Sau thời gian dài 'đường ai nấy đi' với 'chồng cũ', Lâm Khánh Chi thẳng thắn bày tỏ quan điểm về tình yêu 'hãy dốc sức yêu người sẵn sàng chi tiền cho mình'

Hậu trường 23/04/2023 08:57

Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi khoe cận ảnh nhan sắc mặn mà dù đã ở độ tuổi U50. Đáng chú ý, đính kèm theo đó là dòng trạng thái, người đẹp đã bày tỏ quan điểm của bản thân về tình yêu.

Lâm Khánh Chi là một trong những mỹ nhân Việt chuyển giới duy trì được độ "hot" trong làng giải trí Việt. Chính vì thế, mọi động thái của người đẹp luôn được công chúng đặc biệt quan tâm.

Sau thời gian dài 'đường ai nấy đi' với 'chồng cũ', Lâm Khánh Chi thẳng thắn bày tỏ quan điểm về tình yêu 'hãy dốc sức yêu người sẵn sàng chi tiền cho mình' - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi là một trong những mỹ nhân Việt chuyển giới duy trì được độ "hot" trong làng giải trí Việt - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi khoe cận ảnh nhan sắc mặn mà dù đã ở độ tuổi U50. Có thể thấy, người đẹp sở hữu làn da mịn màng không chút tỳ vết khiến cộng đồng mạng không khỏi ngưỡng mộ, bày tỏ sự ghen tỵ vì được nhận xét là "lão hóa ngược". Với mái tóc dài bóng mượt, người đẹp càng toát lên vẻ nữ tính, dịu dàng tựa nàng thơ làm người xem cứ phải xuýt xoa, chẳng nỡ rời mắt.

Sau thời gian dài 'đường ai nấy đi' với 'chồng cũ', Lâm Khánh Chi thẳng thắn bày tỏ quan điểm về tình yêu 'hãy dốc sức yêu người sẵn sàng chi tiền cho mình' - Ảnh 2
Lâm Khánh Chi khoe cận ảnh nhan sắc mặn mà dù đã ở độ tuổi U50 - Ảnh:FBNV

Đáng chú ý, đính kèm theo đó là dòng trạng thái mà Lâm Khánh Chi bày tỏ quan điểm của bản thân về tình yêu. Theo đó, người đẹp khuyên nhủ mọi người hãy dốc sức yêu người ‘sẵn sàng chi tiền’ cho mình vì điều đó một phần nào chứng minh vị trí của mình trong lòng đối phương cao hơn tiền bạc.

Sau thời gian dài 'đường ai nấy đi' với 'chồng cũ', Lâm Khánh Chi thẳng thắn bày tỏ quan điểm về tình yêu 'hãy dốc sức yêu người sẵn sàng chi tiền cho mình' - Ảnh 3
Người đẹp khuyên nhủ mọi người hãy dốc sức yêu người ‘sẵn sàng chi tiền’ cho mình - Ảnh: FBNV

 

Được biết, Lâm Khánh Chi từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ với Trần Phi Hùng. Sau ly hôn, Lâm Khánh Chi nhiều lần nhắc về chồng cũ trên trang cá nhân. Trong đó, cô còn từng đăng bài kỷ niệm 5 năm kết hôn với Trần Phi Hùng dù cả hai đã chia tay. Ngược lại, nam doanh nhân lại khẳng định mình và nữ ca sĩ không thể tái hợp.

Sau thời gian dài 'đường ai nấy đi' với 'chồng cũ', Lâm Khánh Chi thẳng thắn bày tỏ quan điểm về tình yêu 'hãy dốc sức yêu người sẵn sàng chi tiền cho mình' - Ảnh 4
Lâm Khánh Chi từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ với Trần Phi Hùng - Ảnh: Internet

 

Từ khi đường ai nấy đi, Trần Phi Hùng nhanh chóng công khai bạn gái mới xinh đẹp như hot girl. Nam doanh nhân không ngại lên tiếng bênh vực người yêu khi nhận bình luận kém duyên từ dư luận. Tuy nhiên, đến hiện tại, anh cũng không còn đăng tải hình ảnh bên tình mới. Điều này khiến fan cho rằng cặp đôi đã trục trặc sau thời gian ngắn tìm hiểu.

Sau thời gian dài 'đường ai nấy đi' với 'chồng cũ', Lâm Khánh Chi thẳng thắn bày tỏ quan điểm về tình yêu 'hãy dốc sức yêu người sẵn sàng chi tiền cho mình' - Ảnh 5
Sau ly hôn, Trần Phi Hùng nhanh chóng công khai bạn gái mới xinh đẹp như hot girl nhưng hiện tại không còn thấy đăng ảnh bên tình mới - Ảnh: Internet

 

Sau thời gian dài 'đường ai nấy đi' với 'chồng cũ', Lâm Khánh Chi thẳng thắn bày tỏ quan điểm về tình yêu 'hãy dốc sức yêu người sẵn sàng chi tiền cho mình' - Ảnh 6
Lâm Khánh Chi vướng tin đồn tình ái với trợ lý mới - Ảnh: Internet

 

Về phía Lâm Khánh Chi, cô cho biết bản thân được nhiều người theo đuổi sau ly hôn. Đồng thời, người đẹp còn vướng tin đồn tình ái với trợ lý mới. Dù nhiều lần lên tiếng phủ nhận, song mỹ nhân chuyển giới vẫn liên tục đăng tải các khung ảnh ngọt ngào bên ‘tình tin đồn’.

'Bỏng mắt' trước loạt ảnh bikini của Lâm Khánh Chi, khoe đường cong 'chuẩn không cần chỉnh' dù đã sắp bước qua tuổi ngũ tuần

'Bỏng mắt' trước loạt ảnh bikini của Lâm Khánh Chi, khoe đường cong 'chuẩn không cần chỉnh' dù đã sắp bước qua tuổi ngũ tuần

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Lâm Khánh Chi đã xả kho ảnh áo tắm khoe đường cong 'chuẩn không cần chỉnh' khiến dân tình một phen 'bỏng mắt'.

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Từ khóa:   Lâm Khánh Chi Lâm Khánh Chi - Phi Hùng chia tay vbiz

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