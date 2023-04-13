'Bỏng mắt' trước loạt ảnh bikini của Lâm Khánh Chi, khoe đường cong 'chuẩn không cần chỉnh' dù đã sắp bước qua tuổi ngũ tuần

Hậu trường 13/04/2023 09:11

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Lâm Khánh Chi đã xả kho ảnh áo tắm khoe đường cong 'chuẩn không cần chỉnh' khiến dân tình một phen 'bỏng mắt'.

Lâm Khánh Chi là một trong những mỹ nhân Việt chuyển giới duy trì được độ "hot" trong làng giải trí Việt. Ở U50 nhan sắc và phong cách thời trang thăng hạng của ca sĩ càng ghi điểm hơn trong lòng công chúng.

'Bỏng mắt' trước loạt ảnh bikini của Lâm Khánh Chi, khoe đường cong 'chuẩn không cần chỉnh' dù đã sắp bước qua tuổi ngũ tuần - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi là một trong những mỹ nhân Việt chuyển giới duy trì được độ "hot" trong làng giải trí Việt - Ảnh: Internet

 

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Lâm Khánh Chi đã xả kho ảnh áo tắm chuẩn "miền nhiệt đới" khiến người xem khó có thể rời mắt. Trong ảnh, bà mẹ một con diện bikini táo bạo khoe đường cong khốc liệt chuẩn chỉnh ba vòng. Hiệu ứng màu nắng cùng làn da trắng mịn màng khiến nhiều người thừa nhận khó có thể tin Lâm Khánh Chi đã U50.

'Bỏng mắt' trước loạt ảnh bikini của Lâm Khánh Chi, khoe đường cong 'chuẩn không cần chỉnh' dù đã sắp bước qua tuổi ngũ tuần - Ảnh 2'Bỏng mắt' trước loạt ảnh bikini của Lâm Khánh Chi, khoe đường cong 'chuẩn không cần chỉnh' dù đã sắp bước qua tuổi ngũ tuần - Ảnh 3'Bỏng mắt' trước loạt ảnh bikini của Lâm Khánh Chi, khoe đường cong 'chuẩn không cần chỉnh' dù đã sắp bước qua tuổi ngũ tuần - Ảnh 4

'Bỏng mắt' trước loạt ảnh bikini của Lâm Khánh Chi, khoe đường cong 'chuẩn không cần chỉnh' dù đã sắp bước qua tuổi ngũ tuần - Ảnh 5'Bỏng mắt' trước loạt ảnh bikini của Lâm Khánh Chi, khoe đường cong 'chuẩn không cần chỉnh' dù đã sắp bước qua tuổi ngũ tuần - Ảnh 6

'Bỏng mắt' trước loạt ảnh bikini của Lâm Khánh Chi, khoe đường cong 'chuẩn không cần chỉnh' dù đã sắp bước qua tuổi ngũ tuần - Ảnh 7
 Lâm Khánh Chi đã xả kho ảnh áo tắm chuẩn "miền nhiệt đới" khiến người xem khó có thể rời mắt -  Ảnh: Internet

 

Để có được vòng eo thon gọn hình chữ S như hiện tại, nữ ca sĩ sinh năm 1977 đã phải áp dụng chế độ ăn khắc khe và lịch trình luyện tập chăm chỉ. Do đó, cô cân đẹp hầu hết mọi loại trang phục thiếu vải "khó xơi" nhất.

'Bỏng mắt' trước loạt ảnh bikini của Lâm Khánh Chi, khoe đường cong 'chuẩn không cần chỉnh' dù đã sắp bước qua tuổi ngũ tuần - Ảnh 8
Để có được vòng eo thon gọn như hiện tại, người đẹp đã phải áp dụng những chế độ ăn khó xơi nhất - Ảnh: Internet

 

Trong giới LGBT, Lâm Khánh Chi được xem là một trong những ca phẫu thuật chuyển giới thành công nhất của làng giải trí nhờ sắc vóc thanh mảnh, khung xương bé. Đường cong ở tuổi tứ tuần của "công chúa" Lâm Khánh Chi là điều hiếm ai có thể đạt được nếu như thiếu kiên nhẫn luyện tập điều độ.

'Bỏng mắt' trước loạt ảnh bikini của Lâm Khánh Chi, khoe đường cong 'chuẩn không cần chỉnh' dù đã sắp bước qua tuổi ngũ tuần - Ảnh 9
âm Khánh Chi được xem là một trong những ca phẫu thuật chuyển giới thành công nhất của làng giải trí nhờ sắc vóc thanh mảnh, khung xương bé - Ảnh: Internet

 

Được biết cách đây 2 tháng, Lâm Khánh Chi vừa có quyết định đầy táo bạo khi phẫu thuật giọng nói để được là chính mình 100%. Tổng chi phí người đẹp bỏ ra lên tới 2 tỷ đồng. Nói về quyết định phẫu thuật dây thanh quản, nữ ca sĩ quan niệm "cái gì cũng có sự đánh đổi". Cô cho rằng nếu giọng nói được như mình mong muốn thì đây sẽ là sự đánh đổi xứng đáng, vì cô được làm điều bản thân thích.

Lâm Khánh Chi được tình tin đồn tháp tùng đi sự kiện, 'đàng trai' có cử chỉ 'ân cần, nắm tay' 'đàng gái'

Lâm Khánh Chi được tình tin đồn tháp tùng đi sự kiện, 'đàng trai' có cử chỉ 'ân cần, nắm tay' 'đàng gái'

Trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip Lâm Khánh Chi được tình tin đồn tháp tùng đi sự kiện sự kiện công chiếu phim của Lý Nhã Kỳ đã diễn ra tại TP.HCM.

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