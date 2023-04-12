Lâm Khánh Chi để lộ nhan sắc thật trên livestream, netizen thảng thốt: 'Khác xa quá!'

Ở tuổi U50 và từng trải qua nhiều lần phẫu thuật, Lâm Khánh Chi khó tránh khỏi những thay đổi về ngoại hình.
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Là một trong những mỹ nhân chuyển giới đời đầu của Vbiz, Lâm Khánh Chi nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ về khoản sắc vóc. Ở tuổi U50 và từng trải qua nhiều lần phẫu thuật, Lâm Khánh Chi khó tránh khỏi những thay đổi về ngoại hình. Do đó, cô không ít lần bị soi nhan sắc thực khác xa ảnh tự đăng. Đặc biệt, mới đây nhất, trong một buổi livestream, "bà mẹ 1 con" lại khiến khán giả giật mình bởi mặt mộc lộ nhiều khuyết điểm.
Cụ thể, khi xuất hiện trên livestream, cô không trang điểm quá cầu kỳ và chỉ thoa lớp son mỏng. Khi mới bắt đầu, người đẹp chưa sử dụng kịp bật các app filter nên vô tình để lộ nhiều nếp nhăn, làn da không đều màu và không lung linh như những ảnh được nữ ca sĩ đăng tải.
Đây không phải là lần đầu người đẹp khiến fan tranh cãi trước nhan sắc thực khác xa ảnh tự đăng dù cô nhiều lần giải thích do sự cố ánh sáng. Song ca sĩ 7x vẫn bị đặt lên bàn cân so sánh về nhan sắc.
Lâm Khánh Chi được biết đến là mỹ nhân rất "chịu chơi" trong việc chi tiền làm đẹp. Ở tuổi U50, cô không ngại công khai chuyện đi tiêm da để có gương mặt mịn màng, trắng sáng. Cách đây không lâu, cô còn chi tiền tỷ để sang Thái phẫu thuật thanh quản để giọng nói nữ tính hơn.
Ngoài gương mặt, ca sĩ 7x còn chăm chút kỹ về hình thể. Bước sang ngưỡng tuổi trung niên, người đẹp chuyển giới vẫn sở hữu body mảnh mai, thon gọn. Nữ ca sĩ 7x luôn cố gắng có diện mạo hoàn mỹ trước công chúng.