nhau trong công việc là chính, giúp hết mức có thể trong khả năng của mình để nuôi nấng Cu Bi và cho con cuộc sống không thiếu cha thiếu mẹ. Cùng giúp đỡ nhau trên mọi mặt. Chẳng qua là 2 người không hợp nhau và không thể quay lại với nhau nữa".

Giữa tin đồn 'nối lại tình xưa' với chồng cũ, 'tình tin đồn' của Lâm Khánh Chi có động thái gây bất ngờ?

Giữa tin đồn 'nối lại tình xưa' với chồng cũ, 'tình tin đồn' của Lâm Khánh Chi có động thái gây bất ngờ?

Những ngày qua, Lâm Khánh Chi khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải hình ảnh nắm tay chồng cũ kèm dòng trạng thái 'Nối lại tình xưa'. Đáng chú ý, động thái của 'tình tin đồn' Lâm Khánh Chi trước tin đồn này khiến netizen ngỡ ngàng.

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