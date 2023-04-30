Giữa tin đồn 'nối lại tình xưa' với chồng cũ, 'tình tin đồn' của Lâm Khánh Chi có động thái gây bất ngờ?

Hậu trường 30/04/2023 10:58

Những ngày qua, Lâm Khánh Chi khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải hình ảnh nắm tay chồng cũ kèm dòng trạng thái 'Nối lại tình xưa'. Đáng chú ý, động thái của 'tình tin đồn' Lâm Khánh Chi trước tin đồn này khiến netizen ngỡ ngàng.

Vào sáng 29/4, trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái ‘nối lại tình xưa’ kèm theo ảnh chụp chung, nắm tay đầy tình cảm với ‘chồng cũ’ Trần Phi Hùng khiến showbiz Việt xôn xao.

Giữa tin đồn 'nối lại tình xưa' với chồng cũ, 'tình tin đồn' của Lâm Khánh Chi có động thái gây bất ngờ? - Ảnh 1
 Lâm Khánh Chi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái ‘nối lại tình xưa’ kèm theo ảnh chụp chung, nắm tay đầy tình cảm với chồng cũ - Ảnh: FBNV

 

Dù chưa rõ thực hư việc người đẹp chuyển giới ‘yêu lại từ đầu’ sau hơn 1 năm ly hôn nhưng bài viết nhanh chóng nhận về lượng tương tác ‘khủng’. Đáng chú ý, 'tình tin đồn' của Lâm Khánh Chi đã để lại bình luận chúc mừng người đẹp. Ngay lập tức, Lâm Khánh Chi cũng trả lời lại ‘Ok, bạn tri kỷ’.

Giữa tin đồn 'nối lại tình xưa' với chồng cũ, 'tình tin đồn' của Lâm Khánh Chi có động thái gây bất ngờ? - Ảnh 2
'Tình tin đồn' của Lâm Khánh Chi đã để lại bình luận chúc mừng người đẹp - Ảnh: Internet

 

Vào cuối năm 2021, Lâm Khánh Chi bất ngờ tuyên bố ly hôn với Phi Hùng sau 4 năm trời chung một nhà. Sau một khoảng thời gian, Phi Hùng chia sẻ Khánh Chi có người thứ 3 trước khi cả hai chia tay: “Tôi cảm thấy sốc, khó tin khi phát hiện cô ấy tâm sự với một người bạn là đang rất khổ tâm, khó xử khi phải chọn giữa tôi và Song Duy. Cô ấy nói với tôi là tình nghĩa còn Song Duy là người hiện tại cô ấy yêu”.

Giữa tin đồn 'nối lại tình xưa' với chồng cũ, 'tình tin đồn' của Lâm Khánh Chi có động thái gây bất ngờ? - Ảnh 3
Phi Hùng từng chia sẻ Khánh Chi có người thứ 3 trước khi cả hai chia tay - Ảnh: Internet

 

Tuy nhiên, trước tin đồn yêu đương với Song Duy, Lâm Khánh Chi thẳng thắn cho biết: "Song Duy là trợ lý nên tôi có sự ưu ái là bình thường. Tuy nhiên, giữa tôi và Song Duy là tình bạn, không có tình yêu trong đây".

Giữa tin đồn 'nối lại tình xưa' với chồng cũ, 'tình tin đồn' của Lâm Khánh Chi có động thái gây bất ngờ? - Ảnh 4
Lâm Khánh Chi thẳng thắn cho biết giữa cô và Song Duy chỉ có tình bạn - Ảnh: Internet

 

Mặc dù vậy, khán giả vẫn thường xuyên thấy Khánh Chi và Song Duy thân thiết cùng nhau trong nhiều sự kiện càng làm dấy lên tình yêu của cặp đôi này.

Sau thời gian dài 'đường ai nấy đi' với 'chồng cũ', Lâm Khánh Chi thẳng thắn bày tỏ quan điểm về tình yêu 'hãy dốc sức yêu người sẵn sàng chi tiền cho mình'

Sau thời gian dài 'đường ai nấy đi' với 'chồng cũ', Lâm Khánh Chi thẳng thắn bày tỏ quan điểm về tình yêu 'hãy dốc sức yêu người sẵn sàng chi tiền cho mình'

Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi khoe cận ảnh nhan sắc mặn mà dù đã ở độ tuổi U50. Đáng chú ý, đính kèm theo đó là dòng trạng thái, người đẹp đã bày tỏ quan điểm của bản thân về tình yêu.

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Từ khóa:   Lâm Khánh Chi - Phi Hùng Lâm Khánh Chi - Song Duy vbiz

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