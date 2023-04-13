'Bỏng mắt' trước loạt ảnh bikini của Lâm Khánh Chi, khoe đường cong 'chuẩn không cần chỉnh' dù đã sắp bước qua tuổi ngũ tuần

Lâm Khánh Chi là một trong những mỹ nhân Việt chuyển giới duy trì được độ "hot" trong làng giải trí Việt. Ở U50 nhan sắc và phong cách thời trang thăng hạng của ca sĩ càng ghi điểm hơn trong lòng công chúng.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Lâm Khánh Chi đã xả kho ảnh áo tắm chuẩn "miền nhiệt đới" khiến người xem khó có thể rời mắt. Trong ảnh, bà mẹ một con diện bikini táo bạo khoe đường cong khốc liệt chuẩn chỉnh ba vòng. Hiệu ứng màu nắng cùng làn da trắng mịn màng khiến nhiều người thừa nhận khó có thể tin Lâm Khánh Chi đã U50.

Lâm Khánh Chi đã xả kho ảnh áo tắm chuẩn "miền nhiệt đới" khiến người xem khó có thể rời mắt - Ảnh: Internet

Để có được vòng eo thon gọn hình chữ S như hiện tại, nữ ca sĩ sinh năm 1977 đã phải áp dụng chế độ ăn khắc khe và lịch trình luyện tập chăm chỉ. Do đó, cô cân đẹp hầu hết mọi loại trang phục thiếu vải "khó xơi" nhất.

Để có được vòng eo thon gọn như hiện tại, người đẹp đã phải áp dụng những chế độ ăn khó xơi nhất - Ảnh: Internet

Trong giới LGBT, Lâm Khánh Chi được xem là một trong những ca phẫu thuật chuyển giới thành công nhất của làng giải trí nhờ sắc vóc thanh mảnh, khung xương bé. Đường cong ở tuổi tứ tuần của "công chúa" Lâm Khánh Chi là điều hiếm ai có thể đạt được nếu như thiếu kiên nhẫn luyện tập điều độ.

âm Khánh Chi được xem là một trong những ca phẫu thuật chuyển giới thành công nhất của làng giải trí nhờ sắc vóc thanh mảnh, khung xương bé - Ảnh: Internet

Được biết cách đây 2 tháng, Lâm Khánh Chi vừa có quyết định đầy táo bạo khi phẫu thuật giọng nói để được là chính mình 100%. Tổng chi phí người đẹp bỏ ra lên tới 2 tỷ đồng. Nói về quyết định phẫu thuật dây thanh quản, nữ ca sĩ quan niệm "cái gì cũng có sự đánh đổi". Cô cho rằng nếu giọng nói được như mình mong muốn thì đây sẽ là sự đánh đổi xứng đáng, vì cô được làm điều bản thân thích.