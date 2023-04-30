Giữa tin đồn 'nối lại tình xưa' với chồng cũ, 'tình tin đồn' của Lâm Khánh Chi có động thái gây bất ngờ?

Dù chưa rõ thực hư việc người đẹp chuyển giới ‘yêu lại từ đầu’ sau hơn 1 năm ly hôn nhưng bài viết nhanh chóng nhận về lượng tương tác ‘khủng’. Đáng chú ý, 'tình tin đồn' của Lâm Khánh Chi đã để lại bình luận chúc mừng người đẹp. Ngay lập tức, Lâm Khánh Chi cũng trả lời lại ‘Ok, bạn tri kỷ’.

Vào cuối năm 2021, Lâm Khánh Chi bất ngờ tuyên bố ly hôn với Phi Hùng sau 4 năm trời chung một nhà. Sau một khoảng thời gian, Phi Hùng chia sẻ Khánh Chi có người thứ 3 trước khi cả hai chia tay: “Tôi cảm thấy sốc, khó tin khi phát hiện cô ấy tâm sự với một người bạn là đang rất khổ tâm, khó xử khi phải chọn giữa tôi và Song Duy. Cô ấy nói với tôi là tình nghĩa còn Song Duy là người hiện tại cô ấy yêu”.

Phi Hùng từng chia sẻ Khánh Chi có người thứ 3 trước khi cả hai chia tay - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trước tin đồn yêu đương với Song Duy, Lâm Khánh Chi thẳng thắn cho biết: "Song Duy là trợ lý nên tôi có sự ưu ái là bình thường. Tuy nhiên, giữa tôi và Song Duy là tình bạn, không có tình yêu trong đây".

Lâm Khánh Chi thẳng thắn cho biết giữa cô và Song Duy chỉ có tình bạn - Ảnh: Internet

Mặc dù vậy, khán giả vẫn thường xuyên thấy Khánh Chi và Song Duy thân thiết cùng nhau trong nhiều sự kiện càng làm dấy lên tình yêu của cặp đôi này.