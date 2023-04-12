Lâm Khánh Chi để lộ nhan sắc thật trên livestream, netizen thảng thốt: 'Khác xa quá!'

Là một trong những mỹ nhân chuyển giới đời đầu của Vbiz, Lâm Khánh Chi nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ về khoản sắc vóc. Ở tuổi U50 và từng trải qua nhiều lần phẫu thuật, Lâm Khánh Chi khó tránh khỏi những thay đổi về ngoại hình. Do đó, cô không ít lần bị soi nhan sắc thực khác xa ảnh tự đăng. Đặc biệt, mới đây nhất, trong một buổi livestream, "bà mẹ 1 con" lại khiến khán giả giật mình bởi mặt mộc lộ nhiều khuyết điểm.



Mới đây nhất, trong một buổi livestream, "bà mẹ 1 con" lại khiến khán giả giật mình bởi mặt mộc lộ nhiều khuyết điểm - Ảnh: Internet

Cụ thể, khi xuất hiện trên livestream, cô không trang điểm quá cầu kỳ và chỉ thoa lớp son mỏng. Khi mới bắt đầu, người đẹp chưa sử dụng kịp bật các app filter nên vô tình để lộ nhiều nếp nhăn, làn da không đều màu và không lung linh như những ảnh được nữ ca sĩ đăng tải.